Todo listo para un duelo clave por la Copa del Rey 2026. Este martes 3 de febrero, desde el Estadio Carlos Belmonte, mira el partido de FC Barcelona vs. Albacete por los cuartos de final del campeonato, a partir de las 9:00 p.m. hora España / 3:00 p.m. Tiempo del Este / 2:00 p.m. Centro de México. Aquí te cuento cuáles son los canales de TV que transmiten el partido de FC Barcelona vs. Albacete y dónde podrás seguir el minuto a minuto de este enfrentamiento.

Recordemos que Albacete viene de eliminar al Real Madrid, en una de las grandes sorpresas -sino la mayor- de esta temporada en el fútbol español, en un duelo de infarto que se definió sobre los últimos minutos. Por otro lado, Barcelona viene de dejar en el camino a Racing de Santander y se perfila como el máximo candidato al título en el certamen.

Conoce qué canales de televisión y señal online transmiten el partido FC Barcelona vs. Albacete por cuartos de final de la Copa del Rey 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Albacete por Copa del Rey 2026?

Este martes 3 de febrero 2026 mira el partido de FC Barcelona vs. Albacete a través de TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus+ y FuboTV desde España. Además, si te encuentras en México será mediante Sky Sports y si vives en Estados Unidos será a través de ESPN Deportes o ESPN+.

Sin embargo, no son los únicos canales de TV que van a transmitir este importante encuentro de los cuartos de final de la Copa del Rey 2026. Cabe destacar que en Latinoamérica, muchos países cuentan con canales de TV abierta para seguir el partido de FC Barcelona vs. Albacete y aquí te dejo con la lista completa, para que puedas seguir el minuto a minuto.

País Canales de TV Argentina Flow Sports HD Bolivia No disponible Chile No disponible Colombia Win Sports Ecuador El Canal del Fútbol Centroamérica Sky Sports HD Paraguay Flow Sports HD Perú América TV y Movistar Deportes Uruguay Flow Sports HD Venezuela Venevisión

FC Barcelona - Albacete EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: martes 3 de febrero de 2026

martes 3 de febrero de 2026 Lugar: Estadio Carlos Belmonte

Estadio Carlos Belmonte Horario: 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. España / 2:00 p.m. CDMX

3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. España / 2:00 p.m. CDMX Canal TV: TVE La 1 (España) / Sky Sports (México) / ESPN (USA)

TVE La 1 (España) / Sky Sports (México) / ESPN (USA) Streaming: RTVE Play (España) / Sky Plus+ (México) / Fubo TV (USA)