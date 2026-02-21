Los de Hansi Flick no tienen margen de error. Este domingo 22 de febrero, desde el Spotify Camp Nou, el Barcelona recibirá a Levante por la Jornada 25 de LaLiga 2026, donde los blaugranas tienen la misión de obtener sí o sí los 3 puntos para tentar recuperar la cima del campeonato español. A continuación, conoce cuáles son los canales que transmiten FC Barcelona-Levante desde España, México o Estados Unidos para que puedas seguirlo minuto a minuto.
¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Levante EN VIVO desde Estados Unidos, México o España?
Para ver el partido de FC Barcelona vs. Levante por la Jornada 25 de LaLiga desde España será a través de Movistar LaLiga, Movistar LaLiga TV Bar (en zonas habilitadas) y Movistar Plus+.
Si te encuentras en Estados Unidos puedes hacerlo mediante ESPN Deportes o ESPN Select tanto en inglés como en español desde cualquier dispositivo móvil. De otro lado, en México será por la señal de Sky Sports HD o Sky Plus+.
Además, si te encuentras en Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador o cualquier parte de Centroamérica, será a través de ESPN o Flowsports en El Caribe.
FC Barcelona vs. Levante por LaLiga: horarios y canales
|País
|Horario
|Canal TV
|España
|4:15 p.m.
|Movistar LaLiga o Movistar Plus+
|Estados Unidos
|10:15 a.m. ET
|ESPN Deportes o ESPN Select
|México
|9:15 a.m. CDMX
|Sky Sports HD o Sky Plus+
|Argentina
|12:15 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|Bolivia
|11:15 a.m.
|ESPN y Disney Plus
|Chile
|12:15 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|Costa Rica
|9:15 a.m.
|ESPN y Disney Plus
|Colombia
|10:15 a.m.
|ESPN y Disney Plus
|Ecuador
|10:15 a.m.
|ESPN y Disney Plus
|El Salvador
|9:15 a.m.
|ESPN y Disney Plus
|Guatemala
|9:15 a.m.
|ESPN y Disney Plus
|Honduras
|9:15 a.m.
|ESPN y Disney Plus
|Paraguay
|12:15 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|Perú
|10:15 a.m.
|ESPN y Disney Plus
|Uruguay
|12:15 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|Venezuela
|11:15 a.m.
|ESPN y Disney Plus
FC Barcelona vs. Levante EN VIVO: hora, TV y dónde ver online
- Fecha: Domingo 22 de febrero 2026
- Lugar: Estadio Spotify Camp Nou, Barcelona
- Horario: 10:15 a.m. Tiempo del Este / 10:15 a.m. Perú y Colombia / 12:15 p.m. Argentina
- Canal TV: ESPN o ESPN Select
- Streaming: Disney Plus Premium Latinoamérica / ESPN App