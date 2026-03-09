El FC Barcelona, con Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha, se enfrenta a un impredecible y peligroso Newcastle, que tiene al gigante Nick Woltemade como figura, en lo que será el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26. El encuentro se jugará este martes 10 de marzo (21:00 hora peninsular; 14:00 del Tiempo de Centro; 4 p.m. ET / 1 p.m. PT) desde el mítico St. James Park de la ciudad de Newcastle-upon-Tyne, Tyne y Wear (Inglaterra). ¿Quieres saber el horario exacto y dónde ver el partido? Aquí te contamos todos los detalles para seguirlo desde tu móvil, computadora, tableta o Smart TV.
En Estados Unidos y Puerto Rico, el partido entre FC Barcelona y Newcastle podrá verse en streaming a través de Paramount+, TUDN, ViX, DAZN y Amazon Prime Video. En México, la transmisión estará disponible por TNT Sports, HBO Max y Amazon Prime Video.
Para los países de Latinoamérica —entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela— el encuentro será televisado por ESPN, ESPN 2 y también estará disponible en Disney Plus; FOX Sports realizará una cobertura especial en Argentina.
En España, la cobertura del duelo correrá por cuenta de Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+, que ofrecerán la señal en directo del enfrentamiento entre FC Barcelona y Newcastle.
¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Newcastle por la Champions League 2025?
|Países
|Horarios
|Canales TV / Streaming
|España
|21:00
|Movistar Plus, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones 1
|Estados Unidos
|4 pm ET / 1 pm PT
|TUDN, ViX, Paramount Plus, Amazon Prime Video y DAZN
|México
|14:00
|TNT Sports, HBO Max y Amazon Prime Video
|Costa Rica
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|El Salvador
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Nicaragua
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Honduras
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Guatemala
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Colombia
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Ecuador
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Panamá
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Perú
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Cuba
|16:00
|Tele Rebelde
|Canadá
|16:00
|DAZN y Amazon Prime Video
|Puerto Rico
|16:00
|ViX
|Rep. Dominicana
|16:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Bolivia
|16:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Venezuela
|16:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Argentina
|17:00
|ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium
|Chile
|17:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Uruguay
|17:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Paraguay
|17:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Brasil
|17:00
|Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus, Vivo Play, TNT Sports y TNT Go
|Reino Unido
|20:00
|Discovery+, Amazon Prime Video, Discovery+ App y TNT Sports 2
|Alemania
|21:00
|DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1
|Francia
|21:00
|Free, myCANAL, Canal+, Sport y Canal+ Live 3
|Italia
|21:00
|Sky Go, NOW TV, Sky Sport 254 y Sky Sport Max