Consulta cuáles son los canales de transmisión para ver el juego de Barcelona vs. Levante, este domingo 22 de febrero, por la Jornada 25 de LaLiga. (Fotos: AFP / @LevanteUD / Composición MAG)
Consulta cuáles son los canales de transmisión para ver el juego de Barcelona vs. Levante, este domingo 22 de febrero, por la Jornada 25 de LaLiga. (Fotos: AFP / @LevanteUD / Composición MAG)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

Los de Hansi Flick no tienen margen de error. Este domingo 22 de febrero, desde el Spotify Camp Nou, el Barcelona recibirá a Levante por la Jornada 25 de LaLiga 2026, donde los blaugranas tienen la misión de obtener sí o sí los 3 puntos para tentar recuperar la cima del campeonato español. A continuación, conoce cuáles son los canales que transmiten FC Barcelona-Levante desde España, México o Estados Unidos para que puedas seguirlo minuto a minuto.

Barcelona y Levante se enfrentarán en el Camp Nou este domingo 22 de febrero por LaLiga de España (Foto: Composición MAG / @LevanteUD / @FCBarcelona_es)
Barcelona y Levante se enfrentarán en el Camp Nou este domingo 22 de febrero por LaLiga de España (Foto: Composición MAG / @LevanteUD / @FCBarcelona_es)

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Levante EN VIVO desde Estados Unidos, México o España?

Para ver el partido de FC Barcelona vs. Levante por la Jornada 25 de LaLiga desde España será a través de Movistar LaLiga, Movistar LaLiga TV Bar (en zonas habilitadas) y Movistar Plus+.

Si te encuentras en Estados Unidos puedes hacerlo mediante ESPN Deportes o ESPN Select tanto en inglés como en español desde cualquier dispositivo móvil. De otro lado, en México será por la señal de Sky Sports HD o Sky Plus+.

Además, si te encuentras en Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador o cualquier parte de Centroamérica, será a través de ESPN o Flowsports en El Caribe.

FC Barcelona vs. Levante por LaLiga: horarios y canales

PaísHorarioCanal TV
España4:15 p.m.Movistar LaLiga o Movistar Plus+
Estados Unidos10:15 a.m. ETESPN Deportes o ESPN Select
México9:15 a.m. CDMXSky Sports HD o Sky Plus+
Argentina12:15 p.m.ESPN y Disney Plus
Bolivia11:15 a.m.ESPN y Disney Plus
Chile12:15 p.m.ESPN y Disney Plus
Costa Rica9:15 a.m.ESPN y Disney Plus
Colombia10:15 a.m.ESPN y Disney Plus
Ecuador10:15 a.m.ESPN y Disney Plus
El Salvador9:15 a.m.ESPN y Disney Plus
Guatemala9:15 a.m.ESPN y Disney Plus
Honduras9:15 a.m.ESPN y Disney Plus
Paraguay12:15 p.m.ESPN y Disney Plus
Perú10:15 a.m.ESPN y Disney Plus
Uruguay12:15 p.m.ESPN y Disney Plus
Venezuela11:15 a.m.ESPN y Disney Plus

FC Barcelona vs. Levante EN VIVO: hora, TV y dónde ver online

  • Fecha: Domingo 22 de febrero 2026
  • Lugar: Estadio Spotify Camp Nou, Barcelona
  • Horario: 10:15 a.m. Tiempo del Este / 10:15 a.m. Perú y Colombia / 12:15 p.m. Argentina
  • Canal TV: ESPN o ESPN Select
  • Streaming: Disney Plus Premium Latinoamérica / ESPN App
SOBRE EL AUTOR

Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC