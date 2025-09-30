El espectáculo de la UEFA Champions League 2025-26 continúa este miércoles 1 de octubre con uno de los duelos más esperados de la jornada 2. El FC Barcelona recibirá al PSG en el Estadio Olímpico de Montjuïc en un choque que promete grandes emociones. El encuentro está programado para las 21:00 del horario peninsular (3 pm ET / 12 pm PT), y todas las miradas estarán puestas en Robert Lewandowski y Lamine Yamal, quienes buscarán ser las figuras de la noche. Si quieres seguir cada detalle, aquí encontrarás la información de horarios y canales de transmisión para disfrutar el partido desde tu televisor o dispositivo móvil, sin importar en qué país te encuentres.
En Estados Unidos y Puerto Rico, el FC Barcelona-PSG se verá por streaming en Paramount+, DAZN y Amazon Prime Video; en México, la transmisión estará disponible en Caliente TV y Amazon Prime Video.
ESPN, ESPN 2, ESPN 6 y Disney Plus serán los encargados de televisar el duelo entre FC Barcelona y PSG por la Champions League 2025 en los países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Finalmente, en España, Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+ pasarán las imágenes del juego entre Fútbol Club Barcelona y París Saint-Germain.
¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. PSG por la Champions League 2025-26?
|Países
|Horarios
|Canales TV / Streaming
|España
|21:00
|Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones 2
|Estados Unidos
|3 pm ET / 12 pm PT
|Paramount Plus, Amazon Prime Video y ViX
|México
|13:00
|HBO Max, TNT Sports y Amazon Prime Video
|Costa Rica
|13:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|El Salvador
|13:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Nicaragua
|13:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Honduras
|13:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Guatemala
|13:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Colombia
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Ecuador
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Panamá
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Perú
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Cuba
|15:00
|Tele Rebelde
|Canadá
|15:00
|DAZN y Amazon Prime Video
|Puerto Rico
|15:00
|ViX
|Rep. Dominicana
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Bolivia
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Venezuela
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Argentina
|16:00
|ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium
|Chile
|16:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Uruguay
|16:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Paraguay
|16:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Brasil
|16:00
|Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus, Vivo Play, TNT Sports y TNT Go
|Reino Unido
|20:00
|Discovery+, Amazon Prime Video, Discovery+ App y TNT Sports 2
|Alemania
|21:00
|DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1
|Francia
|21:00
|Free, myCANAL, Canal+, Sport y Canal+ Live 3
|Italia
|21:00
|Sky Go, NOW TV, Sky Sport 254 y Sky Sport Max