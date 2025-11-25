Este martes 25 de noviembre, la UEFA Champions League vuelve con fuerza y el duelo entre Chelsea y Barcelona promete ser uno de los más atractivos de la jornada 5. El enfrentamiento se disputará en Stamford Bridge (Londres), desde las 3:00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos), en un cruce que puede mover seriamente la tabla y avivar las aspiraciones de ambos clubes en esta etapa decisiva de la fase de grupos. Con solo dos fechas restantes, cada punto cobra un valor enorme.

Barcelona llega motivado, aunque consciente de que no puede fallar. Con siete puntos, producto de dos victorias, un empate y una derrota, el equipo catalán busca sumar nuevamente de a tres para escalar desde la undécima posición y seguir sosteniendo esa etiqueta de favorito al título europeo. La misión es clara: ganar en territorio inglés para acercarse a la cima y mantener viva la ilusión de romper la sequía continental que persigue al club desde hace años.

Pero el Chelsea busca exactamente lo mismo. Con siete unidades y el mismo balance deportivo que su rival, el conjunto londinense está apenas un escalón más abajo, en el puesto doce, y sabe que este partido puede marcar un antes y un después en su camino hacia la clasificación a la siguiente ronda. La presión se siente en ambos lados, y el margen de error es mínimo: Barcelona y Chelsea se juegan mucho más que tres puntos, se juegan su futuro inmediato en la Champions.

Lamine Yamal es una de las estrellas del FC Barcelona (Crédito: FC Barcelona)

Canales para ver FC Barcelona vs. Chelsea EN VIVO desde México, USA y España

Si estás en España , podrás ver el partido de la fecha 5 de la UEFA Champions League 2025-2026 entre FC Barcelona vs. Chelsea EN VIVO y ONLINE por la señal de Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+. Desde México, el enfrentamiento del martes 25 de noviembre podrás disfrutarlo por HBO Max y FOX.

Desde Estados Unidos, puedes ver el partido entre FC Barcelona vs. Chelsea EN VIVO por la señal de Paramount+, TUDN y DAZN.

Finalmente, si estás en Latinoamérica , ESPN2 y Disney Plus Premium transmitirán el Barcelona-Chelsea en países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Solo en Argentina se podrá ver también por FOX Sports.

En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo Barcelona vs. Chelsea se podrá ver por la señal de Disney+ Premium Norte y ESPN Norte.

De los sueños a la realidad. Es el momento.#ChelseaBarça pic.twitter.com/4geZHbBOMK — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 24, 2025

A qué hora y dónde ver FC Barcelona vs. Chelsea EN VIVO ONLINE

Conoce en qué países puedes ver por TV y streaming online el partido entre FC Barcelona vs. Chelsea este martes 25 de noviembre.

PAÍSES HORARIO España 9:00 pm Estados Unidos 3:00 pm ET / 12:00 pm PT México 2:00 pm Costa Rica 2:00 pm Nicaragua 2:00 pm El Salvador 2:00 pm Guatemala 2:00 pm Honduras 2:00 pm Perú 3:00 pm Colombia 3:00 pm Ecuador 3:00 pm Panamá 3:00 pm República Dominicana 4:00 pm Puerto Rico 4:00 pm Venezuela 4:00 pm Bolivia 4:00 pm Chile 5:00 pm Argentina 5:00 pm Paraguay 5:00 pm Uruguay 5:00 pm Brasil 5:00 pm

Cuándo, a qué hora y dónde ver FC Barcelona vs. Brujas

Partido : FC Barcelona vs. Chelsea

: FC Barcelona vs. Chelsea Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Fecha : Martes 25 de noviembre

: Martes 25 de noviembre Horario : 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)

: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España) Estadio: Stamford Bridge