El fútbol vuelve a reunir al planeta. Este jueves 11 de junio, el Estadio Azteca abrirá oficialmente las puertas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo más grande de la historia con 48 selecciones participantes y tres países anfitriones. Antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, millones de aficionados seguirán una ceremonia que combinará música, espectáculo y cultura con la participación de Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Maná y otras estrellas internacionales.
La expectativa no solo está puesta en el espectáculo del Estadio Azteca, sino también en la cobertura televisiva que permitirá seguir cada instante desde América, Europa y otras regiones del mundo. Si quieres saber qué canal transmite la inauguración del Mundial 2026 EN VIVO y dónde verla por streaming, aquí encontrarás la guía completa de señales oficiales, horarios y plataformas disponibles.
TL;DR de la inauguración del Mundial 2026
- Fecha: Jueves 11 de junio de 2026
- Estadio: Estadio Azteca
- Ciudad: Ciudad de México
- Evento: Ceremonia inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026
- Partido inaugural: México vs. Sudáfrica
- Artistas: Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Maná, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla
- TV en México: Canal 5, Azteca 7, Canal 9, Las Estrellas y TUDN
- Streaming: ViX Plus
¿Qué canal transmite la inauguración del Mundial 2026 EN VIVO en los principales países?
|País
|Hora
|TV
|Streaming
|Estados Unidos
|1:30 p.m. ET
|Telemundo Deportes, FS1, FOX Sports 1, Universo, FOX One
|Peacock TV, fubo TV
|México
|11:30 a.m.
|Canal 5, Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Las Estrellas, TUDN
|ViX Plus
|Colombia
|12:30 p.m.
|Caracol TV, RCN TV, Deportes RCN, DIRECTV Sports, ESPN
|Caracol Play, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
|Perú
|12:30 p.m.
|América TV, DIRECTV Sports, ESPN
|América tvGO, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
|Ecuador
|12:30 p.m.
|Teleamazonas, DIRECTV Sports, ESPN
|DGO, Paramount+, Disney+ Premium
|Chile
|1:30 p.m.
|Chilevisión, DIRECTV Sports, ESPN
|Paramount+, DGO, Disney+ Premium
|Argentina
|2:30 p.m.
|TV Pública, Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports, ESPN
|Flow, Paramount+, DGO, Disney+ Premium
|Uruguay
|2:30 p.m.
|Canal 5, DIRECTV Sports, ESPN
|Antel TV, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
|Brasil
|2:30 p.m.
|Globo, SBT, N Sports
|CazéTV
|España
|7:30 p.m.
|TVE La 1 HD, Teledeporte, GOL Stadium
|RTVE Play, DAZN Mundial
Canales para ver la inauguración del Mundial 2026 en Centroamérica y el Caribe
|País
|Hora
|TV
|Streaming
|Guatemala
|11:30 a.m.
|Albavisión, FOX Sports, FOX One
|TiGo Sports
|Honduras
|11:30 a.m.
|Televicentro, FOX Sports, FOX One
|TiGo Sports
|El Salvador
|11:30 a.m.
|TCS, FOX Sports
|TiGo Sports
|Nicaragua
|11:30 a.m.
|Canal FOX, FOX Sports
|TiGo Sports
|Costa Rica
|11:30 a.m.
|Teletica, FOX Sports, FOX One
|TiGo Sports
|Panamá
|12:30 p.m.
|RPC TV, TVMAX, TVN, TiGo Sports, FOX Sports
|Medcom Go
|República Dominicana
|1:30 p.m.
|CDN Deportes
|PIO Deportes
|Puerto Rico
|1:30 p.m.
|Telemundo Deportes, FOX Sports 1, FOX One
|—
|Cuba
|12:30 p.m.
|Tele Rebelde
|—
¿Qué canal transmite la inauguración del Mundial 2026 EN VIVO en las principales ciudades de Estados Unidos?
|Ciudad
|Estado
|Hora
|Canales
|Miami
|Florida
|1:30 p.m. ET
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
|Orlando
|Florida
|1:30 p.m. ET
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
|Tampa
|Florida
|1:30 p.m. ET
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
|Atlanta
|Georgia
|1:30 p.m. ET
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
|Nueva York
|Nueva York
|1:30 p.m. ET
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
|Newark
|Nueva Jersey
|1:30 p.m. ET
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
|Jersey City
|Nueva Jersey
|1:30 p.m. ET
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
|Filadelfia
|Pensilvania
|1:30 p.m. ET
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
|Chicago
|Illinois
|12:30 p.m. CT
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
|Dallas
|Texas
|12:30 p.m. CT
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
|Houston
|Texas
|12:30 p.m. CT
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
|Los Ángeles
|California
|10:30 a.m. PT
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
|San Diego
|California
|10:30 a.m. PT
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
|San Francisco
|California
|10:30 a.m. PT
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 EN VIVO en Estados Unidos?
