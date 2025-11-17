Este martes 18 de noviembre finalizan las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026 y una selección pretende hacer historia. Nos referimos a Surinam, que visitará a Guatemala en la última jornada de las clasificatorias, buscando el triunfo que les permita acceder a la próxima Copa del Mundo. Igualados a 9 puntos con Panamá, a Surinam le bastará un triunfo para finalizar en el primer lugar, salvo Panamá le gane a El Salvador por una diferencia muy abultada. Aquí te dejo con el canal de transmisión de Guatemala vs. Surinam .

¿Qué canal transmite Guatemala vs. Surinam EN VIVO desde Estados Unidos?

En Estados Unidos, para ver el partido de Guatemala vs. Surinam tendrás diferentes opciones. Aquí te dejo con las alternativas disponibles para ver el duelo de las Eliminatorias Concacaf 2026.

Canal TV en español: Telexitos

Canal TV en inglés: CBS Sports Network, Golazo y Paramount+.

¿Qué canal transmite Guatemala vs. Surinam EN VIVO desde México?

En el territorio de México, mira el partido de Guatemala vs. Surinam EN VIVO únicamente por la señal de Azteca Deportes Network, que será la alternativa disponible para seguir el enfrentamiento minuto a minuto.

Horario y dónde ver Guatemala vs. Surinam por Eliminatorias Concacaf

La transmisión de Guatemala vs. Surinam inicia a partir de las 19:00 horas Guatemala o 20:00 Tiempo del Este en Estados Unidos. Además, si te encuentras en México podrás seguirlo desde las 19:00 horas Centro de México.

Cabe destacar que este partido solo podrás verlo en Concacaf Go o YouTube desde Sudamérica o mediante Azteca Deportes Network si vives en México.

Guatemala vs. Surinam: posibles alineaciones

Guatemala : Nicholas Hagen, José Ardón, José Carlos Pinto, Jonathan Franco, José Morales, Aarón Herrera, José Rosales, Stheven Robles, Antonio López, Óscar Santis, Rubio Rubín.

: Nicholas Hagen, José Ardón, José Carlos Pinto, Jonathan Franco, José Morales, Aarón Herrera, José Rosales, Stheven Robles, Antonio López, Óscar Santis, Rubio Rubín. Surinam: Etienne Vaessen, Shaquille Pinas, Radinio Balker, Myenty Abena, Kenneth Paal, Jean-Paul Boëtius, Djavan Anderson, Ridgeciano Haps, Sheraldo Becker, Richonell Margaret, Tjaronn Chery.