Los de Hansi Flick no tienen margen de error. Este domingo 22 de febrero, desde el Spotify Camp Nou, el Barcelona recibirá a Levante por la Jornada 25 de LaLiga 2026, donde los blaugranas tienen la misión de obtener sí o sí los 3 puntos para tentar recuperar la cima del campeonato español. A continuación, conoce cuáles son los canales que transmiten FC Barcelona-Levante desde España, México o Estados Unidos para que puedas seguirlo minuto a minuto.

Barcelona y Levante se enfrentarán en el Camp Nou este domingo 22 de febrero por LaLiga de España (Foto: Composición MAG / @LevanteUD / @FCBarcelona_es)

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Levante EN VIVO desde Estados Unidos, México o España?

Para ver el partido de FC Barcelona vs. Levante por la Jornada 25 de LaLiga desde España será a través de Movistar LaLiga, Movistar LaLiga TV Bar (en zonas habilitadas) y Movistar Plus+.

Si te encuentras en Estados Unidos puedes hacerlo mediante ESPN Deportes o ESPN Select tanto en inglés como en español desde cualquier dispositivo móvil. De otro lado, en México será por la señal de Sky Sports HD o Sky Plus+.

Además, si te encuentras en Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador o cualquier parte de Centroamérica, será a través de ESPN o Flowsports en El Caribe.

País Horario Canal TV España 4:15 p.m. Movistar LaLiga o Movistar Plus+ Estados Unidos 10:15 a.m. ET ESPN Deportes o ESPN Select México 9:15 a.m. CDMX Sky Sports HD o Sky Plus+ Argentina 12:15 p.m. ESPN y Disney Plus Bolivia 11:15 a.m. ESPN y Disney Plus Chile 12:15 p.m. ESPN y Disney Plus Costa Rica 9:15 a.m. ESPN y Disney Plus Colombia 10:15 a.m. ESPN y Disney Plus Ecuador 10:15 a.m. ESPN y Disney Plus El Salvador 9:15 a.m. ESPN y Disney Plus Guatemala 9:15 a.m. ESPN y Disney Plus Honduras 9:15 a.m. ESPN y Disney Plus Paraguay 12:15 p.m. ESPN y Disney Plus Perú 10:15 a.m. ESPN y Disney Plus Uruguay 12:15 p.m. ESPN y Disney Plus Venezuela 11:15 a.m. ESPN y Disney Plus

