BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA), 18/10/2025.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para seguir el partido entre FC Barcelona y Girona FC este sábado 18 de octubre por la fecha 9 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el Estadio Olímpico de Montjuic de Barcelona. Foto de LLUIS GENE para AFP
/ LLUIS GENE
Noé Yactayo
El FC Barcelona, guiado por el talento joven de Lamine Yamal y la experiencia goleadora de Robert Lewandowski, se medirá este sábado 18 de octubre al Girona FC en el Estadio Olímpico de Montjuic por la novena jornada de LaLiga EA Sports 2025-26. Los azulgranas, segundos con 19 puntos, buscarán mantener la presión sobre el Real Madrid, líder con 21, que visitará al Getafe el domingo 19. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del partido del equipo dirigido por Hansi Flick, según el país donde te encuentres.

En España, el duelo del FC Barcelona contra el Girona FC empieza a las 16:15 del horario peninsular (15:15 en las Islas Canarias) y se transmite en vivo, en directo y online por DAZN LaLiga (Dial 55 de Movistar+; Dial 113 de Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 de Movistar+; Dial 114 de Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 de Movistar+) y las plataformas online de Movistar Plus+, DAZN Spain y Amazon Prime Video..

Asimismo, podrás disfrutar del cotejo FC Barcelona-Girona CF en ESPN Sur y Disney Plus Premium+ en los países de Sudamérica como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Paraguay.

En tanto, SKY Sports HD y SKY Plus televisan el duelo FC Barcelona ante Girona CF por LaLiga en México y en los países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.

Por otro lado, ESPN Select (antes ESPN+), fuboTV, ESPN App, ESPN 2 y ESPN Deportes también llevarán las imágenes del partido FC Barcelona-Girona FC en los Estados Unidos y Puerto Rico.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Girona FC por LaLiga EA Sports 2025-26?

El Barcelona recibe en el Estadio Olímpico de Montjuic para enfrentarse al Girona CF por la fecha 9 de LaLiga EA Sports 2025-26. Consulta los horarios y qué canales de TV transmiten el quinto duelo de la temporada.

PaísesHorarioCanales TV / streaming
España16:15Movistar Plus, LaLiga TV Bar, DAZN Spain, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y Amazon Prime Video
Estados Unidos10:15 am ET / 7:15 am PTESPN Select (antes ESPN+), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
México08:15SKY Sports HD y Sky Plus
El Salvador08:15SKY Sports HD y Sky Plus
Costa Rica08:15SKY Sports HD y Sky Plus
Nicaragua08:15SKY Sports HD y Sky Plus
Guatemala08:15SKY Sports HD y Sky Plus
Honduras08:15SKY Sports HD y Sky Plus
Panamá09:15SKY Sports HD y Sky Plus
Perú09:15ESPN Sur y Disney Plus Premium+
Ecuador09:15ESPN Sur y Disney Plus Premium+
Colombia09:15ESPN Sur y Disney Plus Premium+
Canadá10:15TSN+, TSN 1 y Amazon Prime Video
Puerto Rico10:15ESPN Select, fuboTV, ESPN App, NAICOM y ESPN Deportes
Cuba10:15Tele Rebelde
Bolivia10:15ESPN Sur y Disney Plus Premium+
Rep. Dominicana10:15SKY Sports HD y Sky Plus
Venezuela10:15ESPN Sur y Disney Plus Premium+
Chile11:15ESPN Sur y Disney Plus Premium+
Argentina11:15ESPN Sur y Disney Plus Premium+
Paraguay11:15ESPN Sur y Disney Plus Premium+
Uruguay11:15ESPN Sur y Disney Plus Premium+
Reino Unido15:15Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 2
Irlanda15:15Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 2
Alemania16:15DAZN, DAZN1 Germany, Sky Go y WOW
Suiza16:15Blue Sport y Blue Sport D 1
Austria16:15DAZN, DAZN1 Germany y SKY Go
Italia16:15DAZN, 214 DAZN Zone y SKY Go
Francia16:15beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 2
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

