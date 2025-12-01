El FC Barcelona, flamante líder del fútbol español tras el tropiezo del Real Madrid, defenderá su puesto en la cima frente al siempre combativo Atlético de Madrid este martes 2 de diciembre (21:00 hora peninsular; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT) en el Estadio Spotify Camp Nou, en el duelo estelar de la Jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025-26. ¿Quieres saber en qué canal ver el partido? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre los canales de televisión y las plataformas online que transmiten el cotejo, según el país donde te encuentres.​

En España, el duelo entre FC Barcelona y Atlético Madrid será televisado por DAZN LaLiga (Dial 55 Movistar+; 113 Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 Movistar+; 114 Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 Movistar+) y en streaming por Movistar Plus+, DAZN y Amazon Prime Video.

En Alemania e Italia, el juego entre blaugranas y colchoneros estará a cargo de DAZN; pero también habrá transmisión de DAZN 2, Amazon Prime Video y SKY GO para el público germano. Por otro lado, en Francia, se verá en múltiples señales como beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1.

Si te encuentras en los Estados Unidos, deberás sintonizar ESPN Select (que reemplazó a ESPN+ desde el 21 de octubre de 2025), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (en idioma español) para mirar el partido entre FC Barcelona y Atlético Madrid por la liga española.

SKY Sports y SKY Plus llevarán las imágenes del juego del FC Barcelona contra el Atlético Madrid en transmisión exclusiva para México y países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y República Dominicana.

En tanto, los canales 610 SD y 1610 HD de DIRECTV Sports (DSports) y el servicio streaming de DIRECTV Go (DGO) pasarán el partido FC Barcelona vs. Atlético Madrid para los países de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela; mientras que TiGo Sports y TiGo Play lo harán para Bolivia y Paraguay.

Finalmente, en Puerto Rico, podrás ver el FC Barcelona-Atlético Madrid en ESPN Deportes, NAICOM y DIRECTV Sports.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Atlético Madrid por LaLiga 2025-26?

Países Horarios Canales TV / Streaming España 21:00 DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, DAZN Spain, Movistar Plus y Amazon Prime Video Estados Unidos 3 p.m. ET / 12 p.m. PT ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes México 14:00 SKY Sports y SKY Plus Costa Rica 14:00 SKY Sports y SKY Plus El Salvador 14:00 SKY Sports y SKY Plus Nicaragua 14:00 SKY Sports y SKY Plus Guatemala 14:00 SKY Sports y SKY Plus Honduras 14:00 SKY Sports y SKY Plus Perú 15:00 DIRECTV Sports y DGO Colombia 15:00 DIRECTV Sports y DGO Ecuador 15:00 DIRECTV Sports y DGO Panamá 15:00 SKY Sports y SKY Plus Cuba 15:00 Tele Rebelde Canadá 15:00 TSN+ y TSN1 Bolivia 16:00 TiGo Sports y TiGo Play Rep. Dominicana 16:00 SKY Sports y SKY Plus Venezuela 16:00 DIRECTV Sports y DGO Puerto Rico 16:00 ESPN Deportes, DIRECTV Sports y NAICOM Argentina 17:00 DIRECTV Sports y DGO Chile 17:00 DIRECTV Sports y DGO Brasil 17:00 Zapping TV, Claro TV, Disney Plus Premium, SKY Plus, Vivo Play y ESPN Brasil Paraguay 17:00 TiGo Sports y TiGo Play Uruguay 17:00 DIRECTV Sports y DGO