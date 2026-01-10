Los Globos de Oro 2026 celebran este domingo 11 de enero (19:00 horas del Tiempo de Centro; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT) su 83.ª edición, con One Battle After Another como gran favorita de la noche al acumular nueve nominaciones, seguida de Sentimental Value, con ocho; Sinners, con siete; Hamnet, con seis; y Frankenstein, con cinco. La ceremonia se llevará a cabo en Los Ángeles y reunirá a algunas de las figuras más importantes de la industria audiovisual. ¿Quieres saber en qué canal transmiten los Golden Globes? Aquí te contamos todos las señales disponibles, según el país donde te encuentres.

En cuanto a la transmisión, en Estados Unidos los Globos de Oro 2026 podrán verse en señal abierta y por cable a través de CBS, mientras que Paramount+ los emitirá vía streaming para quienes prefieran seguir la gala desde dispositivos móviles, computadoras, Smart TVs o tabletas.

Para América Latina, la cobertura televisiva estará a cargo de TNT Latinoamérica, que emitirá en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Además, MAX ofrecerá la transmisión por streaming en estos mismos territorios, lo que permitirá acceder a la ceremonia en tiempo real desde cualquier pantalla.

En España aún no se ha confirmado la señal oficial para los Globos de Oro 2026, aunque se baraja la posibilidad de que Movistar Plus+ asuma la emisión. De igual modo, en otros países europeos como Reino Unido, Italia, Alemania y Francia todavía no se ha anunciado un canal o plataforma específica para la gala, si bien se espera que Paramount+ pueda encargarse de la cobertura en esas naciones.

La conducción de esta 83.ª edición estará a cargo, por segundo año consecutivo, de la comediante Nikki Glaser. Entre las estrellas que presentarán categorías y entregarán premios figuran Julia Roberts, Charli XCX, Snoop Dogg, George Clooney, Amanda Seyfried, Ana de Armas, Mila Kunis, Miley Cyrus, Jason Bateman, Pamela Anderson, Orlando Bloom, Priyanka Chopra Jonas y Kevin Bacon, además de otras figuras como Ayo Edebiri, Chris Pine, Colman Domingo, Dakota Fanning, Dave Franco, Diane Lane, Hailee Steinfeld, Jennifer Garner, Joe Keery, Judd Apatow, Justin Hartley y Kathryn Hahn.

¿Qué canal transmite los Globos de Oro 2026? Guía de canales TV

Países Canales TV / Streaming Estados Unidos CBS y Paramount Plus México TNT y MAX España Movistar Plus+ Reino Unido Por confirmar Perú TNT y MAX Colombia TNT y MAX Ecuador TNT y MAX Chile TNT y MAX Uruguay TNT y MAX Paraguay TNT y MAX Argentina TNT y MAX Venezuela TNT y MAX Bolivia TNT y MAX Guatemala TNT y MAX El Salvador TNT y MAX República Dominicana TNT y MAX Puerto Rico TNT y MAX Nicaragua TNT y MAX Panamá TNT y MAX Costa Rica TNT y MAX Nicaragua TNT y MAX