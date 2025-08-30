SEATTLE, WASHINGTON (EE.UU.), 31/08/2025.- Lista de canales de TV y servicios streaming para mirar el partido entre Inter Miami y Seattle Sounders este domingo 31 de agosto por la final de la Leagues Cup 2025 desde elLumen Field de Seattle, Washington (EE.UU.). Foto de Chandan Khanna para AFP
SEATTLE, WASHINGTON (EE.UU.), 31/08/2025.- Lista de canales de TV y servicios streaming para mirar el partido entre Inter Miami y Seattle Sounders este domingo 31 de agosto por la final de la Leagues Cup 2025 desde elLumen Field de Seattle, Washington (EE.UU.). Foto de Chandan Khanna para AFP
Noé Yactayo

Inter Miami, con Lionel Messi, disputará la final de la Leagues Cup 2025 ante Seattle Sounders este domingo 31 de agosto, a partir de las 18:00 horas de Buenos Aires (8 pm ET / 5 pm PT), desde el Lumen Field de Seattle, Washington (EE.UU.). ¿Quieres saber en qué canal de TV o plataforma online se transmite el juego de Las Garzas? Aquí te contamos todos los detalles sobre la cobertura oficial en Argentina, Estados Unidos, México y otros países del mundo.

La transmisión principal del partido Inter Miami vs. Seattle Sounders será por MLS Seasson Pass de Apple TV en todos los países del mundo.

¿Cuánto cuesta MLS Season Pass? En Estados Unidos, el precio de referencia es 14.99 USD/mes o 99 USD/temporada (12.99/79 para suscriptores de Apple TV+); en otros mercados, Apple ajusta precios a moneda local, y en varios países de Latinoamérica se comunicaron tarifas reducidas para 2025.

¿Qué canal transmite Inter Miami vs. Seattle Sounders por la final de la Leagues Cup 2025?

A continuación se presenta una lista orientativa de precios de MLS Season Pass de Apple TV por país y moneda local, basada en comunicados y guías recientes.

PaísesCanales TV / StreamingPlan mensual de MLS Season Pass de Apple TVToda la temporada
Estados UnidosMLS Season Pass de Apple TV, TUDN y Univisión14.99 USD99 USD
CanadáMLS Season Pass de Apple TV14.99 USD99 USD
MéxicoMLS Season Pass de Apple TV99 MXN199 MXN
GuatemalaMLS Season Pass de Apple TV4.99 USD9.99 USD
El SalvadorMLS Season Pass de Apple TV4.99 USD9.99 USD
HondurasMLS Season Pass de Apple TV4.99 USD9.99 USD
NicaraguaMLS Season Pass de Apple TV4.99 USD9.99 USD
Costa RicaMLS Season Pass de Apple TV4.99 USD9.99 USD
PanamáMLS Season Pass de Apple TV4.99 USD9.99 USD
Rep. DominicanaMLS Season Pass de Apple TV4.99 USD9.99 USD
Puerto RicoMLS Season Pass de Apple TV14.99 USD99 USD
ColombiaMLS Season Pass de Apple TV24.900 COP49.900 COP
EcuadorMLS Season Pass de Apple TV4.99 USD9.99 USD
PerúMLS Season Pass de Apple TV4.99 USD9.99 USD
ChileMLS Season Pass de Apple TV4.99 USD9.99 USD
BoliviaMLS Season Pass de Apple TV4.99 USD9.99 USD
VenezuelaMLS Season Pass de Apple TV4.99 USD9.99 USD
ArgentinaMLS Season Pass de Apple TV2.99 USD4.99 USD
UruguayMLS Season Pass de Apple TV4.99 USD9.99 USD
ParaguayMLS Season Pass de Apple TV4.99 USD9.99 USD
BrasilMLS Season Pass de Apple TV24.90 BRL49.90 BRL
EspañaMLS Season Pass de Apple TV14.99 EUR99 EUR
FranciaMLS Season Pass de Apple TV14.99 EUR99 EUR
ItaliaMLS Season Pass de Apple TV14.99 EUR99 EUR
AlemaniaMLS Season Pass de Apple TV14.99 EUR99 EUR
Reino UnidoMLS Season Pass de Apple TV99 GBP99 GBP

Cabe mencionar que en Estados Unidos habrá una transmisión extra del partido en español a cargo de Univision y TUDN para el público latino.

Horarios del partido Inter Miami vs. Seattle Sounders por la final de la Leagues Cup 2025

  • Estados Unidos: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 6:00 p.m. MT / 5:00 p.m. PT.
  • México y Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras): 6:00 p.m. local, vía MLS Season Pass de Apple TV.
  • Región andina (Colombia, Ecuador, Panamá, Perú): 7:00 p.m., por MLS Season Pass de Apple TV.
  • Caribe y parte de Sudamérica (Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Chile, Canadá, Cuba, Bolivia): 8:00 p.m., por MLS Season Pass de Apple TV.
  • Cono Sur (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil): 9:00 p.m., por MLS Season Pass de Apple TV.
