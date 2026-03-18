Revisa la lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre FC Barcelona y Newcastle United este miércoles 18 de marzo por la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 desde el Camp nou. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO
Revisa la lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre FC Barcelona y Newcastle United este miércoles 18 de marzo por la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 desde el Camp nou. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO
/ NOÉ YACTAYO
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Barcelona y Newcastle se juegan la vida en la Champions League en un Camp Nou que promete ser una caldera. Tras el 1-1 de la ida en St. James’ Park, la eliminatoria llega totalmente abierta a Barcelona, donde Xavi (o el técnico actual) necesita una victoria para evitar otro fracaso europeo ante un Newcastle en pleno crecimiento competitivo bajo el mando de Eddie Howe. El encuentro se jugará este miércoles 18 de marzo a las 13:45 ET / 10:45 PT / 18:45 CET. ¿Quieres saber el horario exacto y dónde ver el partido? Aquí te contamos todos los detalles para seguirlo desde tu móvil, computadora, tableta o Smart TV.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el partido entre FC Barcelona y Newcastle podrá verse en streaming a través de Paramount+, TUDN, ViX, DAZN y Amazon Prime Video. En México, la transmisión estará disponible por HBO Max.

Para los países de Latinoamérica —entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela— el encuentro será televisado por ESPN, ESPN 2 y también estará disponible en Disney Plus; FOX Sports realizará una cobertura especial en Argentina.

En España, la cobertura del duelo correrá por cuenta de Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+, que ofrecerán la señal en directo del enfrentamiento entre FC Barcelona y Newcastle.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Newcastle por la Champions League 2025?

PaísesCanales TV / Streaming
EspañaMovistar Plus, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones 1
Estados UnidosTUDN, ViX, Paramount Plus, Amazon Prime Video y DAZN
MéxicoTNT Sports, HBO Max y Amazon Prime Video
Costa RicaESPN y Disney Plus Premium
El SalvadorESPN y Disney Plus Premium
NicaraguaESPN y Disney Plus Premium
HondurasESPN y Disney Plus Premium
GuatemalaESPN y Disney Plus Premium
ColombiaESPN y Disney Plus Premium
EcuadorESPN y Disney Plus Premium
PanamáESPN y Disney Plus Premium
PerúESPN y Disney Plus Premium
CubaTele Rebelde
CanadáDAZN y Amazon Prime Video
Puerto RicoViX
Rep. DominicanaESPN y Disney Plus Premium
BoliviaESPN y Disney Plus Premium
VenezuelaESPN y Disney Plus Premium
ArgentinaESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium
ChileESPN y Disney Plus Premium
UruguayESPN y Disney Plus Premium
ParaguayESPN y Disney Plus Premium
BrasilZapping, Claro TV, Max, Sky Plus, Vivo Play, TNT Sports y TNT Go
Reino UnidoDiscovery+, Amazon Prime Video, Discovery+ App y TNT Sports 2
AlemaniaDAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1
FranciaFree, myCANAL, Canal+, Sport y Canal+ Live 3
ItaliaSky Go, NOW TV, Sky Sport 254 y Sky Sport Max
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.


TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC