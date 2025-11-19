¿Quién sucederá a la danesa Victoria Kjær Theilvig como la nueva reina del Miss Universo? Ciento veinte candidatas de todo el mundo competirán por la corona este jueves 20 de noviembre (19:00 horas del Tiempo del Centro; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT) en la gran final del concurso de belleza, que se realizará en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. Si quieres seguir la participación de Karla Bacigalupo (Miss Perú), Fátima Bosch (México), Itza Castillo (Nicaragua), Vanessa Pulgarín (Colombia), Stephany Abasali (Venezuela), María Ignacia Moll (Chile), Nadia Mejía (Ecuador), Zashely Alicea (Puerto Rico) y Jennifer Ventura (República Dominicana), entre otras, aquí te contamos qué canales y plataformas de streaming transmitirán el evento en tu país, para verlo desde tu celular, computadora, tableta o televisor inteligente.

¿Dónde y cómo ver Miss Universo 2025?

Telemundo Internacional ofrecerá la transmisión para gran parte de Latinoamérica.

El canal oficial de YouTube del Miss Universo emitirá la gala en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

En Estados Unidos, estarán disponibles las señales de Telemundo y Peacock TV.​

Guía rápida de canales de señal abierta por país

En Colombia : RCN Televisión (Canal RCN) transmitirá la participación de Vanessa Pulgarín.

: RCN Televisión (Canal RCN) transmitirá la participación de Vanessa Pulgarín. En Chile : Canal 13 emitirá la actuación de María Ignacia Moll.

: Canal 13 emitirá la actuación de María Ignacia Moll. Puerto Rico lo verá en WAPA Televisión con Zashely Alicea.

lo verá en WAPA Televisión con Zashely Alicea. México tendrá a Fátima Bosch en Imagen TV.

tendrá a Fátima Bosch en Imagen TV. Costa Rica , ¡OPA! Canal 38 presentará el certamen con Mahyla Roth.

, ¡OPA! Canal 38 presentará el certamen con Mahyla Roth. Canal 8 de Telemedios cubrirá República Dominicana , apoyando a Jennifer Ventura.

, apoyando a Jennifer Ventura. En Nicaragua , Grupo Megavisión tendrá la transmisión en Canal 21 y Canal 19.

, Grupo Megavisión tendrá la transmisión en Canal 21 y Canal 19. Guatemala lo verá por TV Azteca Guate y Honduras a través de TV Azteca Honduras.

Este resumen te permite ubicar rápidamente el canal en tu país para no perderte uno de los eventos más esperados del año. Para una experiencia más completa, busca imágenes y videos destacados en las transmisiones oficiales y comparte tus momentos favoritos en redes sociales usando el hashtag #MissUniverso2025.​

¿Qué canal transmite la Gran Final del Miss Universo 2025? Guía TV

Países Horario Canales TV / Streaming Estados Unidos 8 p.m. ET / 5 p.m. PT Telemundo y Peacock TV México 19:00 Imagen TV, Telemundo Internacional y YouTube del Miss Universo Costa Rica 19:00 ¡OPA! Canal 38, Telemundo Internacional y YouTube del Miss Universo Nicaragua 19:00 Megavisión, Telemundo Internacional y YouTube del Miss Universo Guatemala 19:00 TV Azteca Guate, Telemundo Internacional y YouTube del Miss Universo Honduras 19:00 TV Azteca, Telemundo Internacional y YouTube del Miss Universo El Salvador 19:00 Telemundo Internacional y YouTube del Miss Universo Colombia 20:00 Canal RCN, Telemundo Internacional y YouTube del Miss Universo Ecuador 20:00 Telemundo Internacional y YouTube del Miss Universo Panamá 20:00 Telemundo Internacional y YouTube del Miss Universo Perú 20:00 Telemundo Internacional y YouTube del Miss Universo Cuba 20:00 Telemundo Internacional y YouTube del Miss Universo Canadá 20:00 Peacock TV Venezuela 21:00 Venevisión, Telemundo Internacional y YouTube del Miss Universo Puerto Rico 21:00 WAPA TV, Telemundo Internacional y YouTube del Miss Universo República Dominicana 21:00 Telemedios, Telemundo Internacional y YouTube del Miss Universo Bolivia 21:00 Telemundo Internacional y YouTube del Miss Universo Argentina 22:00 Telemundo Internacional y YouTube del Miss Universo Chile 22:00 Canal 13, Telemundo Internacional y YouTube del Miss Universo Uruguay 22:00 Telemundo Internacional y YouTube del Miss Universo Paraguay 22:00 Telemundo Internacional y YouTube del Miss Universo España 02:00 Telemundo Internacional y YouTube del Miss Universo

