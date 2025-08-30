Inter Miami, con Lionel Messi, disputará la final de la Leagues Cup 2025 ante Seattle Sounders este domingo 31 de agosto, a partir de las 18:00 horas de Buenos Aires (8 pm ET / 5 pm PT), desde el Lumen Field de Seattle, Washington (EE.UU.). ¿Quieres saber en qué canal de TV o plataforma online se transmite el juego de Las Garzas? Aquí te contamos todos los detalles sobre la cobertura oficial en Argentina, Estados Unidos, México y otros países del mundo.

La transmisión principal del partido Inter Miami vs. Seattle Sounders será por MLS Seasson Pass de Apple TV en todos los países del mundo.

¿Cuánto cuesta MLS Season Pass? En Estados Unidos, el precio de referencia es 14.99 USD/mes o 99 USD/temporada (12.99/79 para suscriptores de Apple TV+); en otros mercados, Apple ajusta precios a moneda local, y en varios países de Latinoamérica se comunicaron tarifas reducidas para 2025.

¿Qué canal transmite Inter Miami vs. Seattle Sounders por la final de la Leagues Cup 2025?

A continuación se presenta una lista orientativa de precios de MLS Season Pass de Apple TV por país y moneda local, basada en comunicados y guías recientes.

Países Canales TV / Streaming Plan mensual de MLS Season Pass de Apple TV Toda la temporada Estados Unidos MLS Season Pass de Apple TV, TUDN y Univisión 14.99 USD 99 USD Canadá MLS Season Pass de Apple TV 14.99 USD 99 USD México MLS Season Pass de Apple TV 99 MXN 199 MXN Guatemala MLS Season Pass de Apple TV 4.99 USD 9.99 USD El Salvador MLS Season Pass de Apple TV 4.99 USD 9.99 USD Honduras MLS Season Pass de Apple TV 4.99 USD 9.99 USD Nicaragua MLS Season Pass de Apple TV 4.99 USD 9.99 USD Costa Rica MLS Season Pass de Apple TV 4.99 USD 9.99 USD Panamá MLS Season Pass de Apple TV 4.99 USD 9.99 USD Rep. Dominicana MLS Season Pass de Apple TV 4.99 USD 9.99 USD Puerto Rico MLS Season Pass de Apple TV 14.99 USD 99 USD Colombia MLS Season Pass de Apple TV 24.900 COP 49.900 COP Ecuador MLS Season Pass de Apple TV 4.99 USD 9.99 USD Perú MLS Season Pass de Apple TV 4.99 USD 9.99 USD Chile MLS Season Pass de Apple TV 4.99 USD 9.99 USD Bolivia MLS Season Pass de Apple TV 4.99 USD 9.99 USD Venezuela MLS Season Pass de Apple TV 4.99 USD 9.99 USD Argentina MLS Season Pass de Apple TV 2.99 USD 4.99 USD Uruguay MLS Season Pass de Apple TV 4.99 USD 9.99 USD Paraguay MLS Season Pass de Apple TV 4.99 USD 9.99 USD Brasil MLS Season Pass de Apple TV 24.90 BRL 49.90 BRL España MLS Season Pass de Apple TV 14.99 EUR 99 EUR Francia MLS Season Pass de Apple TV 14.99 EUR 99 EUR Italia MLS Season Pass de Apple TV 14.99 EUR 99 EUR Alemania MLS Season Pass de Apple TV 14.99 EUR 99 EUR Reino Unido MLS Season Pass de Apple TV 99 GBP 99 GBP

Cabe mencionar que en Estados Unidos habrá una transmisión extra del partido en español a cargo de Univision y TUDN para el público latino.

Horarios del partido Inter Miami vs. Seattle Sounders por la final de la Leagues Cup 2025

Estados Unidos: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 6:00 p.m. MT / 5:00 p.m. PT.

México y Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras): 6:00 p.m. local, vía MLS Season Pass de Apple TV.

Región andina (Colombia, Ecuador, Panamá, Perú): 7:00 p.m., por MLS Season Pass de Apple TV.

Caribe y parte de Sudamérica (Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Chile, Canadá, Cuba, Bolivia): 8:00 p.m., por MLS Season Pass de Apple TV.

Cono Sur (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil): 9:00 p.m., por MLS Season Pass de Apple TV.