Por la ida de las semifinales de la Concachampions 2026, LAFC y el Toluca chocarán este miércoles 29 de abril en el Banc of California Stadium y a las 10:30 pm ET, 9:30 pm CT, 8:30 pm MT y 7:30 pm PT. Para que puedas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, consulta aquí los canales de TV que transmitirán el encuentro, según el país en el que estés.

Antes de brindarte la información prometida, te comento que LAFC accedió a esta instancia luego de eliminar al Cruz Azul en los cuartos de final con un marcador global de 4-1. El Toluca, por otro lado, eliminó al LA Galaxy con un resultado global de 7-2. Dicho ello, en definitiva, se viene un gran partido.

El partido LAFC vs. Toluca por la Concachampions 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Mag)

¿Qué canal transmite EN VIVO el LAFC vs. Toluca?

Este miércoles 29 de abril se podrá ver el LAFC vs. Toluca por la Concachampions 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Fox Sports 1, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App

México: FOX One

Alemania: sportdigital1+

Argentina: Disney+ Premium Argentina

Brasil: Disney+ Premium Brazil

Colombia: Disney+ Premium Sur

Uruguay: Disney+ Premium Argentina

Perú: Disney+ Premium Chile

Ecuador: Disney+ Premium Sur

Bolivia: Disney+ Premium Chile

Venezuela: Disney+ Premium Sur

Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte, Disney+ Premium Caribbean