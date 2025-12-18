El negocio del boxeo vuelve a demostrar su poder con una cartelera que apuesta más por el espectáculo que por la ortodoxia. Jake Paul, exyoutuber que se ha reinventado como pugilista profesional, y Anthony Joshua, consagrado gladiador del peso pesado, se medirán en un combate a 8 asaltos este viernes 19 de diciembre (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) en el Kaseya Center de Miami, Florida, para cerrar por todo lo alto el calendario boxístico. ¿Quieres saber en canal de TV y plataforma online se transmite la pelea? Aquí te contamos todas las señales disponibles en teléfonos celulares, PCs, Tablets y televisores Smart TV, según el país donde te encuentres.

Paul llega al duelo con la nariz visiblemente dañada tras un campamento en el que ha acumulado castigo ante pesos pesados de élite como Frank Sánchez y Lawrence Okolie, sparrings que, según admite, han dejado su tabique “cada vez más torcido” y con secuelas de un ojo morado. El estadounidense, de 28 años, presenta un récord profesional de 12 victorias y una derrota, con triunfos recientes ante Mike Tyson por decisión unánime en 2024, Julio César Chávez Jr. en junio de 2025 y antes frente a nombres como Mike Perry, Ryan Bourland y Andre August, en una racha de seis triunfos consecutivos desde su única caída ante Tommy Fury en 2023.​

Su discurso, lejos de mostrar dudas por la nariz fracturada, mantiene el tono desafiante que lo ha acompañado desde su salto de las redes al ring. Paul sostiene que Joshua “no podrá alinearse bien para noquearlo” y asegura que, una vez descifre el ritmo y la distancia del británico, será él quien encuentre el golpe definitivo alrededor del quinto o sexto asalto. La narrativa que rodea al “Problem Child” vuelve a girar en torno a la idea del intruso que reta al establishment del boxeo, apoyado en audiencias millonarias y en la promesa de convertir cada aparición en un espectáculo global más allá de los puristas del deporte.​

En la esquina opuesta aparece un Joshua con 28 victorias y 4 derrotas, 25 de ellas resueltas antes del límite, y un historial que incluye peleas titulares, medalla olímpica y un nocaut reciente sobre Francis Ngannou en 2024, aunque también tropiezos duros ante Daniel Dubois, Oleksandr Usyk y Andy Ruiz Jr. Pese a las dudas sobre si su mejor versión ya quedó atrás, el británico sigue siendo un peso pesado contrastado que ha llenado estadios y que ahora se expone a un experimento mediático sin precedentes frente a un rival con mucha menos experiencia boxística, pero con un imán imbatible para la atención.​

Las casas de apuestas reflejan con crudeza esa brecha deportiva: Joshua se presenta como amplio favorito, con cuotas que oscilan entre -900 y -1300, mientras Paul figura como un underdog en torno a +600/+770, incluso 13-2 en algunas firmas británicas. Los pronósticos apuntan a una victoria de “AJ” por KO o TKO en pocos asaltos, pero el mero hecho de que un exyoutuber con la nariz rota llegue a un ring profesional frente a un dos veces campeón mundial, en un evento PPV global, confirma que el boxeo del presente se libra tanto en el gimnasio como en el algoritmo.​

¿Qué canal transmite Jake Paul vs. Anthony Joshua por boxeo en los Estados Unidos?

En México, Estados Unidos, España y el resto de países del mundo, la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua solo será transmitida en vivo por Netflix a nivel mundial e incluida en todas las suscripciones, sin costo adicional ni modalidad PPV, con stream disponible también en español según confirmó la propia plataforma días antes del evento.

No obstante, las preliminares se podrán ver en Tudum.

A continuación, conoce los planes estándares con/sin anuncios y el plan premium para disfrutar del evento estelar este viernes 19 de diciembre.

Países Plan estándar de Netflix con anuncios / Básico Plan estándar de Netflix sin anuncios Netflix Premium Argentina ARS 5.999 ARS 9.999 ARS 13.499 Bolivia USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Brasil BRL 18.90 BRL 44.90 BRL 59.90 Chile CLP 5.990 CLP 10.490 CLP 13.990 Colombia COP 18.900 COP 29.900 COP 44.900 Costa Rica USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Cuba USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Ecuador USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 El Salvador USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Guatemala USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Honduras USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 México MXN 119 MXN 249 MXN 329 Nicaragua USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Panamá USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Paraguay USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Perú PEN 28.90 PEN 40.90 PEN 52.90 Rep. Dominicana USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Uruguay USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Venezuela USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Estados Unidos USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Canadá CAD 7.99 CAD 18.99 CAD 23.99 Reino Unido £5,99 £12.99 £18.99 España 6,99 € 13,99 € 19,99 € Francia 7,99 € 14,99 € 21,99 € Italia 6,99 € 13,99 € 19,99 € Alemania 4,99 € 13,99 € 19,99 €

Cartelera completa de la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua

Peso pesado — Jake Paul vs. Anthony Joshua

Peso semipesado — Anderson Silva vs. Tyron Woodley

Peso superpluma — Alycia Baumgardner vs. Leila Beaudoin (Títulos AMB, FIB y OMB)

Peso gallo — Cherneka Johnson vs. Amanda Galle (Títulos CMB, AMB, FIB y OMB)

Peso mínimo — Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos

Peso wélter — Avious Griffin vs. Justin Cardona

Peso crucero — Keno Marley vs. Diarra Davis Jr.

