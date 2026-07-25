La Velada del Año 6 se realizará hoy sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. El evento de Ibai Llanos celebrará una nueva edición y reconocidos streamers españoles y latinoamericanos subirán al ring a disputar una pelea de boxeo. Te presentamos la guía de canales para que puedas ver EN DIRECTO los combates.

La pelea estelar estará protagonizada por IlloJuan y TheGrefg, un duelo que promete ser intenso. Pero uno de los enfrentamientos que desata la emoción de los aficionados es el combate de Edu Aguirre contra Gastón Edul. El reconocido periodista de El Chiringuito y amigo de Cristiano Ronaldo ingresará al ring y promete llevarse el triunfo.

Esta es la lista completa con la cartelera de lo que será la Velada del Año VI, que se realizará este sábado 25 de julio desde el Estadio La Cartuja de Sevilla. (Foto: Ibai Llanos) / Piero Hatto

¿Dónde ver La Velada del Año 6 en España, México y Estados Unidos?

En España, México y Estados Unidos, la transmisión de La Velada del Año 6 estará disponible en la cuenta de Twitch, TikTok y YouTube de Ibai Llanos.

Horarios para ver la Velada del Año 6 por país

País Hora Estados Unidos 10:00 a.m. (Oeste), 11:00 a.m. (Montaña), 12:00 p.m. (Centro) y 1:00 p.m. (Este). España 7:00 p.m. México 11:00 a. m. Guatemala 11:00 a. m. El Salvador 11:00 a. m. Nicaragua 11:00 a. m. Costa Rica 11:00 a. m. Honduras 11:00 a. m. Colombia 12:00 p.m. Perú 12:00 p.m. Panamá 12:00 p.m. Ecuador 12:00 p.m. Venezuela 1:00 p.m. Bolivia 1:00 p.m. Puerto Rico 1:00 p.m. Chile 1:00 p.m. República Dominicana 1:00 p.m. Argentina 2:00 p.m. Paraguay 2:00 p.m. Uruguay 2:00 p.m.

Velada del Año 6: peleas confirmadas

Edu Aguirre vs. Gastón Edul La Parce vs. Fabiana Sevillano Clersss vs. Natalia MX Lit Killah vs. Kidd Keo Alondrissa vs. Angie Velasco Viruzz vs. Gero Arias Samy Rivers vs. RoRo Marta Díaz vs. Tatiana Käer Plex vs. Fernanfloo IlloJuan vs. TheGrefg

Artistas invitados para La Velada del Año 6

Los artistas que fueron confirmados para La Velada del Año 6: Yandel, Juanes, Lucho RK & La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA. Desde la organización del evento indicaron que habrá artistas sorpresas.