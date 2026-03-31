Presta atención. El duelo entre México y Bélgica se disputará este martes 31 de marzo de 2026 en el Soldier Field de Chicago, en el marco de un amistoso internacional clave dentro de la preparación rumbo al Mundial 2026. El partido arrancará a las 7:00 p.m. (hora del Centro de México) y se jugará en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol en Estados Unidos.

El combinado mexicano llega con una base cada vez más consolidada pensando en la Copa del Mundo, con referentes como Edson Álvarez, Santiago Giménez y Raúl Jiménez, quienes lideran un plantel que mezcla experiencia con nuevas incorporaciones. La intención del cuerpo técnico es afianzar el funcionamiento colectivo y seguir puliendo detalles en un equipo que comienza a perfilar su once ideal.

Por su parte, Bélgica encara este compromiso con algunas bajas importantes, entre ellas la del arquero Thibaut Courtois por lesión. A pesar de ello, el conjunto europeo mantiene un plantel competitivo y de alto nivel, en un contexto donde cada amistoso representa una oportunidad para ajustar su propuesta táctica y evaluar variantes de cara a los próximos desafíos internacionales.

¿Qué canales transmiten EN VIVO el partido amistoso México vs. Bélgica?

En México, el amistoso entre México y Bélgica podrá verse EN VIVO a través de TUDN y Canal 5, dos de las principales señales que suelen transmitir los partidos del Tri. Además, los aficionados también podrán seguir el encuentro vía streaming mediante ViX, que ofrece cobertura online en distintos dispositivos.

Por su parte, en Estados Unidos la transmisión estará a cargo de Univision y TUDN, que llevarán todas las incidencias del partido para la audiencia hispana. Asimismo, el duelo también podrá verse por streaming a través de ViX, brindando una alternativa digital para seguir el encuentro EN VIVO desde cualquier lugar.

Horarios para ver el partido México vs. Bélgica EN VIVO hoy 31 de marzo

Si quieres seguir el amistoso entre México y Bélgica EN VIVO, estos son los horarios según tu país:

México (Centro): 19:00 horas

19:00 horas Perú, Colombia, Ecuador: 20:00 horas

20:00 horas Venezuela, Bolivia: 21:00 horas

21:00 horas Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay: 22:00 horas

22:00 horas Estados Unidos: 21:00 horas (Miami / Este) – 18:00 horas (Los Ángeles / Pacífico)

21:00 horas (Miami / Este) – 18:00 horas (Los Ángeles / Pacífico) España: 03:00 horas (miércoles 1 de abril)