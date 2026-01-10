LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 11/01/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver los premios Globos de Oro 2026 en vivo y en directo con los mejores de las series de televisión y cine desde el Hotel The Beverly Hilton en Beverly Hills, California, Estados Unidos. FOTO DE PATRICK T. FALLON PARA AFP
Los Globos de Oro 2026 celebran este domingo 11 de enero (19:00 horas del Tiempo de Centro; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT) su 83.ª edición, con One Battle After Another como gran favorita de la noche al acumular nueve nominaciones, seguida de Sentimental Value, con ocho; Sinners, con siete; Hamnet, con seis; y Frankenstein, con cinco. La ceremonia se llevará a cabo en Los Ángeles y reunirá a algunas de las figuras más importantes de la industria audiovisual. ¿Quieres saber en qué canal transmiten los Golden Globes? Aquí te contamos todos las señales disponibles, según el país donde te encuentres.

En cuanto a la transmisión, en Estados Unidos los Globos de Oro 2026 podrán verse en señal abierta y por cable a través de CBS, mientras que Paramount+ los emitirá vía streaming para quienes prefieran seguir la gala desde dispositivos móviles, computadoras, Smart TVs o tabletas.

Para América Latina, la cobertura televisiva estará a cargo de TNT Latinoamérica, que emitirá en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Además, MAX ofrecerá la transmisión por streaming en estos mismos territorios, lo que permitirá acceder a la ceremonia en tiempo real desde cualquier pantalla.

En España aún no se ha confirmado la señal oficial para los Globos de Oro 2026, aunque se baraja la posibilidad de que Movistar Plus+ asuma la emisión. De igual modo, en otros países europeos como Reino Unido, Italia, Alemania y Francia todavía no se ha anunciado un canal o plataforma específica para la gala, si bien se espera que Paramount+ pueda encargarse de la cobertura en esas naciones.

La conducción de esta 83.ª edición estará a cargo, por segundo año consecutivo, de la comediante Nikki Glaser. Entre las estrellas que presentarán categorías y entregarán premios figuran Julia Roberts, Charli XCX, Snoop Dogg, George Clooney, Amanda Seyfried, Ana de Armas, Mila Kunis, Miley Cyrus, Jason Bateman, Pamela Anderson, Orlando Bloom, Priyanka Chopra Jonas y Kevin Bacon, además de otras figuras como Ayo Edebiri, Chris Pine, Colman Domingo, Dakota Fanning, Dave Franco, Diane Lane, Hailee Steinfeld, Jennifer Garner, Joe Keery, Judd Apatow, Justin Hartley y Kathryn Hahn.

¿Qué canal transmite los Globos de Oro 2026? Guía de canales TV

PaísesCanales TV / Streaming
Estados UnidosCBS y Paramount Plus
MéxicoTNT y MAX
EspañaMovistar Plus+
Reino UnidoPor confirmar
PerúTNT y MAX
ColombiaTNT y MAX
EcuadorTNT y MAX
ChileTNT y MAX
UruguayTNT y MAX
ParaguayTNT y MAX
ArgentinaTNT y MAX
VenezuelaTNT y MAX
BoliviaTNT y MAX
GuatemalaTNT y MAX
El SalvadorTNT y MAX
República DominicanaTNT y MAX
Puerto RicoTNT y MAX
NicaraguaTNT y MAX
PanamáTNT y MAX
Costa RicaTNT y MAX
NicaraguaTNT y MAX
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022.

