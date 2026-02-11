Se encienden las luces y Madrid se prepara para una noche de gloria. FC Barcelona y Atlético de Madrid, dos colosos del fútbol español, medirán fuerzas en el primer capítulo de las semifinales de la Copa del Rey 2026. Este jueves 12 de febrero, a las 21:00 (hora local) —3 p.m. ET / 12 p.m. PT—, el Estadio Riyadh Air Metropolitano será el epicentro de una batalla que promete historia, pasión y drama. ¿En qué canal se transmite este choque monumental? Aquí encontrarás las señales oficiales y plataformas online para seguir cada segundo de esta cita imperdible, estés donde estés.
En España, el cotejo entre FC Barcelona y Atlético de Madrid se verá por TVE La 1, RTVE Play, 3Cat, TV3, fuboTV, Movistar LaLiga TV (dial 54 de Movistar / dial 110 de Orange TV), Movistar LaLiga TV UHD (dial 440 de Movistar / dial 111 de Orange TV), Movistar LaLiga TV 2 (dial 57 de Movistar / dial 112 de Orange TV), LaLiga TV Bar (canal 146) y Movistar Plus+.
Por otro lado, en Estados Unidos y Puerto Rico el partido FC Barcelona-Atlético de Madrid será televisado por ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y la app de ESPN; mientras que en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana contará con la cobertura de SKY Sports y SKY Plus.
En tanto, la transmisión del FC Barcelona contra Atlético de Madrid en Sudamérica estará disponible en señal abierta y, en otros casos, en canales de cable y plataformas de streaming.
En Perú se verá de forma gratuita a través de América Televisión (canal 4); en Venezuela, bajo la señal de Meridiano TV y Venevisión.
En Colombia irá por Win Sports; en Ecuador, por El Canal del Fútbol (ECDF); y en Uruguay, Paraguay y Argentina, por Flow Sports TV.
De momento, no se ha confirmado transmisión para Chile y Bolivia.
|Países
|Horario
|Canales TV / Streaming
|España
|21:00
|TVE La 1, RTVE Play, TV3, 3Cat, Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD, Movistar LaLiga TV 2, Movistar LaLiga TV Bar, fuboTV y Movistar Plus
|Estados Unidos
|3 p.m. ET / 11 p.m. PT
|ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
|México
|14:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Costa Rica
|14:00
|SKY Sports y SKY Plus
|El Salvador
|14:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Nicaragua
|14:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Guatemala
|14:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Honduras
|14:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Perú
|15:00
|América TV y América TV Go
|Colombia
|15:00
|Win Sports y Win Play
|Ecuador
|15:00
|El Canal del Fútbol (ECDF)
|Canadá
|15:00
|fuboTV
|Cuba
|15:00
|Tele Rebelde
|Panamá
|15:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Puerto Rico
|16:00
|ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
|Rep. Dominicana
|16:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Venezuela
|16:00
|Meridiano TV y Venevisión
|Bolivia
|16:00
|Sin transmisión
|Argentina
|17:00
|Flow Sports TV
|Chile
|17:00
|Sin transmisión
|Uruguay
|17:00
|Flow Sports TV
|Paraguay
|17:00
|Flow Sports TV
|Brasil
|17:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Reino Unido
|20:00
|TNT Sports 1, Discover+ y Discovery+ App
|Alemania
|21:00
|DAZN Deutschland y Sportdigital FUSSBALL
|Francia
|21:00
|L’Équipe Live Foot