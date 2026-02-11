Se encienden las luces y Madrid se prepara para una noche de gloria. FC Barcelona y Atlético de Madrid, dos colosos del fútbol español, medirán fuerzas en el primer capítulo de las semifinales de la Copa del Rey 2026. Este jueves 12 de febrero, a las 21:00 (hora local) —3 p.m. ET / 12 p.m. PT—, el Estadio Riyadh Air Metropolitano será el epicentro de una batalla que promete historia, pasión y drama. ¿En qué canal se transmite este choque monumental? Aquí encontrarás las señales oficiales y plataformas online para seguir cada segundo de esta cita imperdible, estés donde estés.

En España, el cotejo entre FC Barcelona y Atlético de Madrid se verá por TVE La 1, RTVE Play, 3Cat, TV3, fuboTV, Movistar LaLiga TV (dial 54 de Movistar / dial 110 de Orange TV), Movistar LaLiga TV UHD (dial 440 de Movistar / dial 111 de Orange TV), Movistar LaLiga TV 2 (dial 57 de Movistar / dial 112 de Orange TV), LaLiga TV Bar (canal 146) y Movistar Plus+.

Por otro lado, en Estados Unidos y Puerto Rico el partido FC Barcelona-Atlético de Madrid será televisado por ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y la app de ESPN; mientras que en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana contará con la cobertura de SKY Sports y SKY Plus.

En tanto, la transmisión del FC Barcelona contra Atlético de Madrid en Sudamérica estará disponible en señal abierta y, en otros casos, en canales de cable y plataformas de streaming.

En Perú se verá de forma gratuita a través de América Televisión (canal 4); en Venezuela, bajo la señal de Meridiano TV y Venevisión.

En Colombia irá por Win Sports; en Ecuador, por El Canal del Fútbol (ECDF); y en Uruguay, Paraguay y Argentina, por Flow Sports TV.

De momento, no se ha confirmado transmisión para Chile y Bolivia.

Países Horario Canales TV / Streaming España 21:00 TVE La 1, RTVE Play, TV3, 3Cat, Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD, Movistar LaLiga TV 2, Movistar LaLiga TV Bar, fuboTV y Movistar Plus Estados Unidos 3 p.m. ET / 11 p.m. PT ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App México 14:00 SKY Sports y SKY Plus Costa Rica 14:00 SKY Sports y SKY Plus El Salvador 14:00 SKY Sports y SKY Plus Nicaragua 14:00 SKY Sports y SKY Plus Guatemala 14:00 SKY Sports y SKY Plus Honduras 14:00 SKY Sports y SKY Plus Perú 15:00 América TV y América TV Go Colombia 15:00 Win Sports y Win Play Ecuador 15:00 El Canal del Fútbol (ECDF) Canadá 15:00 fuboTV Cuba 15:00 Tele Rebelde Panamá 15:00 SKY Sports y SKY Plus Puerto Rico 16:00 ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App Rep. Dominicana 16:00 SKY Sports y SKY Plus Venezuela 16:00 Meridiano TV y Venevisión Bolivia 16:00 Sin transmisión Argentina 17:00 Flow Sports TV Chile 17:00 Sin transmisión Uruguay 17:00 Flow Sports TV Paraguay 17:00 Flow Sports TV Brasil 17:00 ESPN y Disney Plus Premium Reino Unido 20:00 TNT Sports 1, Discover+ y Discovery+ App Alemania 21:00 DAZN Deutschland y Sportdigital FUSSBALL Francia 21:00 L’Équipe Live Foot