FAQ: Preguntas frecuentes de la pelea Jake Paul vs. Antonhy Joshua

¿Cuándo y dónde es la pelea?

La pelea se llevará a cabo el viernes 19 de diciembre de 2025 en el Kaseya Center, en Miami, Florida.​Es un evento nocturno que forma parte de una cartelera completa de boxeo organizada específicamente para esta velada.​

¿A qué hora empieza y cómo verla?

Las preliminares comienzan alrededor de las 4:45 p. m. ET, el “main card” a las 8:00 p. m. ET y las caminatas al ring del evento principal se esperan hacia las 10:30 p. m. ET.​

La cartelera principal se transmite en directo y en exclusiva por Netflix a nivel mundial, incluida en la suscripción, sin pago adicional de PPV.​

¿Es profesional o exhibición?

Es una pelea profesional de peso pesado, sancionada por la Comisión Atlética de Florida, y contará en el récord de ambos boxeadores.

¿Cuáles son las reglas?

​Está pactada a 8 asaltos de 3 minutos, con guantes de 10 onzas, y los nocauts están totalmente permitidos.​

¿Qué peso y condiciones especiales hay?

El combate es en peso pesado, pero Anthony Joshua tiene un límite contractual de 245 libras (aprox. 111 kg) en el pesaje oficial, algo inusual en esta categoría.​

Jake Paul, que normalmente ha peleado en crucero, se espera alrededor de las 220 libras y no tiene límite de peso específico para el pesaje.​

¿Cuál es el récord y la diferencia entre ambos?

Jake Paul llega con récord de 12 victorias, 1 derrota y 7 nocauts, habiendo enfrentado a ex campeones MMA y algunos boxeadores profesionales.​Anthony Joshua presenta un récord de 28 victorias, 4 derrotas y 25 nocauts, fue dos veces campeón mundial unificado de los pesados y es considerado amplio favorito en las apuestas.​

¿Qué más hay en la cartelera?

En el combate coestelar, Alycia Baumgardner defiende sus títulos unificados superpluma ante Laila Beaudoin, acompañada por otras peleas destacadas femeninas y masculinas.​

También figuran nombres conocidos como Anderson Silva vs. Tyron Woodley en la cartelera, lo que convierte el evento en un show mixto con varias estrellas.​

¿Por qué es tan mediática esta pelea?

El atractivo principal es ver a un youtuber convertido en boxeador como Jake Paul enfrentarse a un ex campeón mundial de élite como Anthony Joshua en peso pesado.​

Se percibe como un choque de generaciones y perfiles muy diferentes, y muchos especialistas consideran que Joshua es un enorme favorito, lo que aumenta la curiosidad por un posible “upset”.​

¿Quién es el favorito para ganar?

Las casas de apuestas colocan a Anthony Joshua como amplio favorito, con cuotas típicas alrededor de 1.10–1.14 (aprox. -1200/-1300 en formatos estadounidenses).​

Jake Paul aparece como claro “underdog”, con cuotas que rondan +650 a +700, reflejando que una victoria suya se considera una sorpresa mayúscula.​

¿Cuánto dinero ganarán Jake Paul y Anthony Joshua?

Distintos reportes sitúan la bolsa global del evento entre 174 y 184 millones de dólares, con un reparto cercano al 50/50 entre ambos.

​Se estima que cada uno podría llevarse cifras en el rango de 70–90 millones de dólares, lo que convertiría la pelea en una de las mejor pagadas desde Mayweather vs. Pacquiao.​

¿Por qué hay preocupación por la seguridad de Jake Paul?

Varios analistas y ex peleadores han expresado temor por la gran diferencia de tamaño, experiencia y poder entre Joshua y Paul, señalando riesgos de daño serio para el youtuber.​

Incluso se ha comentado que una comisión como la británica probablemente no habría aprobado este combate, considerándolo un emparejamiento demasiado desigual.​

¿Esta pelea afecta el legado de Anthony Joshua?

Algunos críticos consideran que enfrentar a un influencer como Jake Paul podría dañar la percepción del legado deportivo de Joshua, transformando la velada en un “espectáculo” más que en un reto competitivo.​

Otros señalan que, dada la enorme bolsa y el escaparate global de Netflix, Joshua lo ve como una oportunidad económica y de exposición, más que como una pelea definitoria de su carrera.​

¿Habrá revancha si Jake Paul gana?

No se ha confirmado una cláusula de revancha automática en caso de triunfo de Jake Paul, aunque ambas partes han dejado la puerta abierta a futuros negocios si el interés del público lo justifica.​

Si Paul lograra la sorpresa, se espera que la presión mediática y el atractivo económico hagan muy probable una segunda pelea, ya sea inmediata o en 2026.