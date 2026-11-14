El ‘Tri’ tiene a un duro rival en frente en los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. Este sábado 14 de noviembre, no te pierdas el juego de ida de México vs. Jamaica, que se desarrollará desde el Estadio Nacional de Kingston . A continuación, te contaré cuáles son los canales que vana transmitir este encuentro, con todos los detalles para que puedas seguirlo minuto a minuto.

La selección de México encara a su similar de Jamaica por los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026, compromiso cubierto por señales televisivas en español en EE. UU. | Crédito: concacaf.com / Composición Depor

¿Qué canal transmite México vs. Jamaica EN VIVO por Concacaf Nations League 2026?

La Selección Mexicana visitará a Jamaica este sábado 14 de noviembre por el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27. Los aficionados podrán seguir el encuentro de Jamaica vs. México EN VIVO a través de Canal 5, TUDN y Azteca 7 , además de las opciones de streaming disponibles en ViX. El compromiso se disputará en el Estadio Nacional de Kingston y comenzará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos también podrán disfrutar del partido Jamaica vs. México EN VIVO mediante TUDN USA y Univision , señales encargadas de llevar la cobertura del fútbol internacional al público hispanohablante. Asimismo, el encuentro estará disponible mediante ViX, TUDN.com y la aplicación de TUDN, según las condiciones de acceso y suscripción de cada plataforma. El horario establecido es a las 20:00 horas ET y 17:00 horas PT.

Posibles alineaciones de México vs. Jamaica por ida de cuartos de final

Posible alineación de México (4-3-3): Raúl Rangel; Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas; Roberto Alvarado, Santiago Giménez, Julián Quiñones.

Raúl Rangel; Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas; Roberto Alvarado, Santiago Giménez, Julián Quiñones. Posible alineación de Jamaica (4-2-3-1): Andre Blake; Joel Latibeaudiere, Damion Lowe, Richard King, Miguel Freckleton; Kevon Lambert, Karoy Anderson; Renaldo Cephas, Tyrese Hall, Tyreece Campbell; Javon East.

México vs. Jamaica EN VIVO: fecha, hora y canales de TV

Partido: Jamaica vs. México.

Jamaica vs. México. Competición: Cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27.

Cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27. Fecha: sábado 14 de noviembre de 2026.

sábado 14 de noviembre de 2026. Hora: 19:00 (México).

19:00 (México). Canal TV: Canal 5, Azteca 7 y TUDN

Canal 5, Azteca 7 y TUDN Estadio: National Stadium, Kingston, Jamaica.