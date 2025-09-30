El espectáculo de la UEFA Champions League 2025-26 continúa este miércoles 1 de octubre con uno de los duelos más esperados de la jornada 2. El FC Barcelona recibirá al PSG en el Estadio Olímpico de Montjuïc en un choque que promete grandes emociones. El encuentro está programado para las 21:00 del horario peninsular (3 pm ET / 12 pm PT) , y todas las miradas estarán puestas en Robert Lewandowski y Lamine Yamal, quienes buscarán ser las figuras de la noche. Si quieres seguir cada detalle, aquí encontrarás la información de horarios y canales de transmisión para disfrutar el partido desde tu televisor o dispositivo móvil, sin importar en qué país te encuentres.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el FC Barcelona-PSG se verá por streaming en Paramount+, DAZN y Amazon Prime Video; en México, la transmisión estará disponible en Caliente TV y Amazon Prime Video.

ESPN, ESPN 2, ESPN 6 y Disney Plus serán los encargados de televisar el duelo entre FC Barcelona y PSG por la Champions League 2025 en los países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Finalmente, en España, Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+ pasarán las imágenes del juego entre Fútbol Club Barcelona y París Saint-Germain.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. PSG por la Champions League 2025-26?

Países Horarios Canales TV / Streaming España 21:00 Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones 2 Estados Unidos 3 pm ET / 12 pm PT Paramount Plus, Amazon Prime Video y ViX México 13:00 HBO Max, TNT Sports y Amazon Prime Video Costa Rica 13:00 ESPN y Disney Plus Premium El Salvador 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Nicaragua 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Honduras 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Guatemala 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Colombia 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Ecuador 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Panamá 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Perú 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Cuba 15:00 Tele Rebelde Canadá 15:00 DAZN y Amazon Prime Video Puerto Rico 15:00 ViX Rep. Dominicana 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Bolivia 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Venezuela 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Argentina 16:00 ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium Chile 16:00 ESPN y Disney Plus Premium Uruguay 16:00 ESPN y Disney Plus Premium Paraguay 16:00 ESPN y Disney Plus Premium Brasil 16:00 Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus, Vivo Play, TNT Sports y TNT Go Reino Unido 20:00 Discovery+, Amazon Prime Video, Discovery+ App y TNT Sports 2 Alemania 21:00 DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1 Francia 21:00 Free, myCANAL, Canal+, Sport y Canal+ Live 3 Italia 21:00 Sky Go, NOW TV, Sky Sport 254 y Sky Sport Max

Bayern de Munich recibe a Chelsea este miércoles 17 de septiembre en el Allianz Arena por la Jornada 1 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26. | Crédito: GEC