Estas son las 120 candidatas a la corona del Miss Universo 2025

Miss Albania — Flavia Harizaj, 25

Miss Angola — Maria Cunha, 22

Miss Argentina — Aldana Masset, 25

Miss Armenia — Peggy Garabekian, 30

Miss Aruba — Hannah Arends, 28

Miss Australia — Lexie Brant, 22

Miss Bahamas — Maliqué Maranda Bowe, 24

Miss Bangladés — Tangia Methila, 33

Miss Bélgica — Karen Jansen, 24

Miss Belice — Isabella Zabaneh, 21

Miss Bielorrusia — Alena Kucheruk, 18

Miss Birmania — Myat Yadanar Soe, 22

Miss Bolivia — Yessica Hausermann, 25

Miss Bonaire — Nicole Peiliker-Visser, 42

Miss Botsuana — Lillian Andries, 30

Miss Brasil — Gabriela Lacerda, 24

Miss Bulgaria — Gaby Guha, 26

Miss Cabo Verde — Priscilla Gomes, 32

Miss Camboya — Thai Neary Socheata, 30

Miss Canadá — Jaime VandenBerg, 28

Miss Chile — María Ignacia Moll, 28

Miss China — Zhao Na, 20

Miss Colombia — Vanessa Pulgarín, 34

Miss Corea del Sur — Su-yeon Lee, 30

Miss Costa de Marfil — Olivia Yacé, 27

Miss Costa Rica — Mahyla Roth, 26

Miss Croacia — Laura Gnjatović, 23

Miss Cuba — Lina Luaces, 23

Miss Curazao — Camille Thomas, 26

Miss Dinamarca — Monique Sonne, 21

Miss Ecuador — Nadia Mejia, 29

Miss Egipto — Sabrina Maged, 23

Miss El Salvador — Giulia Zanoni, 20

Miss Emiratos Árabes Unidos — Mariam Mohamed, 26

Miss Eslovaquia — Viktoria Güllová, 20

Miss Eslovenia — Hana Klaut, 29

Miss España — Andrea Valero, 28

Miss Estados Unidos — Audrey Eckert, 23

Miss Estonia — Brigitta Schaback, 28

Miss Filipinas — Ahtisa Manalo, 28

Miss Finlandia — Sarah Dzafce, 22

Miss Francia — Eve Gilles, 22

Miss Ghana — Andromeda Osam-Peters, 37

Miss Gran Bretaña — Danielle Latimer, 36

Miss Grecia — Mary Chatzipavlou, 31

Miss Guadalupe — Ophély Mézino, 26

Miss Guatemala — Raschel Paz, 25

Miss Guinea — Tiguidanké Bérété, 23

Miss Guinea Ecuatorial — Carmen Obama, 19

Miss Guyana — Chandini Baljor, 22

Miss Haití — Melissa Sapini, 22

Miss Honduras — Alejandra Fuentes, 31

Miss Hong Kong — Li Shi Yi, 27

Miss Hungría — Kincső Dezsényi, 21

Miss India — Manika Wishwakarma, 22

Miss Indonesia — Sanly Liu, 29

Miss Irak — Hanin Al Qoreishy, 27

Miss Irlanda — Aadya Srivastava, 18

Miss Islas Caimán — Tahiti Seymour, 22

Miss Islas Turcas y Caicos — Bereniece Dickenson, 22

Miss Islas Vírgenes Británicas — Olivia Freeman, 22

Miss Islas Vírgenes de los Estados Unidos — Britanny Robinson, 33

Miss Israel — Melanie Shiraz, 26

Miss Italia — Lucilla Nori, 25

Miss Jamaica — Gabrielle Henry, 29

Miss Japón — Kaori Hashimoto, 21

Miss Kazajistán — Dana Almasova, 20

Miss Kirguistán — Mary Kuvakova, 19

Miss Kosovo — Dorea Shala, 24

Miss Laos — Daeng Lattana Munvilay, 31

Miss Latina — Yamilex Hernández, 29

Miss Letonia — Meldra Rosenberg, 23

Miss Líbano — Sarah Leena Bou Jaoude, 20

Miss Macao — Xiaotong Feng, 23

Miss Malasia — Chloe Lim, 27

Miss Malta — Julia Ann Cluett, 27

Miss Martinica — Célya Abatucci, 31

Miss Mauricio — Aurélie Alcindor, 31

Miss Mayotte — Nourya Aboutoihi, 25

Miss México — Fátima Bosch, 25

Miss Moldavia — Maria Ignat, 26

Miss Namibia — Johanna Swartbooi, 27

Miss Nepal — Sanya Adhikari, 23

Miss Nicaragua — Itza Castillo, 30

Miss Nigeria — Onyinyechi Basil, 25

Miss Noruega — Leonora Lysglimt-Rødland, 19

Miss Nueva Zelanda — Abbigail Sturgin, 28

Miss Países Bajos — Nathalie Mogbelzada, 28

Miss Pakistán — Roma Riaz, 25

Miss Palestina — Nadeen Ayoub, 30

Miss Panamá — Mirna Caballini, 22

Miss Paraguay — Yanina Gómez, 28

Miss Perú — Karla Bacigalupo, 33

Miss Polonia — Emily Reng, 19

Miss Portugal — Camila Vitorino, 26

Miss Puerto Rico — Zashely Alicea, 26

Miss República Checa — Michaela Tomanová, 27

Miss República Democrática del Congo — Dorcas Dienda, 31

Miss República Dominicana — Jennifer Ventura, 28

Miss Ruanda — Solange Tuyishime Keita, 44

Miss Rumania — Cătălina Jacob, 28

Miss Rusia — Anastasia Venza, 22

Miss Santa Lucía — Shianne Smith, 20

Miss Senegal — Ndeye Ngoné Diagne, 26

Miss Serbia — Jelena Egorova, 28

Miss Singapur — Annika Sager, 25

Miss Sri Lanka — Lihasha Lindsay-White, 27

Miss Sudáfrica — Melissa Nayimuli, 29

Miss Suecia — Daniella Lundqvist, 26

Miss Suiza — Naima Acosta, 20

Miss Tailandia — Praveenar Singh, 29

Miss Tanzania — Naisae Yona, 28

Miss Trinidad y Tobago — Latifah Morris, 31

Miss Turquía — Ceren Arslan, 26

Miss Ucrania — Sofiya Tkachuk, 26

Miss Uruguay — Valeria Baladan, 24

Miss Venezuela — Stephany Abasali, 25

Miss Vietnam — Huong Giang, 33

Miss Zambia — Kunda Mwamulima, 29

Miss Zimbabue — Lyshanda Moyas, 26