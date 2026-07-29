Un momento esperado por los fanáticos del fútbol. Este miércoles 29 de julio se realizará la edición número 30 del All-Star Game. Las figuras de la MLS se enfrentarán a las estrellas de la Liga MX en el Bank of America Stadium de Charlotte, Estados Unidos. Un compromiso, donde reunirá a destacados jugadores y famosos artísticos.

Para esta edición del All-Star Game, Rodrigo de Paul ni Lionel Messi fueron convocados por Dean Smith, entrenador de las estrellas de la MLS. Ambos jugadores argentinos están descansando tras disputar el Mundial 2026. Thomas Müller es la principal figura del conjunto norteamericano.

Por la Liga MX, Antonio Mohamed decidió conformar un equipo altamente competitivo. En el arco convocó a Keylor Navas. En la defensa figuran Jesús Gallardo e Israel Reyes. En la ofensiva destacan Carlos “Charly” Rodríguez, Erik Lira, Armando González, Robert Morales y Franco Romero.

¿En qué canal ver el partido Liga MX vs. MLS EN VIVO por el All-Star Game 2026?

Tanto en México como en Estados Unidos, el All-Star Game 2026 será transmitido por MLS Season Pass, canal que lo encuentras en Apple TV. Como se sabe, todo el contenido y los partidos de la MLS pasaron a formar parte directamente de la suscripción estándar de Apple TV sin costo adicional.

CHARLOTTE, CAROLINA DEL NORTE, (ESTADOS UNIDOS), 29/07/2026.- Canales de TV para ver EN VIVO el partido entre MLS vs. Liga MX por All-Star Game 2026 que se realizará en Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿A qué hora empieza el All-Star Game 2026?

El partido entre MLS vs. Liga MX por el All-Star Game 2026 está pactado para empezar a las 6:00 p.m. en México y 8:00 p.m. ET de Estados Unidos. A continuación, te compartimos la guía de horarios del compromiso según tu país.

México (CDMX): 6:00 p.m

Estados Unidos (ET): 8:00 p.m.

Estados Unidos (CT): 7:00 p.m.

Estados Unidos (MT): 6:00 p.m.

Estados Unidos (PT): 5:00 p.m.

Perú: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Paraguay: 9:00 p.m.

Brasil (Brasilia): 9:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (jueves 30 de julio)

Los jugadores convocados de la Liga MX para el All-Star Game 2026

Los jugadores que militan en la Liga MX que fueron citados por Antonio Mohamed para el duelo ante MLS por el All-Star Game 2026:

Guardametas

Nahuel Guzmán (Tigres UANL)

Keylor Navas (Pumas UNAM)

Defensores

Willer Ditta (Cruz Azul)

Jesús Gallardo (Toluca FC)

Jesús Garza (Tigres UANL)

Bryan González (Chivas)

Richy Ledezma (Chivas)

Bruno Méndez (Toluca FC)

Israel Reyes (América)

Mediocampistas

Juan Brunetta (Tigres UANL)

Fernando Gorriarán (Tigres UANL)

Carlos “Charly” Rodríguez (Cruz Azul)

Kevin Castañeda (Chivas)

Nicolás Castro (Toluca FC)

Iker Fimbres (Monterrey)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Erik Lira (Cruz Azul)

Gilberto Mora (Tijuana)

José Paradela (Cruz Azul)

Franco Romero (Toluca FC).

Delanteros

Armando González (Chivas)

Robert Morales (Pumas)

Santiago Sandoval (Chivas)

Los jugadores de la MLS convocados para el All-Star Game 2026

Los jugadores que militan en la MLS que fueron citados por Dean Smith para el duelo ante la Liga MX por el All-Star Game 2026:

Arqueros

Maxime Crépeau (Orlando City SC)

Matt Freese (New York City FC)

Brian Schwake (Nashville SC)

Defensores

Max Arfsten (Columbus Crew)

Lucas Herrington (Colorado Rapids)

Richie Laryea (Toronto FC)

Anthony Markanich (Minnesota United FC)

Steven Moreira (Columbus Crew)

Daniel Munie (San Jose Earthquakes)

Andy Najar (Nashville SC)

Jackson Ragen (Seattle Sounders FC)

Tim Ream (Charlotte FC)

Mediocampistas

Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC)

Pep Biel (Charlotte FC)

Yannick Bright (Inter Miami CF)

Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps FC)

Evander (FC Cincinnati)

Carles Gil (New England Revolution)

Zavier Gozo (Real Salt Lake)

Hany Mukhtar (Nashville SC)

Thomas Müller (Vancouver Whitecaps FC)

Ashley Westwood (Charlotte FC)

Delanteros

Anders Dreyer (San Diego FC)

Guilherme (Houston Dynamo FC)

Julian Hall (New York Red Bulls)

Son Heung-Min (LAFC)

Petar Musa (FC Dallas)

Sam Surridge (Nashville SC)

Philip Zinckernagel (Chicago Fire FC)