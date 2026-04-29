Revisa esta nota para que sepas qué canales de TV transmitirán el LAFC vs. Toluca EN VIVO hoy por la Concachampions 2026. (Foto: Composición Mag)
Revisa esta nota para que sepas qué canales de TV transmitirán el LAFC vs. Toluca EN VIVO hoy por la Concachampions 2026. (Foto: Composición Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

Por la ida de las semifinales de la Concachampions 2026, LAFC y el Toluca chocarán este miércoles 29 de abril en el Banc of California Stadium y a las 10:30 pm ET, 9:30 pm CT, 8:30 pm MT y 7:30 pm PT. Para que puedas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, consulta aquí los canales de TV que transmitirán el encuentro, según el país en el que estés.

Antes de brindarte la información prometida, te comento que LAFC accedió a esta instancia luego de eliminar al Cruz Azul en los cuartos de final con un marcador global de 4-1. El Toluca, por otro lado, eliminó al LA Galaxy con un resultado global de 7-2. Dicho ello, en definitiva, se viene un gran partido.

El partido LAFC vs. Toluca por la Concachampions 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Mag)
El partido LAFC vs. Toluca por la Concachampions 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Mag)

¿Qué canal transmite EN VIVO el LAFC vs. Toluca?

Este miércoles 29 de abril se podrá ver el LAFC vs. Toluca por la Concachampions 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: Fox Sports 1, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App
  • México: FOX One
  • Alemania: sportdigital1+
  • Argentina: Disney+ Premium Argentina
  • Brasil: Disney+ Premium Brazil
  • Colombia: Disney+ Premium Sur
  • Uruguay: Disney+ Premium Argentina
  • Perú: Disney+ Premium Chile
  • Ecuador: Disney+ Premium Sur
  • Bolivia: Disney+ Premium Chile
  • Venezuela: Disney+ Premium Sur
  • Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
  • El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
  • Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
  • República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte, Disney+ Premium Caribbean
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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