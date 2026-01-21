CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 22/01/2026.- Consulta los canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre México y Panamá este jueves 22 de enero por amistoso internacional de la FIFA con miras a la Copa del Mundo 2026. IMAGEN CREADA POR NOÉ YACTAYO CON FOTO DE FREDERIC J. BROWN PARA AFP.
México y Panamá se miden este jueves 22 de enero en un partido amistoso que servirá como prueba rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El duelo arranca a las 19:00 horas del Tiempo del Centro (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) en el estadio Rommel Fernández, en la Ciudad de Panamá. Si te preguntas dónde verlo, acá te contamos en qué canales y plataformas se transmite para que no te pierdas ni un minuto desde tu Smart TV, compu, tablet o celular.

En México, el partido del Tri ante Panamá va por señal abierta a través del Canal 5 de Televisa y el Canal 7 de TV Azteca, además de TUDN, ViX y Azteca Deportes.

En Panamá, el encuentro se podrá ver por RPC TV, TVMAX, Medcom Go, TUDN, ViX y Azteca Deportes, y también escucharse por TVN Radio (96.5).

Si andas en Estados Unidos o Puerto Rico, tienes varias opciones para seguir el México vs. Panamá: fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univisión, TUDN.com, Univisión Now, FOXSports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One.

En el resto de Centroamérica —Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana— el partido se verá por TUDN, Azteca Deportes y ViX.

Si estás en otras partes del mundo, probablemente necesites usar una VPN para poder acceder a alguna de estas señales y ver en vivo el duelo entre México y Panamá.

¿Qué canal transmite México vs. Panamá por amistoso a la Copa Mundial FIFA 2026?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
México19:00Canal 5 de Televisa, Canal 7 de TV Azteca, TUDN, ViX y Azteca Deportes
Panamá20:00RPC TV, TVMAX, Medcom Go, TUDN, ViX, Azteca Deportes y TVN Radio (96.5)
Estados Unidos8 p.m. ET / 5 p.m. PTfuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univisión, TUDN.com, Univisión Now, FOXSports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One
Costa Rica19:00TUDN, Azteca Deportes y ViX
El Salvador19:00TUDN, Azteca Deportes y ViX
Guatemala19:00TUDN, Azteca Deportes y ViX
Nicaragua19:00TUDN, Azteca Deportes y ViX
Honduras19:00TUDN, Azteca Deportes y ViX
Puerto Rico21:00fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univisión, TUDN.com, Univisión Now, FOXSports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One
Rep. Dominicana21:00TUDN, Azteca Deportes y ViX
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

