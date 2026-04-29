Por la ida de las semifinales de la Concachampions 2026, LAFC y el Toluca chocarán este miércoles 29 de abril en el Banc of California Stadium y a las 10:30 pm ET, 9:30 pm CT, 8:30 pm MT y 7:30 pm PT. Para que puedas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, consulta aquí los canales de TV que transmitirán el encuentro, según el país en el que estés.
Antes de brindarte la información prometida, te comento que LAFC accedió a esta instancia luego de eliminar al Cruz Azul en los cuartos de final con un marcador global de 4-1. El Toluca, por otro lado, eliminó al LA Galaxy con un resultado global de 7-2. Dicho ello, en definitiva, se viene un gran partido.
¿Qué canal transmite EN VIVO el LAFC vs. Toluca?
Este miércoles 29 de abril se podrá ver el LAFC vs. Toluca por la Concachampions 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Fox Sports 1, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App
- México: FOX One
- Alemania: sportdigital1+
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Brasil: Disney+ Premium Brazil
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Ecuador: Disney+ Premium Sur
- Bolivia: Disney+ Premium Chile
- Venezuela: Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte, Disney+ Premium Caribbean