FORT LAUDERDALE, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 06/12/2025.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps este sábado 6 de diciembre por la Gran Final de la MLS Cup 2026 desde el Chase Stadium.
Noé Yactayo
Una tarde de gran fútbol y muchos goles nos espera en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, donde el Inter Miami, vigente campeón de la Conferencia Este, y el Vancouver Whitecaps, monarca del Oeste, se medirán por el título en la gran final de la MLS Cup 2025. El equipo de Lionel Messi buscará escribir una nueva página dorada ante la escuadra de Thomas Müller este sábado 6 de diciembre, desde las 2:30 p.m. ET (11:30 a.m. PT; 16:30 horas de Buenos Aires), en un duelo que puede marcar un antes y un después en la historia de la liga.

¿Quieres saber en qué canal pasan el partido y cómo verlo por internet? Aquí te contamos qué señales de televisión y qué servicios de streaming estarán disponibles para seguirlo en vivo, estés donde estés.

En los Estados Unidos, la transmisión oficial del partido entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps estará a cargo de MLS Season Pass de Apple TV, fuboTV, FOXsports.com, FOX Sports App, EA Sports FC, FOX Network y FOX Deportes.

En Argentina, Colombia, Chile, España, México, Ecuador, Perú, Costa Rica, Puerto Rico, Honduras, Guatemala, Uruguay y el resto de países del mundo, el partido Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps se verá a través de MLS Season Pass de Apple.

Además, el juego también podrá seguirse mediante EA Sports FC, con amplia cobertura para los aficionados internacionales.

¿Qué canal transmite Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps por final de MLS Cup 2025?

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
México13:30MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Costa Rica13:30MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Nicaragua13:30MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
El Salvador13:30MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Honduras13:30MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Guatemala13:30MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Estados Unidos2:30 p.m. ET / 11:30 a.m. PTMLS Season Pass de Apple TV, FuboTV, FOXSPORTS.com, FOX Sports App, FOX Network y FOX Deportes
Perú14:30MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Colombia14:30MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Ecuador14:30MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Panamá14:30MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Cuba14:30MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Canadá14:30MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Venezuela15:30MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Bolivia15:30MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Puerto Rico15:30MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Rep. Dominicana15:30MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Argentina16:30MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Brasil16:30MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Chile16:30MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Paraguay16:30MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Uruguay16:30MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

