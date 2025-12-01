BARCELONA (ESPAÑA), 02/12/2025.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para mirar el partido entre FC Barcelona y Atlético Madrid este martes 2 de diciembre por la fecha 15 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el Spotify Camp Nou de Barcelona. FOTO DE JAVIER SORIANO (AFP) CON COMPOSICIÓN DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO
El FC Barcelona, flamante líder del fútbol español tras el tropiezo del Real Madrid, defenderá su puesto en la cima frente al siempre combativo Atlético de Madrid este martes 2 de diciembre (21:00 hora peninsular; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT) en el Estadio Spotify Camp Nou, en el duelo estelar de la Jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025-26. ¿Quieres saber en qué canal ver el partido? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre los canales de televisión y las plataformas online que transmiten el cotejo, según el país donde te encuentres.​

En España, el duelo entre FC Barcelona y Atlético Madrid será televisado por DAZN LaLiga (Dial 55 Movistar+; 113 Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 Movistar+; 114 Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 Movistar+) y en streaming por Movistar Plus+, DAZN y Amazon Prime Video.

En Alemania e Italia, el juego entre blaugranas y colchoneros estará a cargo de DAZN; pero también habrá transmisión de DAZN 2, Amazon Prime Video y SKY GO para el público germano. Por otro lado, en Francia, se verá en múltiples señales como beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1.

Si te encuentras en los Estados Unidos, deberás sintonizar ESPN Select (que reemplazó a ESPN+ desde el 21 de octubre de 2025), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (en idioma español) para mirar el partido entre FC Barcelona y Atlético Madrid por la liga española.

SKY Sports y SKY Plus llevarán las imágenes del juego del FC Barcelona contra el Atlético Madrid en transmisión exclusiva para México y países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y República Dominicana.

En tanto, los canales 610 SD y 1610 HD de DIRECTV Sports (DSports) y el servicio streaming de DIRECTV Go (DGO) pasarán el partido FC Barcelona vs. Atlético Madrid para los países de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela; mientras que TiGo Sports y TiGo Play lo harán para Bolivia y Paraguay.

Finalmente, en Puerto Rico, podrás ver el FC Barcelona-Atlético Madrid en ESPN Deportes, NAICOM y DIRECTV Sports.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Atlético Madrid por LaLiga 2025-26?

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
España21:00DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, DAZN Spain, Movistar Plus y Amazon Prime Video
Estados Unidos3 p.m. ET / 12 p.m. PTESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
México14:00SKY Sports y SKY Plus
Costa Rica14:00SKY Sports y SKY Plus
El Salvador14:00SKY Sports y SKY Plus
Nicaragua14:00SKY Sports y SKY Plus
Guatemala14:00SKY Sports y SKY Plus
Honduras14:00SKY Sports y SKY Plus
Perú15:00DIRECTV Sports y DGO
Colombia15:00DIRECTV Sports y DGO
Ecuador15:00DIRECTV Sports y DGO
Panamá15:00SKY Sports y SKY Plus
Cuba15:00Tele Rebelde
Canadá15:00TSN+ y TSN1
Bolivia16:00TiGo Sports y TiGo Play
Rep. Dominicana16:00SKY Sports y SKY Plus
Venezuela16:00DIRECTV Sports y DGO
Puerto Rico16:00ESPN Deportes, DIRECTV Sports y NAICOM
Argentina17:00DIRECTV Sports y DGO
Chile17:00DIRECTV Sports y DGO
Brasil17:00Zapping TV, Claro TV, Disney Plus Premium, SKY Plus, Vivo Play y ESPN Brasil
Paraguay17:00TiGo Sports y TiGo Play
Uruguay17:00DIRECTV Sports y DGO

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

