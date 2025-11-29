Cruz Azul y Chivas de Guadalajara protagonizan la llave más emparejada de los duelos de vuelta de los cuartos de final de la Liguilla MX 2025 tras el empate sin goles que sostuvieron en el Estadio Akron. Esta vez, la Máquina Cementera contará con el apoyo de su afición para vencer al Rebaño Sagrado y, así, clasificar a la ronda de las semifinales. El partido se llevará a cabo este domingo 30 de noviembre, a partir de las 19:00 horas del Tiempo de Centro (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) , en el Estadio Banorte —antes Estadio Azteca— de la Ciudad de México. ¿Quieres saber en qué canal televisan en el juego? Aquí te contamos cómo ver el duelo en tu televisor Smart TV, PC, Tablet y teléfono celular.

En México, el encuentro entre Cruz Azul y Chivas de Guadalajara se transmitirá en señal abierta por el Canal 5 de Televisa Deportes. Además, estará disponible en los principales sistemas de cable: Dish (105 SD y 605 HD), Sky (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Totalplay (5 SD y 105 HD).

Los suscriptores de TUDN también podrán disfrutar del partido en Totalplay (503 HD), Sky (547 SD y 1547 HD) e Izzi (501 SD y 890 HD).

Quienes prefieran seguir el encuentro por streaming contarán con opciones como ViX Premium, TUDN Digital y Amazon Prime Video. En el caso de Prime Video, la suscripción tiene un costo de $99 pesos mensuales o $899 anuales, con acceso al juego desde Smart TV, Fire TV, teléfonos celulares, computadoras o tabletas.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el duelo Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara podrá verse a través de TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y Univisión Deportes.

Para otros países, si no existe señal con derechos locales, se recomienda acceder únicamente a servicios y plataformas legales disponibles en cada región. El uso de VPN debe cumplir con las regulaciones vigentes y los términos de servicio; se desaconseja emplear extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Cruz Azul vs. Monterrey FC por Liguilla MX 2025?

Países Horario Canales TV / Streaming México 19:00 Canal 5, TUDN, ViX Plus, Amazon Prime Video y TUDN App Estados Unidos 8 pm ET / 5 pm PT TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y Univisión Deportes Puerto Rico 21:00 ViX Plus Costa Rica 19:00 ViX Plus y TUDN El Salvador 19:00 ViX Plus y TUDN Nicaragua 19:00 ViX Plus y TUDN Guatemala 19:00 ViX Plus y TUDN Honduras 19:00 ViX Plus y TUDN Panamá 20:00 ViX Plus y TUDN Rep. Dominicana 21:00 ViX Plus y TUDN