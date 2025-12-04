Ya se vive la emoción del fútbol. Este viernes 5 de diciembre, en el John F. Kennedy Center de Washington DC, se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Por primera vez en la historia, el torneo más importante de la FIFA contará con 48 selecciones repartidas en 12 grupos, todas en busca del título mundial. Millones de hinchas esperan conocer a los rivales que enfrentarán sus equipos en la cita que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá. ¿Quieres ver la transmisión oficial en tu país? Aquí te contamos qué canales de TV abierta, señales de cable y plataformas de streaming debes sintonizar para seguir cada detalle en televisores Smart TV, computadoras, tabletas y teléfonos móviles.

Los ciudadanos estadounidenses que apoyan al Team USA y los aficionados latinoamericanos que residen en los estados de California, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Illinois, Arizona, Nevada y Texas podrán seguir el sorteo del Mundial de Norteamérica 2026 a través de fuboTV, Telemundo Deportes, Peacock TV, FOXsports.com, FOX Sports App y FOX Network.

En México, la cobertura del grupo en el que quedará encuadrada el Tri de Javier Aguirre se transmitirá en señal abierta por el Canal 2 de Las Estrellas, el Canal 5 de Televisa Deportes y el Canal 7 de TV Azteca. La señal también estará disponible en ViX Premium, Azteca Deportes Network, TUDN y TUDN App. En Canadá, la transmisión se emitirá por TSN+, RDS App, TSN 3, TSN 4, TSN 5, RDS y TSN 1.

En Argentina, país del vigente campeón del mundo, la cobertura del sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 se verá en vivo y en directo por el Canal 7 de TV Pública, Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports, ESPN, TNT Sports y Disney Plus. La expectativa por conocer a los rivales de la Albiceleste es elevada, especialmente ante la posibilidad de que se trate de los últimos partidos de Lionel Messi con la selección.

En España, la transmisión del evento estará a cargo de RTVE Play, La 1 de TVE, fuboTV España y TDP. La conformación del grupo de La Roja también podrá seguirse en el canal de YouTube de El Chiringuito Inside y en el programa El Chiringuito de Jugones de Mega TV, conducido por Josep Pedrerol y acompañado por tertulianos habituales del fútbol español como Tomás Roncero, Cristóbal Soria, José Luis Sánchez, Jota Jordi, Juanma Rodríguez, Alfredo Duro, Carme Barceló y Edu Aguirre, entre otros.

En Sudamérica, la señal general del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se emitirá por DIRECTV Sports, ESPN, DIRECTV Go y Disney Plus en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En Centroamérica, el evento podrá verse a través de ViX Plus y TUDN en Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana.

En televisión abierta, GOL Caracol y RCN Deportes tendrán la cobertura para Colombia; Deportes TVC para Honduras; RPC, Tigo Sports y TVMAX para Panamá; Venevisión para Venezuela; y Teleamazonas para Ecuador.

¿En qué canal transmiten el sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026?

Países Horarios Canales TV / Streaming Estados Unidos 12 p.m. ET / 9 p.m. PT fuboTV, Telemundo Deportes, Peacock TV, FOXsports.com, FOX Sports App, FOX Network y FIFA+ México 11:00 Canal 2 de Las Estrellas, Canal 5 de Televisa Deportes, Canal 7 de TV Azteca, ViX Premium, Azteca Deportes Network, TUDN, TUDN App y FIFA+ España 18:00 La 1 HD de TVE, RTVE Play, fuboTV España, Movistar Plus, FIFA+, Chiringuito de Jugones y Chiringuito Inside Honduras 11:00 Deportes TVC, ViX Plus y TUDN Guatemala 11:00 ViX Plus, TUDN y FIFA+ El Salvador 11:00 ViX Plus, TUDN y FIFA+ Nicaragua 11:00 ViX Plus, TUDN y FIFA+ Costa Rica 11:00 ViX Plus, TUDN y FIFA+ Panamá 12:00 RPC, TiGo Sports, TVMAX y FIFA+ Cuba 12:00 Tele Rebelde Canadá 12:00 FIFA+, TSN+, RDS App, TSN 3, TSN 4, TSN 5, RDS y TSN 1 Perú 12:00 DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus y FIFA+ Colombia 12:00 RCN Televisión, Caracol TV, Caracol Play, GOL Caracol, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus y FIFA+ Ecuador 12:00 Teleamazonas, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus y FIFA+ Puerto Rico 13:00 NAICOM, DIRECTV, Telemundo y FIFA+ Venezuela 13:00 Venevisión, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus y FIFA+ Rep. Dominicana 13:00 ViX Plus, TUDN y FIFA+ Bolivia 13:00 ESPN, Disney+, TiGo Sports, TiGo Play y FIFA+ Argentina 14:00 Canal 7 de TV Pública, Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports, ESPN, TNT Sports, Disney Plus y FIFA+ Chile 14:00 DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus y FIFA+ Uruguay 14:00 DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus y FIFA+ Paraguay 14:00 ESPN, Disney Plus, TiGo Sports, TiGo Play y FIFA+ Brasil 14:00 CazéTV, GloboTV, SporTV y FIFA+ Reino Unido 17:00 ITVX, TalkSport Radio UK y FIFA+ Alemania 18:00 ORF ON, MagentaTV, ZDF, ORF eins, Servus TV, Magenta Sport y FIFA+ Italia 18:00 RAI, Sky Sports y FIFA+ Francia 18:00 L’Equipo y FIFA+

¿Cuáles son los bombos del sorteo de la Copa del Mundo 2026?

Bombo 1

México

Canadá

Estados Unidos

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelandia

Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina

Ucrania/Suecia/Polonia/Albania

Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo

Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda

R.D. del Congo/Nueva Caledonia/Jamaica

Iraq/Bolivia/Suriname

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Cuándo y dónde es el sorteo?

El sorteo final de grupos será el viernes 5 de diciembre de 2025 en Washington D. C., en el Kennedy Center.​

¿Cuántas selecciones participan en el sorteo?

Participarán 48 selecciones, primera vez que un Mundial tiene este número de equipos.​

¿Cómo se organizan los bombos?

México, Estados Unidos y Canadá estarán en el Bombo 1 junto a las nueve mejores selecciones del ranking FIFA.​

¿Qué restricciones habrá en el sorteo?

Cada grupo tendrá al menos una selección europea y como máximo dos de UEFA, y se evitará que tres equipos de la misma confederación, salvo Europa, coincidan.​

¿Cuándo empieza y termina el torneo?

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026.​

¿Dónde será el partido inaugural?

El partido inaugural se jugará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.​

¿Dónde será la final?

La final está programada para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, en el área de Nueva York / Nueva Jersey.​

¿Cómo se jugará la fase de grupos?

Habrá 12 grupos de 4 equipos; cada selección jugará tres partidos en esta fase.​

¿Cuántos equipos avanzan a eliminación directa?

Clasificarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, para completar 32 equipos en la ronda de dieciseisavos.​

¿Cuántos partidos tendrá el Mundial?

El Mundial 2026 contará con 104 partidos en total, debido al nuevo formato con 48 selecciones.​

¿En qué países y ciudades se juega?

El torneo se disputará en tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos, con 16 ciudades sede.​

¿Cuáles son las sedes más destacadas?

Entre las sedes figuran Vancouver y Toronto en Canadá; Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en México; y, en Estados Unidos, ciudades como Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Dallas, Atlanta, Seattle y otras grandes urbes.​

¿Cuántos estadios habrá en cada país?

Se utilizarán 2 sedes en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos, para un total de 16 estadios.​