La cobertura para la audiencia hispana en Estados Unidos estará encabezada por Telemundo Deportes y Universo, dos de las señales con mayor tradición en la transmisión de grandes eventos futbolísticos. Además, FS1, FOX Sports 1 y FOX One ofrecerán cobertura complementaria para distintos mercados del país. Los aficionados que prefieran seguir la ceremonia mediante internet podrán hacerlo a través de Peacock TV y fubo TV desde teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV.
¿Qué canal transmite la inauguración del Mundial 2026 en México?
Como país anfitrión del partido inaugural, México contará con una de las coberturas más amplias de toda la Copa Mundial. Canal 5, Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Las Estrellas y TUDN emitirán la ceremonia desde el Estadio Azteca, mientras que ViX Plus permitirá seguir el espectáculo mediante streaming.
¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en Sudamérica?
La ceremonia también tendrá una amplia distribución televisiva en Sudamérica. Caracol TV y RCN TV liderarán la transmisión en Colombia; TV Pública, Telefe y TyC Sports harán lo propio en Argentina; mientras que América TV, Teleamazonas y Chilevisión serán algunas de las señales abiertas más importantes para seguir el evento en Perú, Ecuador y Chile. A ellas se suman DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Paramount+ y Disney+ Premium en gran parte de la región.
¿Qué canales transmitirán la ceremonia en Centroamérica y el Caribe?
TiGo Sports tendrá una presencia destacada en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Además, FOX Sports, FOX One, Teletica, RPC TV, TVMAX, TCS y Televicentro complementarán la cobertura según cada país.
¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en España?
Los aficionados españoles podrán seguir la ceremonia mediante TVE La 1 HD, RTVE Play, Teledeporte, DAZN Mundial y GOL Stadium, plataformas que ofrecerán cobertura completa desde el Estadio Azteca.
¿Quiénes cantarán en la inauguración del Mundial 2026?
La FIFA confirmó la participación de varias estrellas internacionales para el espectáculo inaugural.
- Shakira
- Burna Boy
- J Balvin
- Belinda
- Alejandro Fernández
- Maná
- Los Ángeles Azules
- Danny Ocean
- Lila Downs
- Tyla
¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026?
La ceremonia comenzará 90 minutos antes del partido entre México y Sudáfrica.
|País
|Hora
|México
|11:30 a.m.
|Guatemala
|11:30 a.m.
|Costa Rica
|11:30 a.m.
|Colombia
|12:30 p.m.
|Ecuador
|12:30 p.m.
|Perú
|12:30 p.m.
|Panamá
|12:30 p.m.
|Venezuela
|1:30 p.m.
|Bolivia
|1:30 p.m.
|Chile
|1:30 p.m.
|Argentina
|2:30 p.m.
|Uruguay
|2:30 p.m.
|Paraguay
|2:30 p.m.
|Brasil
|2:30 p.m.
|España
|7:30 p.m.
FAQ: Lista de canales TV y streaming para ver la inauguración del Mundial 2026
¿Qué canal transmite la inauguración del Mundial 2026 en México?
Canal 5, Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Las Estrellas y TUDN.
¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 por internet?
ViX Plus, Peacock TV, fubo TV, DGO, Disney+ Premium, Paramount+, Caracol Play y otras plataformas según cada país.
¿A qué hora empieza la ceremonia inaugural?
A las 11:30 a.m. de México, 12:30 p.m. de Perú y Colombia, 1:30 p.m. de Chile y 2:30 p.m. de Argentina.
¿Quiénes actuarán en el espectáculo inaugural?
Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Maná, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla.
¿Dónde se realizará la inauguración?
En el Estadio Azteca de Ciudad de México.