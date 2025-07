Una semifinal inédita. Estados Unidos, campeón en tres de las últimas seis ediciones del torneo, juega contra Guatemala, que viene haciedno historia en la Copa Oro 2025. El partido se realizará este miércoles 2 de julio, a partir de las 7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT y 5:00 p.m. CDMX. Para seguir la cobertura del partido en vivo online, te comparto cómo seguirlo por tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil.

Qué canal transmite, Estados Unidos vs. Guatemala por la Copa Oro 2025

Desde Estados Unidos, el duelo se verá por TV abierta en fuboTV, TUDN, Univisión Now, FOX Sports, ViX, TUDN App, Tubi, FOX Sports App, FOX Sports 1, TUDN USA, Univisión, NAICOM y ESPN Caribbean.. Por otro lado, los que viven en Guatemala, podrán seguirlo desde ESPN Norte y Disney Plus; no se ha confirmado transmisión de los canales locales.

TUDN, ESPN Norte y Disney Plus se encargarán de televisar el juego en el resto de los países de Centroamérica. Desde Canadá, podrás verlo a través de la señal de fubo TV, OneSoccer, VIVA, TSN3, TLN y Univisión.

Finalmente, desde países de Sudamérica, las opciones para ver el partido entre Estados Unidos vs. Guatemala estarán disponibles en ESPN Sur y la plataforma online de Disney Plus.

Países Canales TV / Streaming Panamá ESPN Norte, Disney Plus y TUDN Honduras ESPN Norte, Disney Plus y TUDN Estados Unidos fuboTV, TUDN, Univisión Now, FOX Sports, ViX, TUDN App, Tubi, FOX Sports App, FOX Sports 1, TUDN USA y Univisión Puerto Rico ViX, NAICOM, FOX Sports 1, Disney Plus y ESPN Caribbean México Canal 5, TUDN y ViX Costa Rica ESPN Norte, Disney Plus y TUDN El Salvador ESPN Norte, Disney Plus y TUDN Guatemala ESPN Norte, Disney Plus y TUDN Nicaragua ESPN Norte, Disney Plus y TUDN Argentina ESPN Sur y Disney Plus Chile ESPN Sur y Disney Plus Perú ESPN Sur y Disney Plus Colombia ESPN Sur y Disney Plus