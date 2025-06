Este domingo 22 de junio, el Allegiant Stadium será el escenario de uno de los partidos más esperados de la Jornada 3 en esta Copa Oro 2025. No te pierdas el encuentro de México vs. Costa Rica, a partir de las 20:00 horas Centro de México o San José y aquí te cuento cuáles son los canales que pasarán la transmisión de este enfrentamiento. Cabe señalar que tanto México como Costa Rica marchan invictas en el torneo y se juegan el primer lugar del Grupo A, donde ambas derrotaron a Surinam y República Dominicana en sus primeros encuentros. Conoce las opciones en TV y Streaming para seguir el partido.

¿Qué canal transmite México vs. Costa Rica EN VIVO?

Si te encuentras en México, este domingo 22 de junio podrás ver el partido de México vs. Costa Rica a través de Canal 5 de Televisa en señal abierta, TUDN en señal de paga o ViX Premium en streaming online.

Si te encuentras en Costa Rica, no te pierdas la transmisión de Costa Rica vs. México en vivo y en directo a través de ESPN 1 en TV o Disney Plus en streaming online. Estas son las únicas opciones para ver el enfrentamiento de la Copa Oro 2025.

Para todos aquellos que viven en Estados Unidos y quieren ver el partido de México vs. Costa Rica, podrán hacerlo a través de TUDN on DirecTV, Univision y Fox Sports en TV o mediante ViX Premium y Fubo en streaming. Sigue en cualquiera de estas señales el minuto a minuto del enfrentamiento.

Países Canales TV y Streaming Argentina Disney Plus Chile Disney Plus Colombia Disney Plus Estados Unidos TUDN on DirecTV, Univision, Fox Sports 1, ViX y Fubo México Canal 5, TUDN, ViX y Disney Plus Costa Rica ESPN y Disney Plus Paraguay Disney Plus Perú Disney Plus Uruguay Disney Plus Venezuela Disney Plus

México vs. Costa Rica EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: domingo 22 de junio de 2025

domingo 22 de junio de 2025 Horario: 20:00 CDMX y Costa Rica

20:00 CDMX y Costa Rica Canal TV: Canal 5, TUDN y ESPN

Canal 5, TUDN y ESPN Streaming: ViX y Disney Plus

ViX y Disney Plus Lugar: Allegiant Stadium