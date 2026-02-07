El show de medio tiempo del Super Bowl LX de este domingo 8 de febrero (6:30 p.m. ET / 3:30 p.m. PT; 17:30 horas del Tiempo de Centro) promete robarse los reflectores por encima del duelo entre New England Patriots y Seattle Seahawks, cuando el cantante puertorriqueño Bad Bunny suba al escenario del Levi’s Stadium con un gran espectáculo musical. ¿Quieres saber en qué canal ver el Halftime Show del Super Tazón 2026? Aquí te contamos cómo verlo desde tu Smart TV, PC, tablet o celular, según el país donde te encuentres.
En Estados Unidos, el show de medio tiempo del Super Bowl se podrá ver gratis en señal abierta a través de la cadena NBC Sports, que en 2026 obtiene los derechos de transmisión de la final de la NFL por delante de ESPN, ABC, CBS y FOX.
NBC también estará disponible en streaming mediante los servicios de DIRECTV Stream, Hulu + Live TV y YouTube TV. Otras opciones en inglés incluyen NFL+ y Peacock TV.
Si quieres verlo en español, podrás seguir la actuación de Bad Bunny durante el Halftime Show a través de Telemundo Deportes Ahora, UNIVERSO y Peacock TV (estas opciones también estarán habilitadas para Puerto Rico).
Por otro lado, en México también se podrá ver el partido Patriots vs. Seahawks y el Halftime Show del Super Bowl con Bad Bunny en televisión nacional a través del Canal 5 de Televisa Deportes y el Canal 7 de TV Azteca Siete.
También hay múltiples opciones en cable y streaming, como ESPN, FOX Sports, ViX Premium, Disney Plus y DAZN (con NFL Game Pass).
En tanto, en países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela se podrá ver la final de la NFL con el concierto de Bad Bunny por ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports.
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV / STREAMING
|Estados Unidos
|6:30 p.m. ET / 3:30 p.m. PT
|NBC, NBC Sports (DIRECTV Stream, Hulu+ Live TV y YouTube TV), NFL+, Peacock TV, Telemundo Deportes Ahora y UNIVERSO
|México
|17:30
|Canal 5 de Televisa Deportes, Canal 7 de TV Azteca Siete, ViX Premium, DAZN (NFL Game Pass), ESPN y FOX Sports
|Costa Rica
|17:30
|ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports
|El Salvador
|17:30
|ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports
|Nicaragua
|17:30
|ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports
|Honduras
|17:30
|ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports
|Guatemala
|17:30
|ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports
|Panamá
|18:30
|ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports
|Perú
|18:30
|ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports
|Colombia
|18:30
|ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports
|Ecuador
|18:30
|ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports
|Puerto Rico
|19:30
|Telemundo Deportes Ahora, Peacock TV y UNIVERSO
|Rep. Dominicana
|19:30
|ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports
|Venezuela
|19:30
|ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports
|Bolivia
|19:30
|ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports
|Argentina
|20:30
|ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports
|Chile
|20:30
|ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports
|Paraguay
|20:30
|ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports
|Uruguay
|20:30
|ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports