El sueño mundialista vuelve a sentirse en Ciudad de Guatemala. Este jueves 13 de noviembre, a las 20:00 horas locales (21:00 en Ciudad de Panamá; 9 p.m. ET / 6 p.m. PT) , el Estadio Manuel Felipe Carrera será sede del duelo entre Guatemala y Panamá por la quinta jornada del Grupo A de las Eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026. ¿Quieres ver el partido en tu televisor, computadora, tableta o móvil? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

El encuentro promete un alto nivel de intensidad y emoción, con dos selecciones que llegan con realidades distintas pero con el mismo objetivo: mantenerse con vida en la carrera hacia el Mundial. La afición guatemalteca se prepara para llenar el recinto de El Trébol, confiando en que los dirigidos por su selección puedan hacer valer la localía ante un combinado panameño que busca reafirmar su condición de favorito.

En Guatemala, la transmisión estará a cargo de TiGo Sports en los sistemas de cable, mientras que Azteca Guate analizar realizar la cobertura en señal abierta. En Panamá, el partido podrá verse a través de Bluu, Medcom Go, RPC, Telemetro, TVN 2, TVMAX y TVN Radio.

Los aficionados en Estados Unidos tendrán disponibles las plataformas Paramount+, Peacock TV y Telemundo Deportes Ahora para seguir las acciones. Asimismo, Concacaf transmitirá el encuentro de forma gratuita en su canal oficial de YouTube, Concacaf Go, accesible para el público internacional.

Quienes deseen ver la cobertura local desde el extranjero podrán hacerlo mediante el uso de una VPN legal, siempre respetando las políticas de transmisión de cada país.

¿Qué canal transmite Guatemala vs. Panamá por las Eliminatorias Concacaf 2025?

Países Horario Canales TV Estados Unidos 9 p.m. ET / 6 p.m. PT Paramount+, Peacok TV y Telemundo Deportes Ahora Guatemala 20:00 TiGo Sports Panamá 21:00 Bluu, Medcom Go, RPC, Telemetro, TVN 2, TVMAX y TVN Radio México 20:00 Concacaf Go YouTube y VPN Costa Rica 20:00 Concacaf Go YouTube y VPN El Salvador 20:00 Concacaf Go YouTube y VPN Nicaragua 20:00 Concacaf Go YouTube y VPN Honduras 20:00 Concacaf Go YouTube y VPN Perú 21:00 Concacaf Go YouTube y VPN Colombia 21:00 Concacaf Go YouTube y VPN Ecuador 21:00 Concacaf Go YouTube y VPN Canadá 21:00 Concacaf Go YouTube y VPN Cuba 21:00 Concacaf Go YouTube y VPN República Dominicana 22:00 Concacaf Go YouTube y VPN Puerto Rico 22:00 Concacaf Go YouTube y VPN Venezuela 22:00 Concacaf Go YouTube y VPN Bolivia 22:00 Concacaf Go YouTube y VPN Argentina 23:00 Concacaf Go YouTube y VPN Chile 23:00 Concacaf Go YouTube y VPN Uruguay 23:00 Concacaf Go YouTube y VPN Paraguay 23:00 Concacaf Go YouTube y VPN