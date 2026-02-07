SANTA CLARA, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS),- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 con Bad Bunny este domingo 8 de febrero desde el Levi's Stadium de Santa Clara, California. IMAGEN CREADA POR NOÉ YACTAYO CON FOTOGRAFÍA DE ALFREDO ESTRELLA (AFP)
El show de medio tiempo del Super Bowl LX de este domingo 8 de febrero (6:30 p.m. ET / 3:30 p.m. PT; 17:30 horas del Tiempo de Centro) promete robarse los reflectores por encima del duelo entre New England Patriots y Seattle Seahawks, cuando el cantante puertorriqueño Bad Bunny suba al escenario del Levi’s Stadium con un gran espectáculo musical. ¿Quieres saber en qué canal ver el Halftime Show del Super Tazón 2026? Aquí te contamos cómo verlo desde tu Smart TV, PC, tablet o celular, según el país donde te encuentres.

En Estados Unidos, el show de medio tiempo del Super Bowl se podrá ver gratis en señal abierta a través de la cadena NBC Sports, que en 2026 obtiene los derechos de transmisión de la final de la NFL por delante de ESPN, ABC, CBS y FOX.

NBC también estará disponible en streaming mediante los servicios de DIRECTV Stream, Hulu + Live TV y YouTube TV. Otras opciones en inglés incluyen NFL+ y Peacock TV.

Si quieres verlo en español, podrás seguir la actuación de Bad Bunny durante el Halftime Show a través de Telemundo Deportes Ahora, UNIVERSO y Peacock TV (estas opciones también estarán habilitadas para Puerto Rico).

Por otro lado, en México también se podrá ver el partido Patriots vs. Seahawks y el Halftime Show del Super Bowl con Bad Bunny en televisión nacional a través del Canal 5 de Televisa Deportes y el Canal 7 de TV Azteca Siete.

También hay múltiples opciones en cable y streaming, como ESPN, FOX Sports, ViX Premium, Disney Plus y DAZN (con NFL Game Pass).

En tanto, en países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela se podrá ver la final de la NFL con el concierto de Bad Bunny por ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports.

¿Qué canal transmite el halftime show del Super Bowl 2026 con Bad Bunny?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
Estados Unidos6:30 p.m. ET / 3:30 p.m. PTNBC, NBC Sports (DIRECTV Stream, Hulu+ Live TV y YouTube TV), NFL+, Peacock TV, Telemundo Deportes Ahora y UNIVERSO
México17:30Canal 5 de Televisa Deportes, Canal 7 de TV Azteca Siete, ViX Premium, DAZN (NFL Game Pass), ESPN y FOX Sports
Costa Rica17:30ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports
El Salvador17:30ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports
Nicaragua17:30ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports
Honduras17:30ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports
Guatemala17:30ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports
Panamá18:30ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports
Perú18:30ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports
Colombia18:30ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports
Ecuador18:30ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports
Puerto Rico19:30Telemundo Deportes Ahora, Peacock TV y UNIVERSO
Rep. Dominicana19:30ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports
Venezuela19:30ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports
Bolivia19:30ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports
Argentina20:30ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports
Chile20:30ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports
Paraguay20:30ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports
Uruguay20:30ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

