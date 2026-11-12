Este jueves 12 de noviembre hay rumor de buen fútbol, pues las selecciones de Curazao y Panamá chocarán en el Estadio Ergilio Hato por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. Como se trata de un partido imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El duelo Curazao vs. Panamá por la Concacaf Nations League 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Codmposición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el duelo Curazao vs. Panamá en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el duelo Curazao vs. Panamá por la Concacaf Nations League 2026 este jueves 12 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 7:30 pm

Estados Unidos (CT): 6:30 pm

Estados Unidos (MT): 5:30 pm

Estados Unidos (PT): 4:30 pm

España: 1:30 am del viernes 13 de noviembre

México (CDMX): 6:30 pm

Puerto Rico: 8:30 pm

República Dominicana: 8:30 pm

Panamá: 7:30 pm

Costa Rica: 6:30 pm

El Salvador: 6:30 pm

Guatemala: 6:30 pm

Honduras: 6:30 pm

Nicaragua: 6:30 pm

Argentina: 9:30 pm

Brasil (Brasilia): 9:30 pm

Uruguay: 9:30 pm

Chile (Santiago): 9:30 pm

Paraguay: 9:30 pm

Bolivia: 8:30 pm

Venezuela: 8:30 pm

Ecuador: 7:30 pm

Perú: 7:30 pm

Colombia: 7:30 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el duelo Curazao vs. Panamá por la Concacaf Nations League 2026?

Este jueves 12 de noviembre se podrá ver el duelo Curazao vs. Panamá por la Concacaf Nations League 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Sports 2, FOX One, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX

México: Concacaf App, Concacaf YouTube

Jamaica: Bluu

Puerto Rico: FOX Sports 2, ViX, NAICOM