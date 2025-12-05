Una tarde de gran fútbol y muchos goles nos espera en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, donde el Inter Miami, vigente campeón de la Conferencia Este, y el Vancouver Whitecaps, monarca del Oeste, se medirán por el título en la gran final de la MLS Cup 2025. El equipo de Lionel Messi buscará escribir una nueva página dorada ante la escuadra de Thomas Müller este sábado 6 de diciembre, desde las 2:30 p.m. ET (11:30 a.m. PT; 16:30 horas de Buenos Aires), en un duelo que puede marcar un antes y un después en la historia de la liga.
¿Quieres saber en qué canal pasan el partido y cómo verlo por internet? Aquí te contamos qué señales de televisión y qué servicios de streaming estarán disponibles para seguirlo en vivo, estés donde estés.
En los Estados Unidos, la transmisión oficial del partido entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps estará a cargo de MLS Season Pass de Apple TV, fuboTV, FOXsports.com, FOX Sports App, EA Sports FC, FOX Network y FOX Deportes.
En Argentina, Colombia, Chile, España, México, Ecuador, Perú, Costa Rica, Puerto Rico, Honduras, Guatemala, Uruguay y el resto de países del mundo, el partido Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps se verá a través de MLS Season Pass de Apple.
Además, el juego también podrá seguirse mediante EA Sports FC, con amplia cobertura para los aficionados internacionales.
¿Qué canal transmite Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps por final de MLS Cup 2025?
|Países
|Horarios
|Canales TV / Streaming
|México
|13:30
|MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
|Costa Rica
|13:30
|MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
|Nicaragua
|13:30
|MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
|El Salvador
|13:30
|MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
|Honduras
|13:30
|MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
|Guatemala
|13:30
|MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
|Estados Unidos
|2:30 p.m. ET / 11:30 a.m. PT
|MLS Season Pass de Apple TV, FuboTV, FOXSPORTS.com, FOX Sports App, FOX Network y FOX Deportes
|Perú
|14:30
|MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
|Colombia
|14:30
|MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
|Ecuador
|14:30
|MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
|Panamá
|14:30
|MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
|Cuba
|14:30
|MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
|Canadá
|14:30
|MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
|Venezuela
|15:30
|MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
|Bolivia
|15:30
|MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
|Puerto Rico
|15:30
|MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
|Rep. Dominicana
|15:30
|MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
|Argentina
|16:30
|MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
|Brasil
|16:30
|MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
|Chile
|16:30
|MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
|Paraguay
|16:30
|MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
|Uruguay
|16:30
|MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC