México y Panamá se miden este jueves 22 de enero en un partido amistoso que servirá como prueba rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El duelo arranca a las 19:00 horas del Tiempo del Centro (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) en el estadio Rommel Fernández, en la Ciudad de Panamá. Si te preguntas dónde verlo, acá te contamos en qué canales y plataformas se transmite para que no te pierdas ni un minuto desde tu Smart TV, compu, tablet o celular.
En México, el partido del Tri ante Panamá va por señal abierta a través del Canal 5 de Televisa y el Canal 7 de TV Azteca, además de TUDN, ViX y Azteca Deportes.
En Panamá, el encuentro se podrá ver por RPC TV, TVMAX, Medcom Go, TUDN, ViX y Azteca Deportes, y también escucharse por TVN Radio (96.5).
Si andas en Estados Unidos o Puerto Rico, tienes varias opciones para seguir el México vs. Panamá: fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univisión, TUDN.com, Univisión Now, FOXSports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One.
En el resto de Centroamérica —Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana— el partido se verá por TUDN, Azteca Deportes y ViX.
Si estás en otras partes del mundo, probablemente necesites usar una VPN para poder acceder a alguna de estas señales y ver en vivo el duelo entre México y Panamá.
¿Qué canal transmite México vs. Panamá por amistoso a la Copa Mundial FIFA 2026?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV / STREAMING
|México
|19:00
|Canal 5 de Televisa, Canal 7 de TV Azteca, TUDN, ViX y Azteca Deportes
|Panamá
|20:00
|RPC TV, TVMAX, Medcom Go, TUDN, ViX, Azteca Deportes y TVN Radio (96.5)
|Estados Unidos
|8 p.m. ET / 5 p.m. PT
|fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univisión, TUDN.com, Univisión Now, FOXSports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One
|Costa Rica
|19:00
|TUDN, Azteca Deportes y ViX
|El Salvador
|19:00
|TUDN, Azteca Deportes y ViX
|Guatemala
|19:00
|TUDN, Azteca Deportes y ViX
|Nicaragua
|19:00
|TUDN, Azteca Deportes y ViX
|Honduras
|19:00
|TUDN, Azteca Deportes y ViX
|Puerto Rico
|21:00
|fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univisión, TUDN.com, Univisión Now, FOXSports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One
|Rep. Dominicana
|21:00
|TUDN, Azteca Deportes y ViX