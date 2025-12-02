CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 03/12/2025.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Cruz Azul y Tigres de la UANL este miércoles 3 de diciembre por la ida de las semifinales de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025 desde el Estadio Banorte de la CDMX. FOTO DE CARL DE SOUZA PARA AFP
CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 03/12/2025.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Cruz Azul y Tigres de la UANL este miércoles 3 de diciembre por la ida de las semifinales de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025 desde el Estadio Banorte de la CDMX. FOTO DE CARL DE SOUZA PARA AFP
El duelo entre Cruz Azul y Tigres de la UANL será el plato fuerte de las semifinales de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025. El primer round se llevará a cabo este miércoles 3 de diciembre, a partir de las 19:00 horas del Tiempo de Centro (8 p.m. ET / 5 p.m. PT), desde el Estadio Banorte de la Ciudad de México. ¿Quieres saber los canales y plataformas online que transmiten el partido? Aquí te contamos todo lo que necesita saber si te encuentras en México, Estados Unidos y otros países del mundo.

En México, el encuentro entre Cruz Azul y Tigres de la UANL se transmitirá en señal abierta por el Canal 5 de Televisa Deportes y cableoperadores como Dish (105 SD y 605 HD), Sky (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Totalplay (5 SD y 105 HD).

Asimismo, Azteca Siete lo hará a través del Canal 7 en todo el territorio nacional y en los servicios de cable como Dish (107 SD y 607 HD), SKY (107 SD y 1107 HD), Megacable (107 SD y 1207) e Izzi (107 SD y 807 HD).

Por otro lado, los suscriptores de TUDN también podrán disfrutar del partido en Totalplay (503 HD), Sky (547 SD y 1547 HD) e Izzi (501 SD y 890 HD).

TUDN App, ViX Premium y Azteca Deportes Network llevarán las imágenes del juego en streaming para el público mexicano.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el duelo Cruz Azul vs. Tigres de la UNAL y podrá verse a través de TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App, Telemundo Deportes, ViX, TUDN USA y Univisión Deportes.

Para otros países, si no existe señal con derechos locales, se recomienda acceder únicamente a servicios y plataformas legales disponibles en cada región. El uso de VPN debe cumplir con las regulaciones vigentes y los términos de servicio; se desaconseja emplear extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

¿Qué canal transmite Cruz Azul vs. Tigres UANL por la Liguilla MX?

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
México19:00Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ViX Premium, Azteca Deportes Network y TUDN App
Estados Unidos8 p.m. ET / 5 p.m. PTUnivisión Deportes, Telemundo Deportes, Univisión Now, Peacock, TUDN USA y ViX
Costa Rica19:00TUDN y ViX Plus
El Salvador19:00TUDN y ViX Plus
Nicaragua19:00TUDN y ViX Plus
Guatemala19:00TUDN y ViX Plus
Honduras19:00TUDN y ViX Plus
Panamá20:00TUDN y ViX Plus
Rep. Dominicana21:00TUDN y ViX Plus
Puerto Rico21:00ViX Plus
