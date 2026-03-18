Barcelona y Newcastle se juegan la vida en la Champions League en un Camp Nou que promete ser una caldera. Tras el 1-1 de la ida en St. James’ Park, la eliminatoria llega totalmente abierta a Barcelona, donde Xavi (o el técnico actual) necesita una victoria para evitar otro fracaso europeo ante un Newcastle en pleno crecimiento competitivo bajo el mando de Eddie Howe. El encuentro se jugará este miércoles 18 de marzo a las 13:45 ET / 10:45 PT / 18:45 CET. ¿Quieres saber el horario exacto y dónde ver el partido? Aquí te contamos todos los detalles para seguirlo desde tu móvil, computadora, tableta o Smart TV.
En Estados Unidos y Puerto Rico, el partido entre FC Barcelona y Newcastle podrá verse en streaming a través de Paramount+, TUDN, ViX, DAZN y Amazon Prime Video. En México, la transmisión estará disponible por HBO Max.
Para los países de Latinoamérica —entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela— el encuentro será televisado por ESPN, ESPN 2 y también estará disponible en Disney Plus; FOX Sports realizará una cobertura especial en Argentina.
En España, la cobertura del duelo correrá por cuenta de Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+, que ofrecerán la señal en directo del enfrentamiento entre FC Barcelona y Newcastle.
¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Newcastle por la Champions League 2025?
|Países
|Canales TV / Streaming
|España
|Movistar Plus, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones 1
|Estados Unidos
|TUDN, ViX, Paramount Plus, Amazon Prime Video y DAZN
|México
|TNT Sports, HBO Max y Amazon Prime Video
|Costa Rica
|ESPN y Disney Plus Premium
|El Salvador
|ESPN y Disney Plus Premium
|Nicaragua
|ESPN y Disney Plus Premium
|Honduras
|ESPN y Disney Plus Premium
|Guatemala
|ESPN y Disney Plus Premium
|Colombia
|ESPN y Disney Plus Premium
|Ecuador
|ESPN y Disney Plus Premium
|Panamá
|ESPN y Disney Plus Premium
|Perú
|ESPN y Disney Plus Premium
|Cuba
|Tele Rebelde
|Canadá
|DAZN y Amazon Prime Video
|Puerto Rico
|ViX
|Rep. Dominicana
|ESPN y Disney Plus Premium
|Bolivia
|ESPN y Disney Plus Premium
|Venezuela
|ESPN y Disney Plus Premium
|Argentina
|ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium
|Chile
|ESPN y Disney Plus Premium
|Uruguay
|ESPN y Disney Plus Premium
|Paraguay
|ESPN y Disney Plus Premium
|Brasil
|Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus, Vivo Play, TNT Sports y TNT Go
|Reino Unido
|Discovery+, Amazon Prime Video, Discovery+ App y TNT Sports 2
|Alemania
|DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1
|Francia
|Free, myCANAL, Canal+, Sport y Canal+ Live 3
|Italia
|Sky Go, NOW TV, Sky Sport 254 y Sky Sport Max