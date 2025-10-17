El Clásico Joven vuelve a encender la pasión del fútbol mexicano. Este sábado 18 de octubre de 2025, el Cruz Azul recibe al América en el Estadio Olímpico Universitario por una nueva jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.El duelo enfrentará al equipo tricampeón dirigido por André Jardine frente a una ‘Máquina’ que busca frenar su dominio.

Aquí te contamos qué canal transmite y a qué hora ver el partido EN VIVO en México y Estados Unidos.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs. América?

Día: Sábado 18 de octubre de 2025

Sábado 18 de octubre de 2025 Hora en México: 21:05

21:05 Hora en Estados Unidos (ET): 23:05

¿Qué canal transmite Cruz Azul vs. América EN VIVO?

Transmisión en México

Canales de TV: Canal 5 y TUDN

Canal 5 y TUDN Streaming online: ViX Premium

Transmisión en Estados Unidos

Canales de TV: Univision, TUDN o CBS Sports (en DirecTV)

Univision, TUDN o CBS Sports (en DirecTV) Streaming online: ViX Premium (prueba gratuita) y Fubo (prueba gratuita)

América, a defender su hegemonía en el fútbol mexicano

El América llega al clásico como tricampeón vigente tras conquistar el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, bajo la dirección de André Jardine. Aunque sufrió eliminaciones en el Mundial de Clubes, Concachampions y Leagues Cup, el conjunto azulcrema mantiene su dominio local y apunta a un nuevo título.

Un clásico con historia

El duelo entre Cruz Azul y América es uno de los enfrentamientos más emblemáticos de la Liga MX. Más allá de los puntos, está en juego el orgullo y la rivalidad que ha marcado generaciones. Con el América en busca de otro título y la Máquina decidida a imponerse, el Clásico Joven del Apertura 2025 promete emociones hasta el final.