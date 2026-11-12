Revisa esta nota para que sepas a qué hora inicia y qué canal transmite el duelo Curazao vs. Panamá por la Concacaf Nations League 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora inicia y qué canal transmite el duelo Curazao vs. Panamá por la Concacaf Nations League 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer
imagen whatsappÚneteÚnete a El Comercio
Sigue a MAG

Este jueves 12 de noviembre hay rumor de buen fútbol, pues las selecciones de Curazao y Panamá chocarán en el Estadio Ergilio Hato por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. Como se trata de un partido imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El duelo Curazao vs. Panamá por la Concacaf Nations League 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Codmposición Canva - Mag)
El duelo Curazao vs. Panamá por la Concacaf Nations League 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Codmposición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el duelo Curazao vs. Panamá en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el duelo Curazao vs. Panamá por la Concacaf Nations League 2026 este jueves 12 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 7:30 pm 
  • Estados Unidos (CT): 6:30 pm
  • Estados Unidos (MT): 5:30 pm
  • Estados Unidos (PT): 4:30 pm
  • España: 1:30 am del viernes 13 de noviembre
  • México (CDMX): 6:30 pm
  • Puerto Rico: 8:30 pm
  • República Dominicana: 8:30 pm
  • Panamá: 7:30 pm
  • Costa Rica: 6:30 pm
  • El Salvador: 6:30 pm
  • Guatemala: 6:30 pm
  • Honduras: 6:30 pm
  • Nicaragua: 6:30 pm
  • Argentina: 9:30 pm
  • Brasil (Brasilia): 9:30 pm
  • Uruguay: 9:30 pm
  • Chile (Santiago): 9:30 pm
  • Paraguay: 9:30 pm
  • Bolivia: 8:30 pm
  • Venezuela: 8:30 pm
  • Ecuador: 7:30 pm
  • Perú: 7:30 pm
  • Colombia: 7:30 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el duelo Curazao vs. Panamá por la Concacaf Nations League 2026?

Este jueves 12 de noviembre se podrá ver el duelo Curazao vs. Panamá por la Concacaf Nations League 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: FOX Sports 2, FOX One, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX
  • México: Concacaf App, Concacaf YouTube
  • Jamaica: Bluu
  • Puerto Rico: FOX Sports 2, ViX, NAICOM
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC