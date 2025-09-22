El Balón de Oro 2025 ya está aquí y promete ser histórico para Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Vitinha. Este lunes 22 de septiembre, desde el Théâtre du Châtelet de París, la revista France Football y la UEFA celebrarán la prestigiosa gala (13:00 horas del Centro de México; 21:00 en España) , con Ronaldinho como maestro de ceremonias entregando los premios a los mejores futbolistas del mundo. ¿Quieres saber dónde ver la transmisión en TV o streaming? Aquí te lo contamos según tu país.

Bajo la conducción de la leyenda neerlandesa y exganador del Balón de Oro, Ruud Gullit, junto a la periodista británica Kate Scott, la 69° edición del galardón reconocerá al mejor futbolista masculino y femenino del año. Además, se entregarán distinciones especiales como el Trofeo Yashin (mejor portero), el Trofeo Kopa (mejor jugador sub-21), el Trofeo Gerd Müller (máximo goleador de la temporada) y el Premio Sócrates, que destaca las iniciativas solidarias y proyectos con impacto social.

En España, el evento será transmitido en directo y online por Movistar Plus, HBO Max, Mega TV y DAZN. También se podrás ver en línea a través de las redes sociales como YouTube, Facebook, TikTok e Instagram de L’Équipe y la revista France Football.

Por otro lado, en los Estados Unidos y Puerto Rico, la cadena CBS Sports se encargará de televisar el Balón de Oro 2025; mientras que en México se verá en el canal de TNT Sports y el servicio streaming de HBO Max.

PARÍS (FRANCIA), 22/09/2025.- Cobertura oficial de Claro SPORTS EN VIVO GRATIS para ver la gala del Balón de Oro 2025 de France Football este lunes 22 de septiembre desde el Theatre du Chatelet in Paris. Foto de FRANCK FIFE para AFP / FRANCK FIFE

En el resto de países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela se verá a través de Claro Sports (Marca Claro) y una cobertura especial ESPN (Norte y Sur) y la plataforma online de Disney Plus+ Premium.

¿Qué canal transmite la gala del Balón de Oro 2025? Canales TV en el mundo

Países Horario Canales TV / Streaming España 21:00 Movistar Plus, HBO Max, Mega TV, DAZN, L’Équipe y France Football México 13:00 TNT Sports y HBO Max Costa Rica 13:00 Marca Claro, Claro Sports, ESPN y Disney Plus Premium El Salvador 13:00 Marca Claro, Claro Sports, ESPN y Disney Plus Premium Nicaragua 13:00 Marca Claro, Claro Sports, ESPN y Disney Plus Premium Honduras 13:00 Marca Claro, Claro Sports, ESPN y Disney Plus Premium Guatemala 13:00 Marca Claro, Claro Sports, ESPN y Disney Plus Premium Colombia 14:00 Marca Claro, Claro Sports, ESPN y Disney Plus Premium Ecuador 14:00 Marca Claro, Claro Sports, ESPN y Disney Plus Premium Panamá 14:00 Marca Claro, Claro Sports, ESPN y Disney Plus Premium Perú 14:00 Marca Claro, Claro Sports, ESPN y Disney Plus Premium Estados Unidos 3 pm ET / 12 pm PT CBS Sports Puerto Rico 15:00 CBS Sports Bolivia 15:00 Marca Claro, Claro Sports, ESPN y Disney Plus Premium Rep. Dominicana 15:00 Marca Claro, Claro Sports, ESPN y Disney Plus Premium Venezuela 15:00 Marca Claro, Claro Sports, ESPN y Disney Plus Premium Argentina 16:00 Marca Claro, Claro Sports, ESPN y Disney Plus Premium Chile 16:00 Marca Claro, Claro Sports, ESPN y Disney Plus Premium Uruguay 16:00 Marca Claro, Claro Sports, ESPN y Disney Plus Premium Paraguay 16:00 Marca Claro, Claro Sports, ESPN y Disney Plus Premium

¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2025?

Jude Bellingham (Inglaterra): 22, mediocampista, Real Madrid.

Ousmane Dembélé (Francia): 28, extremo, Paris Saint‑Germain.

Gianluigi Donnarumma (Italia): 26, portero, Paris Saint‑Germain.

Désiré Doué (Francia): 20, mediocampista ofensivo, Paris Saint‑Germain.

Denzel Dumfries (Países Bajos): 29, lateral carrilero, Inter de Milán.

Serhou Guirassy (Guinea): 29, delantero, Borussia Dortmund.

Viktor Gyökeres (Suecia): 27, delantero, Arsenal.

Erling Haaland (Noruega): 25, delantero, Manchester City.

Achraf Hakimi (Marruecos): 26, lateral, Paris Saint‑Germain.

Harry Kane (Inglaterra): 32, delantero, Bayern Múnich.

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia): 24, extremo, Paris Saint‑Germain.

Robert Lewandowski (Polonia): 37, delantero, Barcelona.

Alexis Mac Allister (Argentina): 26, mediocampista, Liverpool.

Lautaro Martínez (Argentina): 28, delantero, Inter de Milán.

Kylian Mbappé (Francia): 26, delantero, Real Madrid.

Scott McTominay (Escocia): 28, mediocampista, Napoli.

Nuno Mendes (Portugal): 23, lateral, Paris Saint‑Germain.

João Neves (Portugal): 20, mediocentro, Paris Saint‑Germain.

Michael Olise (Francia): 23, extremo, Bayern Múnich.

Cole Palmer (Inglaterra): 23, mediapunta/extremo, Chelsea.

Pedri (España): 22, mediocampista, Barcelona.

Raphinha (Brasil): 28, extremo, Barcelona.

Declan Rice (Inglaterra): 26, mediocentro, Arsenal.

Fabián Ruiz (España): 29, mediocampista, Paris Saint‑Germain.

Mohamed Salah (Egipto): 33, extremo, Liverpool.

Virgil van Dijk (Países Bajos): 34, defensa central, Liverpool.

Vinícius Jr. (Brasil): 25, extremo, Real Madrid.

Vitinha (Portugal): 25, mediocampista, Paris Saint‑Germain.

Florian Wirtz (Alemania): 22, mediapunta, Liverpool.

Lamine Yamal (España): 18, extremo, Barcelona.

¿Qué premios se entregarán en la ceremonia del Balón de Oro 2025?

Lista de todas las categorías que se premiarán en la gala del Balón de Oro 2025:

El Balón de Oro masculino (al mejor jugador, temporada 2024/25)

El Balón de Oro femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)

El Trofeo Kopa masculino (al mejor jugador joven, temporada 2024/25)

El Trofeo Kopa femenino (a la mejor jugadora joven, temporada 2024/25)

El Trofeo Yashin masculino (al mejor portero, temporada 2024/25)

El Trofeo Yashin femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)

El Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador en club/selección nacional, temporada 2024/25)

El Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora en club /selección nacional, temporada 2024/25)

El Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador en club/selección nacional, temporada 2024/25)

El Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor entrenador/a en club/selección nacional, temporada 2024/25)

El Trofeo al Club del Año masculino

El Trofeo al Club del Año femenino

El Premio Sócrates

La prestigiosa ceremonia del Balón de Oro 2025, presentada anualmente por France Football, se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París. Este galardón, considerado el más importante del fútbol individual, no solo premiará al mejor jugador y a la mejor jugadora de la temporada 2024/25, sino que también otorgará múltiples reconocimientos como los trofeos Kopa al mejor jugador joven, Yashin al mejor portero, y Gerd Müller al máximo goleador. En un esfuerzo por reconocer la paridad en el fútbol, se han añadido por primera vez categorías femeninas para los premios Kopa, Yashin y Gerd Müller, destacando el creciente protagonismo del fútbol femenino a nivel global. | Crédito: @ballondor / X