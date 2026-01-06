El FC Barcelona de Lamine Yamal y Robert Lewandowski buscará clasificarse a la gran final de la Supercopa de España 2026 cuando se enfrente a su similar del Athletic Club este miércoles 7 de enero (20:00, horario peninsular; 2:00 p. m. ET / 11:00 a. m. PT) en el estadio King Abdullah Sport City de la ciudad de Yeda, capital de Arabia Saudita. ¿Quieres saber en qué canal se transmite? Aquí te contamos cuáles son las señales oficiales para que puedas ver el partido en tu televisor, teléfono celular, tablet o PC, según el país donde te encuentres.

En España, el cotejo entre FC Barcelona y Athletic Club se verá por Movistar LaLiga TV (dial 54 de Movistar / dial 110 de Orange TV), Movistar LaLiga TV UHD (dial 440 de Movistar / dial 111 de Orange TV), Movistar LaLiga TV 2 (dial 57 de Movistar / dial 112 de Orange TV), LaLiga TV Bar (canal 146) y Movistar Plus+.

Por otro lado, en Estados Unidos y Puerto Rico el partido FC Barcelona-Athletic Club será televisado por ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y la app de ESPN; mientras que en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana contará con la cobertura de SKY Sports y SKY Plus.

En tanto, la transmisión del FC Barcelona contra RCD Mallorca en Sudamérica estará disponible en señal abierta y, en otros casos, en canales de cable y plataformas de streaming.

En Perú se verá de forma gratuita a través de América Televisión (canal 4); en Venezuela, bajo la señal de Meridiano TV y Venevisión.

En Colombia irá por Win Sports; en Ecuador, por El Canal del Fútbol (ECDF); y en Uruguay, Paraguay y Argentina, por Flow Sports TV.

De momento, no se ha confirmado transmisión para Chile y Bolivia.

Países Horario Canales TV / Streaming España 20:00 Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD, Movistar LaLiga TV 2, Movistar LaLiga TV Bar, fuboTV y Movistar Plus Estados Unidos 2 p.m. ET / 11 a.m. PT ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App México 13:00 SKY Sports y SKY Plus Costa Rica 13:00 SKY Sports y SKY Plus El Salvador 13:00 SKY Sports y SKY Plus Nicaragua 13:00 SKY Sports y SKY Plus Guatemala 13:00 SKY Sports y SKY Plus Honduras 13:00 SKY Sports y SKY Plus Perú 14:00 América TV y América TV Go Colombia 14:00 Win Sports y Win Play Ecuador 14:00 El Canal del Fútbol (ECDF) Canadá 14:00 fuboTV Cuba 14:00 Tele Rebelde Panamá 14:00 SKY Sports y SKY Plus Puerto Rico 15:00 ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App Rep. Dominicana 15:00 SKY Sports y SKY Plus Venezuela 15:00 Meridiano TV y Venevisión Bolivia 15:00 Sin transmisión Argentina 16:00 Flow Sports TV Chile 16:00 Sin transmisión Uruguay 16:00 Flow Sports TV Paraguay 16:00 Flow Sports TV Brasil 16:00 ESPN y Disney Plus Premium Reino Unido 19:00 TNT Sports 1, Discover+ y Discovery+ App Alemania 20:00 DAZN Deutschland y Sportdigital FUSSBALL Francia 20:00 L’Équipe Live Foot

FAQ: Preguntas frecuentes del partido FC Barcelona vs. RCD Mallorca

¿Cuándo se juega el FC Barcelona vs. Athletic Club?

El partido se juega el miércoles 7 de enero de 2026, como semifinal de la Supercopa de España.

¿A qué hora comienza el partido?

El encuentro está programado para las 20:00 horas del horario peninsular español (2:00 p. m. ET / 11:00 a. m. PT).

¿Dónde se disputa el encuentro?

El partido se juega en el estadio King Abdullah Sport City, en la ciudad de Yeda, Arabia Saudita.

¿Qué se juega en el FC Barcelona vs. Athletic Club?

Es una de las semifinales de la Supercopa de España 2026, y el ganador se clasificará para la gran final del torneo.

¿Qué figuras destacan en el FC Barcelona para este partido?

Entre los jugadores más destacados del Barça aparecen Lamine Yamal y Robert Lewandowski, referentes en ataque.g

¿En qué canal ver FC Barcelona vs. Athletic Club en España?

En España el partido se puede ver por Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD, Movistar LaLiga TV 2, LaLiga TV Bar y a través de Movistar Plus+.

¿Qué canales transmiten el partido en Estados Unidos y Puerto Rico?

En Estados Unidos y Puerto Rico el encuentro se transmite por ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y la aplicación ESPN App.

¿Dónde ver el partido en México y Centroamérica?

En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana el duelo cuenta con la cobertura de SKY Sports y SKY Plus.

¿Qué canales lo pasan en Sudamérica?

En Sudamérica la transmisión combina señal abierta, cable y streaming, según el país.

¿Por qué canal se ve en Perú y Venezuela?

En Perú se emite de forma gratuita por América Televisión (canal 4), mientras que en Venezuela va por Meridiano TV y Venevisión.

¿Dónde se transmite en Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Argentina?

En Colombia se ve por Win Sports; en Ecuador por El Canal del Fútbol (ECDF); y en Uruguay, Paraguay y Argentina por Flow Sports TV.

¿Hay canal confirmado para Chile y Bolivia?

Por ahora no se ha confirmado señal oficial de transmisión para Chile y Bolivia.