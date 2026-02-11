MADRID (ESPAÑA), 12/02/2026.- Lista de canales de TV y servicios streaming para ver el partido entre FC Barcelona y Atlético Madrid este jueves 12 de febrero por la ida de las semifinales de la Copa del Rey 2026 desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. FOTO DE JAVIER SORIANO PARA AFP
/ JAVIER SORIANO
Noé Yactayo
Se encienden las luces y Madrid se prepara para una noche de gloria. FC Barcelona y Atlético de Madrid, dos colosos del fútbol español, medirán fuerzas en el primer capítulo de las semifinales de la Copa del Rey 2026. Este jueves 12 de febrero, a las 21:00 (hora local) —3 p.m. ET / 12 p.m. PT—, el Estadio Riyadh Air Metropolitano será el epicentro de una batalla que promete historia, pasión y drama. ¿En qué canal se transmite este choque monumental? Aquí encontrarás las señales oficiales y plataformas online para seguir cada segundo de esta cita imperdible, estés donde estés.

En España, el cotejo entre FC Barcelona y Atlético de Madrid se verá por TVE La 1, RTVE Play, 3Cat, TV3, fuboTV, Movistar LaLiga TV (dial 54 de Movistar / dial 110 de Orange TV), Movistar LaLiga TV UHD (dial 440 de Movistar / dial 111 de Orange TV), Movistar LaLiga TV 2 (dial 57 de Movistar / dial 112 de Orange TV), LaLiga TV Bar (canal 146) y Movistar Plus+.

Por otro lado, en Estados Unidos y Puerto Rico el partido FC Barcelona-Atlético de Madrid será televisado por ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y la app de ESPN; mientras que en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana contará con la cobertura de SKY Sports y SKY Plus.

En tanto, la transmisión del FC Barcelona contra Atlético de Madrid en Sudamérica estará disponible en señal abierta y, en otros casos, en canales de cable y plataformas de streaming.

En Perú se verá de forma gratuita a través de América Televisión (canal 4); en Venezuela, bajo la señal de Meridiano TV y Venevisión.

En Colombia irá por Win Sports; en Ecuador, por El Canal del Fútbol (ECDF); y en Uruguay, Paraguay y Argentina, por Flow Sports TV.

De momento, no se ha confirmado transmisión para Chile y Bolivia.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Atlético Madrid por la Copa del Rey 2026?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
España21:00TVE La 1, RTVE Play, TV3, 3Cat, Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD, Movistar LaLiga TV 2, Movistar LaLiga TV Bar, fuboTV y Movistar Plus
Estados Unidos3 p.m. ET / 11 p.m. PTESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
México14:00SKY Sports y SKY Plus
Costa Rica14:00SKY Sports y SKY Plus
El Salvador14:00SKY Sports y SKY Plus
Nicaragua14:00SKY Sports y SKY Plus
Guatemala14:00SKY Sports y SKY Plus
Honduras14:00SKY Sports y SKY Plus
Perú15:00América TV y América TV Go
Colombia15:00Win Sports y Win Play
Ecuador15:00El Canal del Fútbol (ECDF)
Canadá15:00fuboTV
Cuba15:00Tele Rebelde
Panamá15:00SKY Sports y SKY Plus
Puerto Rico16:00ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
Rep. Dominicana16:00SKY Sports y SKY Plus
Venezuela16:00Meridiano TV y Venevisión
Bolivia16:00Sin transmisión
Argentina17:00Flow Sports TV
Chile17:00Sin transmisión
Uruguay17:00Flow Sports TV
Paraguay17:00Flow Sports TV
Brasil17:00ESPN y Disney Plus Premium
Reino Unido20:00TNT Sports 1, Discover+ y Discovery+ App
Alemania21:00DAZN Deutschland y Sportdigital FUSSBALL
Francia21:00L’Équipe Live Foot
