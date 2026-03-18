Barcelona y Newcastle se juegan la vida en la Champions League en un Camp Nou que promete ser una caldera. Tras el 1-1 de la ida en St. James’ Park, la eliminatoria llega totalmente abierta a Barcelona, donde Xavi (o el técnico actual) necesita una victoria para evitar otro fracaso europeo ante un Newcastle en pleno crecimiento competitivo bajo el mando de Eddie Howe. El encuentro se jugará este miércoles 18 de marzo a la s 13:45 ET / 10:45 PT / 18:45 CET . ¿Quieres saber el horario exacto y dónde ver el partido? Aquí te contamos todos los detalles para seguirlo desde tu móvil, computadora, tableta o Smart TV.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el partido entre FC Barcelona y Newcastle podrá verse en streaming a través de Paramount+, TUDN, ViX, DAZN y Amazon Prime Video. En México, la transmisión estará disponible por HBO Max.

Para los países de Latinoamérica —entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela— el encuentro será televisado por ESPN, ESPN 2 y también estará disponible en Disney Plus; FOX Sports realizará una cobertura especial en Argentina.

En España, la cobertura del duelo correrá por cuenta de Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+, que ofrecerán la señal en directo del enfrentamiento entre FC Barcelona y Newcastle.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Newcastle por la Champions League 2025?

Países Canales TV / Streaming España Movistar Plus, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones 1 Estados Unidos TUDN, ViX, Paramount Plus, Amazon Prime Video y DAZN México TNT Sports, HBO Max y Amazon Prime Video Costa Rica ESPN y Disney Plus Premium El Salvador ESPN y Disney Plus Premium Nicaragua ESPN y Disney Plus Premium Honduras ESPN y Disney Plus Premium Guatemala ESPN y Disney Plus Premium Colombia ESPN y Disney Plus Premium Ecuador ESPN y Disney Plus Premium Panamá ESPN y Disney Plus Premium Perú ESPN y Disney Plus Premium Cuba Tele Rebelde Canadá DAZN y Amazon Prime Video Puerto Rico ViX Rep. Dominicana ESPN y Disney Plus Premium Bolivia ESPN y Disney Plus Premium Venezuela ESPN y Disney Plus Premium Argentina ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium Chile ESPN y Disney Plus Premium Uruguay ESPN y Disney Plus Premium Paraguay ESPN y Disney Plus Premium Brasil Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus, Vivo Play, TNT Sports y TNT Go Reino Unido Discovery+, Amazon Prime Video, Discovery+ App y TNT Sports 2 Alemania DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1 Francia Free, myCANAL, Canal+, Sport y Canal+ Live 3 Italia Sky Go, NOW TV, Sky Sport 254 y Sky Sport Max

SOBRE EL AUTOR Jairo Rúa Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.



