Los Kansas City Chiefs darán inicio a su temporada 2025 de la NFL enfrentándose a su gran rival de división, Los Angeles Chargers, en São Paulo, Brasil. Tras la dolorosa derrota en el Super Bowl LIX, los Chiefs buscan iniciar su campaña de revancha con una victoria contundente. El equipo de Andy Reid ha demostrado ser experto en los inicios de temporada, con un impresionante récord de 10 victorias en 12 partidos inaugurales bajo su dirección, y buscarán mejorar esa marca en territorio brasileño. ¿Quieres ver el juego completo en México y los Estados Unidos? Aquí te compartiré toda las alternativas disponibles para seguir el Juego de la NFL en Brasil que contará con un espectáculo de medio tiempo a cargo de la cantante colombiana Karol G por canales de televisión abierta, cableoperadores o plataformas streaming.

Este partido inaugural no solo marca el inicio de la temporada, sino también una prueba crucial para la ofensiva de los Chiefs. Durante la pretemporada, la nueva línea ofensiva del equipo ha mostrado mejoras significativas, lo que ha permitido al quarterback Patrick Mahomes tener mayor seguridad. Se espera que el dos veces MVP aproveche la oportunidad para lanzar pases largos y desafiar a la defensa de los Chargers, en un partido que podría ser clave para el rumbo de la temporada. A pesar de que el encuentro se juega fuera de Estados Unidos, los Chiefs han demostrado su capacidad de ganar como visitantes en partidos de apertura de temporada.

Kansas City Chiefs vs. Los Angeles Chargers en la NFL: así se vive el partido en vivo por DAZN y Game Pass, disponible en USA y México. | Crédito: nfl.com

¿Qué canal transmite el Juego de NFL en Brasil 2025: Kansas City Chiefs vs. Los Angeles Chargers en USA y México?

Los Kansas City Chiefs se enfrentarán a los Los Angeles Chargers el viernes 5 de septiembre de 2025 en el Arena Corinthians de São Paulo, Brasil a las 8pm ET / 5pm PT.

Para los aficionados en los mercados locales de Kansas City y Los Ángeles, el enfrentamiento también estará disponible a través de su estación local de la cadena NBC.

Sin embargo, si quieres verlo desde otra parte de Estados Unidos, en México o cualquier otra parte del mundo, es mejor que tengas conexión a Internet, ya que solo se retransmitirá por streaming.

¿Dónde y cómo puedo ver el Juego de la NFL en São Paulo?

El partido entre los Kansas City Chiefs y los Los Angeles Chargers en São Paulo será transmitido en vivo y de forma gratuita a nivel global a través de YouTube. No se requiere ninguna suscripción para poder disfrutar del encuentro.

Además, el partido Chiefs vs. Chargers en Brasil se podrá ver en streaming en NFL+ y por el NFL Game Pass en DAZN.

Por primera vez en la historia, YouTube transmitirá en exclusiva y de forma gratuita a nivel mundial un partido de la NFL en vivo: Kansas City Chiefs contra los Los Angeles Chargers sin necesidad de tener una suscripción de pago. En Estados Unidos, también podrá verse en YouTube TV con una suscripción al plan Base. | Crédito: youtube.com

¿Cómo puedo escuchar el partido Kansas City Chiefs vs. Los Angeles Chargers en Brasil por la radio?

Existen varias opciones para escuchar el partido. La transmisión radial de los Chargers en inglés se podrá sintonizar en KFI AM-640, con la narración de Matt “Money” Smith. Para el público de habla hispana, el partido se transmitirá por Que Buena FM 105.5/94.3 y UniRadio San Diego. Además, el encuentro tendrá una transmisión nacional a través de Westwood One.

¿Quiénes serán los comentaristas del partido Kansas City Chiefs vs. Los Angeles Chargers por el Juego de la NFL en Brasil 2025?

La transmisión en YouTube contará con un equipo de talentosos comentaristas. La narración estará a cargo de Rich Eisen, mientras que el análisis lo proporcionará Kurt Warner. Para el análisis de reglas, estará Terry McAulay, y como reportera de cancha, Stacey Dales. Un aspecto innovador de la transmisión es la participación de Deestroying como creador en la línea de banda.