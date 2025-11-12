CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 13/11/2025.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Guatemala y Panamá este jueves 13 de noviembre por la fecha 5 del Grupo de las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO
CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 13/11/2025.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Guatemala y Panamá este jueves 13 de noviembre por la fecha 5 del Grupo de las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO
/ Noé Yactayo
Noé Yactayo
Noé Yactayo

El sueño mundialista vuelve a sentirse en Ciudad de Guatemala. Este jueves 13 de noviembre, a las 20:00 horas locales (21:00 en Ciudad de Panamá; 9 p.m. ET / 6 p.m. PT), el Estadio Manuel Felipe Carrera será sede del duelo entre Guatemala y Panamá por la quinta jornada del Grupo A de las Eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026. ¿Quieres ver el partido en tu televisor, computadora, tableta o móvil? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

El encuentro promete un alto nivel de intensidad y emoción, con dos selecciones que llegan con realidades distintas pero con el mismo objetivo: mantenerse con vida en la carrera hacia el Mundial. La afición guatemalteca se prepara para llenar el recinto de El Trébol, confiando en que los dirigidos por su selección puedan hacer valer la localía ante un combinado panameño que busca reafirmar su condición de favorito.

En Guatemala, la transmisión estará a cargo de TiGo Sports en los sistemas de cable, mientras que Azteca Guate analizar realizar la cobertura en señal abierta. En Panamá, el partido podrá verse a través de Bluu, Medcom Go, RPC, Telemetro, TVN 2, TVMAX y TVN Radio.

Los aficionados en Estados Unidos tendrán disponibles las plataformas Paramount+, Peacock TV y Telemundo Deportes Ahora para seguir las acciones. Asimismo, Concacaf transmitirá el encuentro de forma gratuita en su canal oficial de YouTube, Concacaf Go, accesible para el público internacional.

Quienes deseen ver la cobertura local desde el extranjero podrán hacerlo mediante el uso de una VPN legal, siempre respetando las políticas de transmisión de cada país.

¿Qué canal transmite Guatemala vs. Panamá por las Eliminatorias Concacaf 2025?

PaísesHorarioCanales TV
Estados Unidos9 p.m. ET / 6 p.m. PTParamount+, Peacok TV y Telemundo Deportes Ahora
Guatemala20:00TiGo Sports
Panamá21:00Bluu, Medcom Go, RPC, Telemetro, TVN 2, TVMAX y TVN Radio
México20:00Concacaf Go YouTube y VPN
Costa Rica20:00Concacaf Go YouTube y VPN
El Salvador20:00Concacaf Go YouTube y VPN
Nicaragua20:00Concacaf Go YouTube y VPN
Honduras20:00Concacaf Go YouTube y VPN
Perú21:00Concacaf Go YouTube y VPN
Colombia21:00Concacaf Go YouTube y VPN
Ecuador21:00Concacaf Go YouTube y VPN
Canadá21:00Concacaf Go YouTube y VPN
Cuba21:00Concacaf Go YouTube y VPN
República Dominicana22:00Concacaf Go YouTube y VPN
Puerto Rico22:00Concacaf Go YouTube y VPN
Venezuela22:00Concacaf Go YouTube y VPN
Bolivia22:00Concacaf Go YouTube y VPN
Argentina23:00Concacaf Go YouTube y VPN
Chile23:00Concacaf Go YouTube y VPN
Uruguay23:00Concacaf Go YouTube y VPN
Paraguay23:00Concacaf Go YouTube y VPN
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC