Amanda Serrano y Reina Téllez se enfrentarán este sábado 3 de enero en la pelea estelar de la cartelera que se llevará a cabo en el Coliseo Roberto Clemente Walker de San Juan, Puerto Rico, en un duelo pactado en la categoría peso pluma —10 rounds de tres minutos cada uno— que arrancará a las 11 p.m. ET / 8 p.m. PT en Estados Unidos y a las 00:00 del domingo 4 de enero en Puerto Rico . ¿Quieres saber en qué canal de TV o plataforma online se transmite? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber, según el país donde te encuentres.

En un principio, la puertorriqueña (54 kg) iba a exponer sus cinturones mundiales de la AMB y la OMB, pero el combate dejó de ser unificación titular luego de que la estadounidense no lograra dar el límite de la división al marcar 54.7 kg en la báscula. Esta situación añade tensión extra al choque, ya que Serrano buscará reafirmar su dominio en la categoría ante una rival que llega con obligación de demostrar que el fallo en el peso no será un factor determinante sobre el ring.

¿Se transmite en TV abierta? Hasta la fecha de haberse escrito este artículo, los derechos de cobertura son exclusivos de la plataforma streaming DAZN vía Pay-Per-View (PPV) en todos los países del mundo sin excepción.

¿Qué canal transmite la pelea Amanda Serrano vs. Reina Téllez en USA?

El precio de DAZN PPV en Estados Unidos es de $59.99, mientras que en el Reino Unido está a £24.99. En el resto de países del mundo el costo de DAZN está fijado a $19.99 pero debes revisar el tipo de cambio de la moneda local de tu región.

¿Qué canal transmite pelea Amanda Serrano vs. Reina Téllez en México?

En México, DAZN cuesta $291 pesos. Sin embargo, existen paquetes promocionales que pueden mejorar tu experiencia en dicho streaming. Solo debes consultar las ofertas que se encuentran en el sitio web de DAZN.

Asimismo, si te encuentras en Latinoamérica, Europa, Asia, África o Oceanía, la única forma de ver el combate entre Amanda Serrano y Reina Téllez será a través de DAZN.

¿En qué canal transmiten pelea Amanda Serrano vs. Reina Téllez por boxeo femenino en Puerto Rico?

Países Canales TV / Streaming Estados Unidos DAZN PPV México DAZN PPV Costa Rica DAZN PPV El Salvador DAZN PPV Honduras DAZN PPV Nicaragua DAZN PPV Guatemala DAZN PPV Panamá DAZN PPV Colombia DAZN PPV Ecuador DAZN PPV Perú DAZN PPV Canadá DAZN PPV Cuba DAZN PPV Venezuela DAZN PPV Bolivia DAZN PPV Puerto Rico DAZN PPV Rep. Dominicana DAZN PPV Argentina DAZN PPV Chile DAZN PPV Uruguay DAZN PPV Paraguay DAZN PPV Brasil DAZN PPV Reino Unido DAZN PPV España DAZN PPV

Cartelera de la pelea Amanda Serrano vs. Reina Téllez

Peso pluma: Amanda Serrano vs Reina Téllez – Mundiales WBA y WBO del peso pluma.

Peso ligero: Stephanie Han vs Holly Holm – Mundial WBA del peso ligero.

Peso gallo: Ebanie Bridges vs Alexis Araiza Mones.

Peso gallo: Krystal Rosado-Ortiz vs Tania Walters.

Peso mosca: Yankiel Rivera vs Jonathan González.

Peso gallo: Abner Figueroa vs Edwin Rodríguez.

Peso pluma: Jan Paul Rivera vs Alfredo Cruz.

Peso superpluma: Henry Lebron vs Juan Tapia.

Peso supergallo: Chris Echevarria vs Gabriel Bernardi Cruz.

Peso superpluma: Yadiel Lozano vs Johniel Ramos.

Peso gallo: Caleb Josue Tirado vs Justin Hill.

Peso medio: Alexis Chaparro vs Augusto Leal.