La Velada del Año 6 se realizará hoy sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. El evento de Ibai Llanos celebrará una nueva edición y reconocidos streamers españoles y latinoamericanos subirán al ring a disputar una pelea de boxeo. Te presentamos la guía de canales para que puedas ver EN DIRECTO los combates.
La pelea estelar estará protagonizada por IlloJuan y TheGrefg, un duelo que promete ser intenso. Pero uno de los enfrentamientos que desata la emoción de los aficionados es el combate de Edu Aguirre contra Gastón Edul. El reconocido periodista de El Chiringuito y amigo de Cristiano Ronaldo ingresará al ring y promete llevarse el triunfo.
¿Dónde ver La Velada del Año 6 en España, México y Estados Unidos?
En España, México y Estados Unidos, la transmisión de La Velada del Año 6 estará disponible en la cuenta de Twitch, TikTok y YouTube de Ibai Llanos.
Horarios para ver la Velada del Año 6 por país
|País
|Hora
|Estados Unidos
|10:00 a.m. (Oeste), 11:00 a.m. (Montaña), 12:00 p.m. (Centro) y 1:00 p.m. (Este).
|España
|7:00 p.m.
|México
|11:00 a. m.
|Guatemala
|11:00 a. m.
|El Salvador
|11:00 a. m.
|Nicaragua
|11:00 a. m.
|Costa Rica
|11:00 a. m.
|Honduras
|11:00 a. m.
|Colombia
|12:00 p.m.
|Perú
|12:00 p.m.
|Panamá
|12:00 p.m.
|Ecuador
|12:00 p.m.
|Venezuela
|1:00 p.m.
|Bolivia
|1:00 p.m.
|Puerto Rico
|1:00 p.m.
|Chile
|1:00 p.m.
|República Dominicana
|1:00 p.m.
|Argentina
|2:00 p.m.
|Paraguay
|2:00 p.m.
|Uruguay
|2:00 p.m.
Velada del Año 6: peleas confirmadas
- Edu Aguirre vs. Gastón Edul
- La Parce vs. Fabiana Sevillano
- Clersss vs. Natalia MX
- Lit Killah vs. Kidd Keo
- Alondrissa vs. Angie Velasco
- Viruzz vs. Gero Arias
- Samy Rivers vs. RoRo
- Marta Díaz vs. Tatiana Käer
- Plex vs. Fernanfloo
- IlloJuan vs. TheGrefg
Artistas invitados para La Velada del Año 6
Los artistas que fueron confirmados para La Velada del Año 6: Yandel, Juanes, Lucho RK & La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA. Desde la organización del evento indicaron que habrá artistas sorpresas.