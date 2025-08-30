Inter Miami, con Lionel Messi, disputará la final de la Leagues Cup 2025 ante Seattle Sounders este domingo 31 de agosto, a partir de las 18:00 horas de Buenos Aires (8 pm ET / 5 pm PT), desde el Lumen Field de Seattle, Washington (EE.UU.). ¿Quieres saber en qué canal de TV o plataforma online se transmite el juego de Las Garzas? Aquí te contamos todos los detalles sobre la cobertura oficial en Argentina, Estados Unidos, México y otros países del mundo.
La transmisión principal del partido Inter Miami vs. Seattle Sounders será por MLS Seasson Pass de Apple TV en todos los países del mundo.
¿Cuánto cuesta MLS Season Pass? En Estados Unidos, el precio de referencia es 14.99 USD/mes o 99 USD/temporada (12.99/79 para suscriptores de Apple TV+); en otros mercados, Apple ajusta precios a moneda local, y en varios países de Latinoamérica se comunicaron tarifas reducidas para 2025.
¿Qué canal transmite Inter Miami vs. Seattle Sounders por la final de la Leagues Cup 2025?
A continuación se presenta una lista orientativa de precios de MLS Season Pass de Apple TV por país y moneda local, basada en comunicados y guías recientes.
|Países
|Canales TV / Streaming
|Plan mensual de MLS Season Pass de Apple TV
|Toda la temporada
|Estados Unidos
|MLS Season Pass de Apple TV, TUDN y Univisión
|14.99 USD
|99 USD
|Canadá
|MLS Season Pass de Apple TV
|14.99 USD
|99 USD
|México
|MLS Season Pass de Apple TV
|99 MXN
|199 MXN
|Guatemala
|MLS Season Pass de Apple TV
|4.99 USD
|9.99 USD
|El Salvador
|MLS Season Pass de Apple TV
|4.99 USD
|9.99 USD
|Honduras
|MLS Season Pass de Apple TV
|4.99 USD
|9.99 USD
|Nicaragua
|MLS Season Pass de Apple TV
|4.99 USD
|9.99 USD
|Costa Rica
|MLS Season Pass de Apple TV
|4.99 USD
|9.99 USD
|Panamá
|MLS Season Pass de Apple TV
|4.99 USD
|9.99 USD
|Rep. Dominicana
|MLS Season Pass de Apple TV
|4.99 USD
|9.99 USD
|Puerto Rico
|MLS Season Pass de Apple TV
|14.99 USD
|99 USD
|Colombia
|MLS Season Pass de Apple TV
|24.900 COP
|49.900 COP
|Ecuador
|MLS Season Pass de Apple TV
|4.99 USD
|9.99 USD
|Perú
|MLS Season Pass de Apple TV
|4.99 USD
|9.99 USD
|Chile
|MLS Season Pass de Apple TV
|4.99 USD
|9.99 USD
|Bolivia
|MLS Season Pass de Apple TV
|4.99 USD
|9.99 USD
|Venezuela
|MLS Season Pass de Apple TV
|4.99 USD
|9.99 USD
|Argentina
|MLS Season Pass de Apple TV
|2.99 USD
|4.99 USD
|Uruguay
|MLS Season Pass de Apple TV
|4.99 USD
|9.99 USD
|Paraguay
|MLS Season Pass de Apple TV
|4.99 USD
|9.99 USD
|Brasil
|MLS Season Pass de Apple TV
|24.90 BRL
|49.90 BRL
|España
|MLS Season Pass de Apple TV
|14.99 EUR
|99 EUR
|Francia
|MLS Season Pass de Apple TV
|14.99 EUR
|99 EUR
|Italia
|MLS Season Pass de Apple TV
|14.99 EUR
|99 EUR
|Alemania
|MLS Season Pass de Apple TV
|14.99 EUR
|99 EUR
|Reino Unido
|MLS Season Pass de Apple TV
|99 GBP
|99 GBP
Cabe mencionar que en Estados Unidos habrá una transmisión extra del partido en español a cargo de Univision y TUDN para el público latino.
Horarios del partido Inter Miami vs. Seattle Sounders por la final de la Leagues Cup 2025
- Estados Unidos: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 6:00 p.m. MT / 5:00 p.m. PT.
- México y Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras): 6:00 p.m. local, vía MLS Season Pass de Apple TV.
- Región andina (Colombia, Ecuador, Panamá, Perú): 7:00 p.m., por MLS Season Pass de Apple TV.
- Caribe y parte de Sudamérica (Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Chile, Canadá, Cuba, Bolivia): 8:00 p.m., por MLS Season Pass de Apple TV.
- Cono Sur (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil): 9:00 p.m., por MLS Season Pass de Apple TV.