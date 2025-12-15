La FIFA celebrará su prestigiosa gala de los Premios The Best 2025 este martes 16 de diciembre en Doha, Qatar, revelando a los mejores futbolistas, porteros y entrenadores de la temporada 2024-25. El evento, que sirve como la versión oficial de la FIFA al Balón de Oro, centrará la atención en el duelo por el “Mejor Jugador Masculino”, donde el ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé (PSG), se enfrentará a la sensación del FC Barcelona, Lamine Yamal, en busca de convertirse en el ganador más joven de la historia. ¿Quieres saber dónde ver la transmisión en TV o streaming? Aquí te contamos cómo seguir EN VIVO la entrega de estos galardones según tu país.
¿Qué canal transmite la gala de los Premios The Best FIFA 2025? Canales TV en el mundo
|Países
|Horario
|Canales TV / Streaming
|España
|18:00
|FIFA.com / FIFA+
|México
|11:00
|FIFA.com / FIFA+
|Costa Rica
|11:00
|FIFA.com / FIFA+
|El Salvador
|11:00
|FIFA.com / FIFA+
|Nicaragua
|11:00
|FIFA.com / FIFA+
|Honduras
|11:00
|FIFA.com / FIFA+
|Guatemala
|11:00
|FIFA.com / FIFA+
|Colombia
|12:00
|FIFA.com / FIFA+
|Ecuador
|12:00
|FIFA.com / FIFA+
|Panamá
|12:00
|FIFA.com / FIFA+
|Perú
|12:00
|FIFA.com / FIFA+
|Estados Unidos
|12 pm ET / 9 am PT
|FIFA.com / FIFA+
|Puerto Rico
|13:00
|FIFA.com / FIFA+
|Bolivia
|13:00
|FIFA.com / FIFA+
|Rep. Dominicana
|13:00
|FIFA.com / FIFA+
|Venezuela
|13:00
|FIFA.com / FIFA+
|Argentina
|14:00
|FIFA.com / FIFA+
|Chile
|14:00
|FIFA.com / FIFA+
|Uruguay
|14:00
|FIFA.com / FIFA+
|Paraguay
|14:00
|FIFA.com / FIFA+
¿Quiénes son los nominados a los Premios The Best 2025?
Mejor jugador
- Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)
- Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain)
- Harry Kane (Inglaterra, FC Bayern Munich)
- Kylian Mbappe (Francia, Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)
- Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)
- Pedri (España, FC Barcelona)
- Raphinha (Brasil, FC Barcelona)
- Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)
- Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)
- Lamine Yamal (España, FC Barcelona)
Mejor jugadora
- Sandy Baltimor (Francia, Chelsea)
- Nathalie Bjorn (Suecia, Chelsea)
- Aitana Bonmati (España, FC Barcelona)
- Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea)
- Mariona Caldentey (España, Arsenal)
- Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City Current)
- Diani Kadidiatou (Francia, Olympique Lyon)
- Melchie Dumornay (Haití, Olympique Lyon)
- Patri Guijarro (España, FC Barcelona)
- Lindsey Heaps (Estados Unidos, Olympique Lyon)
- Lauren James (Inglaterra, Chelsea)
- Chloe Kelly (Inglaterra, Manchester City/Arsenal)
- Ewa Pajor (Polonia, FC Barcelona)
- Claudia Pina (España, FC Barcelona)
- Alexia Putellas (España, FC Barcelona)
- Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)
- Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal)
Mejor entrenador
- Javier Aguirre (México)
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis Enrique (Paris Saint-Germain)
- Hansi Flick (Barcelona)
- Enzo Maresca (Chelsea)
- Roberto Martinez (Portugal)
- Arne Slot (Liverpool)
Mejor entrenadora
- Sonia Bompastor (Chelsea)
- Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Olympique Lyon)
- Seb Hines (Orlando Pride)
- Renee Slegers (Arsenal)
- Sarina Wiegman (Inglaterra)
Mejor arquero
- Alisson Becker (Brasil, Liverpool)
- Thibaut Courtois (Bélgica, Real Madrid)
- Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain/Manchester City)
- Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)
- Manuel Neuer (Alemania, FC Bayern Munich)
- David Raya (España, Arsenal)
- Yann Sommer (Suiza, Inter de Milan)
- Wojciech Szczęsny (Polonia, FC Barcelona)
Mejor arquera
- Ann-Katrin Berger (Alemania, Gotham FC)
- Cata Coll (España, Barcelona)
- Christiane Endler (Chile, Olympique Lyon)
- Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)
- Anna Moorhouse (Inglaterra, Orlando Pride)
- Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC/Brighton & Hove Albion)
- Phallon Tullis-Joyce (Estados Unidos, Manchester United)
Premio Puskás
- Alerrandro (Brasil, Vitória)
- Alessandro Deiola (Italia, Cagliari)
- Pedro de la Vega (Argentina, Seattle Sounders)
- Santiago Montiel (Argentina, Independiente)
- Amr Nasser (Egipto, Al Ahly)
- Carlos Orrantía (México, Atlas)
- Lucas Ribeiro (Brasil, Mamelodi Sundowns)
- Declan Rice (Reimo Unido, Arsenal)
- Rizky Ridho (Indonesia, Persija Jakarta)
- Kévin Rodrigues (Portugal, Kasımpaşa)
- Lamine Yamal (España, FC Barcelona)
Premio Marta
- Jordyn Bugg (Estados Unidos, Seattle Reign)
- Mariona Caldentey (España, Arsenal)
- Ashley Cheatley (Inglaterra, Brentford)
- Kyra Cooney-Cross (Australia)
- Jon Ryong-jong (RPD de Corea)
- Marta (Brasil, Orlando Pride)
- Vivianne Miedema (Países Bajos)
- Kishi Núñez (Argentina)
- Lizbeth Ovalle (México, Tigres Femenil)
- Ally Sentnor (Estados Unidos)
- Khadija Shaw (Jamaica, Manchester City)
Premio a la afición
- Alejandro Ciganotto (Argentina)
- Manolo el del Bombo -póstumo- (España)
- Zakho fans (Iraq)
¿Qué premios se entregarán en la ceremonia de los The Best FIFA 2025?
Lista de todas las categorías que se premiarán en la gala de los Premios The Best FIFA 2025:
- Premio The Best al Jugador de la FIFA
- Premio The Best a la Jugadora de la FIFA
- Premio The Best al Guardameta de la FIFA
- Premio The Best a la Guardameta de la FIFA
- Premio The Best al Entrenador de Fútbol Masculino de la FIFA
- Premio The Best al Entrenador de Fútbol Femenino de la FIFA
- The Best FIFA Men’s 11
- The Best FIFA Women’s 11
- Premio Puskás de la FIFA
- Premio Marta de la FIFA
- Premio Fair Play de la FIFA
- Premio a la Afición de la FIFA