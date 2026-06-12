Este viernes 12 de junio, la Copa Mundial de Fútbol 2026 vivirá la última de sus ceremonias de inauguración y esta vez será en la principal casa del torneo, Estados Unidos. Desde el SoFi Stadium de Inglewood, California y en lo que será la previa al inicio del Estados Unidos vs. Paraguay, mira la ceremonia de inauguración con figuras de la talla de Anitta, Katy Perry y Future. Aquí te dejo con todos los canales de transmisión para seguir este evento desde México .

Canales de televisión y streaming confirmados para ver la inauguración del Mundial de Fútbol FIFA 2026 hoy 12 de junio en Estados Unidos. Infórmese sobre las plataformas en español e inglés que pasarán la ceremonia en vivo. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix

¿Qué canal transmite la inauguración del Mundial de Fútbol del 12 de junio en México?

La última de las 3 ceremonias de inauguración de esta Copa Mundial de Fútbol 2026 se vivirá en el SoFi Stadium, 90 minutos antes del inicio del partido de Estados Unidos vs. Paraguay en Inglewood, California. Desde México, los canales para ver en señal abierta esta ceremonia son TV Azteca y Canal 5, mientras que en señal de paga será a través de TUDN; además, tienes las opciones en streaming de ViX Premium y Azteca Deportes .

Estas son todas las opciones que tienes para seguir la ceremonia de inauguración desde México, que iniciará a partir de las 17:30 horas Centro de México.

¿Quiénes cantarán en la Inauguración del Mundial de Fútbol 2026 el 12 de junio?

Para la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos (previa al partido Estados Unidos vs. Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles), los artistas anunciados por la FIFA son:

Katy Perry

Future

Anitta

LISA

Rema

Tyla

Además, para los himnos nacionales fueron anunciados:

Dan + Shay (himno de Estados Unidos)

Purahei Soul (himno de Paraguay)

Horario, TV y dónde ver Inauguración del Mundial 2026 del 12 de junio desde México

Fecha: Viernes 12 de junio de 2026

Viernes 12 de junio de 2026 Lugar: SoFi Stadium de Inglewood, California

SoFi Stadium de Inglewood, California Horario: 17:30 horas CDMX

17:30 horas CDMX Canal TV: TV Azteca 7, Canal 5 y TUDN

TV Azteca 7, Canal 5 y TUDN Streaming: ViX Premium y Azteca Deportes App