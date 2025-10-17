El FC Barcelona, guiado por el talento joven de Lamine Yamal y la experiencia goleadora de Robert Lewandowski, se medirá este sábado 18 de octubre al Girona FC en el Estadio Olímpico de Montjuic por la novena jornada de LaLiga EA Sports 2025-26. Los azulgranas, segundos con 19 puntos, buscarán mantener la presión sobre el Real Madrid, líder con 21, que visitará al Getafe el domingo 19. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del partido del equipo dirigido por Hansi Flick, según el país donde te encuentres.

En España, el duelo del FC Barcelona contra el Girona FC empieza a las 16:15 del horario peninsular (15:15 en las Islas Canarias) y se transmite en vivo, en directo y online por DAZN LaLiga (Dial 55 de Movistar+; Dial 113 de Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 de Movistar+; Dial 114 de Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 de Movistar+) y las plataformas online de Movistar Plus+, DAZN Spain y Amazon Prime Video..

Asimismo, podrás disfrutar del cotejo FC Barcelona-Girona CF en ESPN Sur y Disney Plus Premium+ en los países de Sudamérica como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Paraguay.

En tanto, SKY Sports HD y SKY Plus televisan el duelo FC Barcelona ante Girona CF por LaLiga en México y en los países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.

Por otro lado, ESPN Select (antes ESPN+), fuboTV, ESPN App, ESPN 2 y ESPN Deportes también llevarán las imágenes del partido FC Barcelona-Girona FC en los Estados Unidos y Puerto Rico.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Girona FC por LaLiga EA Sports 2025-26?

El Barcelona recibe en el Estadio Olímpico de Montjuic para enfrentarse al Girona CF por la fecha 9 de LaLiga EA Sports 2025-26. Consulta los horarios y qué canales de TV transmiten el quinto duelo de la temporada.

Países Horario Canales TV / streaming España 16:15 Movistar Plus, LaLiga TV Bar, DAZN Spain, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y Amazon Prime Video Estados Unidos 10:15 am ET / 7:15 am PT ESPN Select (antes ESPN+), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes México 08:15 SKY Sports HD y Sky Plus El Salvador 08:15 SKY Sports HD y Sky Plus Costa Rica 08:15 SKY Sports HD y Sky Plus Nicaragua 08:15 SKY Sports HD y Sky Plus Guatemala 08:15 SKY Sports HD y Sky Plus Honduras 08:15 SKY Sports HD y Sky Plus Panamá 09:15 SKY Sports HD y Sky Plus Perú 09:15 ESPN Sur y Disney Plus Premium+ Ecuador 09:15 ESPN Sur y Disney Plus Premium+ Colombia 09:15 ESPN Sur y Disney Plus Premium+ Canadá 10:15 TSN+, TSN 1 y Amazon Prime Video Puerto Rico 10:15 ESPN Select, fuboTV, ESPN App, NAICOM y ESPN Deportes Cuba 10:15 Tele Rebelde Bolivia 10:15 ESPN Sur y Disney Plus Premium+ Rep. Dominicana 10:15 SKY Sports HD y Sky Plus Venezuela 10:15 ESPN Sur y Disney Plus Premium+ Chile 11:15 ESPN Sur y Disney Plus Premium+ Argentina 11:15 ESPN Sur y Disney Plus Premium+ Paraguay 11:15 ESPN Sur y Disney Plus Premium+ Uruguay 11:15 ESPN Sur y Disney Plus Premium+ Reino Unido 15:15 Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 2 Irlanda 15:15 Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 2 Alemania 16:15 DAZN, DAZN1 Germany, Sky Go y WOW Suiza 16:15 Blue Sport y Blue Sport D 1 Austria 16:15 DAZN, DAZN1 Germany y SKY Go Italia 16:15 DAZN, 214 DAZN Zone y SKY Go Francia 16:15 beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 2