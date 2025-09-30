BARCELONA, CATALUNYA (ESPAÑA), 01/10/2025.- Lista de canales de TV y servicio streaming para mirar el partido entre FC Barcelona y PSG este miércoles 1 de octubre por la jornada 2 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025 desde el Estadio Olímpico de Montjuic. Foto de Noé Yactayo para MAG
El espectáculo de la UEFA Champions League 2025-26 continúa este miércoles 1 de octubre con uno de los duelos más esperados de la jornada 2. El FC Barcelona recibirá al PSG en el Estadio Olímpico de Montjuïc en un choque que promete grandes emociones. El encuentro está programado para las 21:00 del horario peninsular (3 pm ET / 12 pm PT), y todas las miradas estarán puestas en Robert Lewandowski y Lamine Yamal, quienes buscarán ser las figuras de la noche. Si quieres seguir cada detalle, aquí encontrarás la información de horarios y canales de transmisión para disfrutar el partido desde tu televisor o dispositivo móvil, sin importar en qué país te encuentres.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el FC Barcelona-PSG se verá por streaming en Paramount+, DAZN y Amazon Prime Video; en México, la transmisión estará disponible en Caliente TV y Amazon Prime Video.

ESPN, ESPN 2, ESPN 6 y Disney Plus serán los encargados de televisar el duelo entre FC Barcelona y PSG por la Champions League 2025 en los países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Finalmente, en España, Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+ pasarán las imágenes del juego entre Fútbol Club Barcelona y París Saint-Germain.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. PSG por la Champions League 2025-26?

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
España21:00Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones 2
Estados Unidos3 pm ET / 12 pm PTParamount Plus, Amazon Prime Video y ViX
México13:00HBO Max, TNT Sports y Amazon Prime Video
Costa Rica13:00ESPN y Disney Plus Premium
El Salvador13:00ESPN y Disney Plus Premium
Nicaragua13:00ESPN y Disney Plus Premium
Honduras13:00ESPN y Disney Plus Premium
Guatemala13:00ESPN y Disney Plus Premium
Colombia14:00ESPN y Disney Plus Premium
Ecuador14:00ESPN y Disney Plus Premium
Panamá14:00ESPN y Disney Plus Premium
Perú14:00ESPN y Disney Plus Premium
Cuba15:00Tele Rebelde
Canadá15:00DAZN y Amazon Prime Video
Puerto Rico15:00ViX
Rep. Dominicana15:00ESPN y Disney Plus Premium
Bolivia15:00ESPN y Disney Plus Premium
Venezuela15:00ESPN y Disney Plus Premium
Argentina16:00ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium
Chile16:00ESPN y Disney Plus Premium
Uruguay16:00ESPN y Disney Plus Premium
Paraguay16:00ESPN y Disney Plus Premium
Brasil16:00Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus, Vivo Play, TNT Sports y TNT Go
Reino Unido20:00Discovery+, Amazon Prime Video, Discovery+ App y TNT Sports 2
Alemania21:00DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1
Francia21:00Free, myCANAL, Canal+, Sport y Canal+ Live 3
Italia21:00Sky Go, NOW TV, Sky Sport 254 y Sky Sport Max
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

