A pesar de haber caído por 4-0 en el Metropolitano, el FC Barcelona no baja los brazos y confía en lograr el milagro en el Camp Nou. A la de su afición, el equipo de Hansi Flick contará con 90 minutos para remontar el partido al Atlético Madrid este martes 3 de marzo (21:00 del horario peninsular; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT) alineando con su tridente estelar en el ataque blaugrana: Lamine Yamal, Robert Lewandowksi y Raphinha. ¿Quieres ver la transmisión en vivo y en directo del juego de vuelta de la Copa del Rey 2026 en tu país? Aquí te contamos cuáles son las señales de TV oficiales y plataformas online para seguir cada segundo de esta cita imperdible, estés donde estés.
En España, el encuentro entre FC Barcelona y Atlético de Madrid será televisado por TVE La 1, RTVE Play, 3Cat, TV3, fuboTV, Movistar LaLiga TV (dial 54 de Movistar / dial 110 de Orange TV), Movistar LaLiga TV UHD (dial 440 de Movistar / dial 111 de Orange TV), Movistar LaLiga TV 2 (dial 57 de Movistar / dial 112 de Orange TV), LaLiga TV Bar (canal 146) y Movistar Plus+.
Por otro lado, en Estados Unidos y Puerto Rico el partido FC Barcelona-Atlético de Madrid será transmitido en vivo y en directo por ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y la app de ESPN; mientras que en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana contará con la cobertura exclusiva de SKY Sports, Izzi Go y SKY Plus.
En tanto, la cobertura del FC Barcelona contra Atlético de Madrid en Sudamérica estará disponible de forma gratuita en señal abierta y, en otros casos, en canales de cable y plataformas de streaming.
En Perú se verá de forma gratuita a través de América Televisión (canal 4); en Venezuela, bajo la señal de Meridiano TV y Venevisión.
En Colombia irá por Win Sports; en Ecuador, por El Canal del Fútbol (ECDF); y en Uruguay, Paraguay y Argentina, por Flow Sports TV.
De momento, no se ha confirmado transmisión para Chile y Bolivia.
¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Atlético Madrid por la vuelta de la Copa del Rey 2026?
|Países
|Horario
|Canales TV / Streaming
|España
|21:00
|TVE La 1, RTVE Play, TV3, 3Cat, Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD, Movistar LaLiga TV 2, Movistar LaLiga TV Bar, fuboTV y Movistar Plus
|Estados Unidos
|3 p.m. ET / 11 p.m. PT
|ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
|México
|14:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Costa Rica
|14:00
|SKY Sports y SKY Plus
|El Salvador
|14:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Nicaragua
|14:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Guatemala
|14:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Honduras
|14:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Perú
|15:00
|América TV y América TV Go
|Colombia
|15:00
|Win Sports y Win Play
|Ecuador
|15:00
|El Canal del Fútbol (ECDF)
|Canadá
|15:00
|fuboTV
|Cuba
|15:00
|Tele Rebelde
|Panamá
|15:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Puerto Rico
|16:00
|ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
|Rep. Dominicana
|16:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Venezuela
|16:00
|Meridiano TV y Venevisión
|Bolivia
|16:00
|Sin transmisión
|Argentina
|17:00
|Flow Sports TV
|Chile
|17:00
|Sin transmisión
|Uruguay
|17:00
|Flow Sports TV
|Paraguay
|17:00
|Flow Sports TV
|Brasil
|17:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Reino Unido
|20:00
|TNT Sports 1, Discover+ y Discovery+ App
|Alemania
|21:00
|DAZN Deutschland y Sportdigital FUSSBALL
|Francia
|21:00
|L’Équipe Live Foot
