Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán este domingo 20 de septiembre por la séptima jornada de LaLiga en el Riyadh Air Metropolitano. Ambos equipos llegan al derbi con la obligación de ganar. Si bien aún están trabajando para consolidar su idea futbolística, el gran momento de Barcelona los obliga a buscar los tres puntos para no quedarse rezagados en la clasificación.

Desde su regreso al Real Madrid, Mourinho tendrá su primer compromiso de gran calibre, donde la afición le exigirá ganar y mostrar un buen desempeño. Si bien el entrenador portugués es cauto en sus declaraciones, entiende que en estas clases de compromisos no puede improvisar. Sus principales figuras: Kylian Mbappé y Vinicius Junior aún no toman el protagonismo deseado.

Incluso, los fanáticos del Real Madrid están cuestionando al extremo brasileño, exigiéndole que empiece a marcar la diferencia en los compromisos. Mourinho decidió respaldar a Vini. Otro de los puntos donde debe trabajar el entrenador portugués es en la defensa. En las primeras seis fechas de LaLiga, el cuadro blanco recibió seis tantos.

El Atlético de Madrid, por su parte, necesita ganar este compromiso para calmar los cuestionamientos. El equipo de Cholo Simeone es cuarto en la clasificación con 13 puntos; está a ocho puntos del Barcelona, líder de la clasificación.

¿Dónde ver el derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO en México?

En territorio mexicano, el derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid será transmitido EN VIVO y online por Sky Sports, Sky + e Izzi.

¿Dónde ver el derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver EN VIVO el derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid, solo debes sintonizar estos canales:

ESPN 2

ESPN Deportes

ESPN+

FuboTV

ESPN APP

MADRID, COMUNIDAD DE MADRID (ESPAÑA), 20/09/2026.- ESPN transmitirá EN DIRECTO el derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid que se realizará este domingo 20 de septiembre en el Estadio Riyadh Air Metropolitano por LaLiga. FOTO: Imagen creada con la IA de Gemini para MIX de Gestión.

¿En qué canal ver el derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN DIRECTO en España?

La retransmisión del derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid en abierto será por DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar.

¿Qué canal transmite Atlético de Madrid vs. Real Madrid EN VIVO?

Revisa la guía de canales que transmitirán EN DIRECTO el partido entre Atlético de Madrid contra Real Madrid por la séptima jornada de LaLiga según tu país.

Argentina: ESPN y Disney Plus

Bolivia: ESPN y Disney Plus

Brasil: CazéTV

Chile: ESPN y Disney Plus

Colombia: ESPN y Disney Plus

Costa Rica: Vix y Sky Sports

Ecuador: ESPN y Disney Plus

Guatemala: ViX y Sky Sports

Honduras: ViX y Sky Sports

Nicaragua: ViX y Sky Sports

Panamá: ViX y Sky Sports

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Perú: ESPN y Disney Plus

Puerto Rico: ESPN 2, ESPN Deportes y NAICOM

Uruguay: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN y Disney Plus