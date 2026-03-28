Todo listo para la reinauguración de una de las catedrales del fútbol mundial. Este sábado 28 de marzo, mira el juego de México vs. Portugal desde el Estadio Azteca, a partir de las 7:00 p.m. Ciudad de México, en un amistoso FIFA de cara al Mundial 2026. El recinto histórico, que también es la casa del América y Cruz Azul, ha quedado listo para la cita mundialista y tiene un duelo amistoso imperdible. A continuación, conoce cuáles son los canales de transmisión para ver el minuto a minuto de México vs. Portugal .

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el México vs. Portugal por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Mag)

¿Qué canal transmite México vs. Portugal EN VIVO por amistoso al Mundial 2026?

La transmisión del juego de México vs. Portugal EN VIVO será a través del Canal 5 de Televisa, TV Azteca 7 y TUDN, siendo los dos primeros los únicos en TV Abierta que van a pasr este duelo amistoso.

De otro lado, si lo tuyo es verlo por streaming online, será a través de IzziGo, Sky+, ViX y ViX Premium.

Estas son todas las alternativas en TV abierta, TV de paga y Streaming para ver el juego amistoso de México vs. Portugal desde el Estadio Azteca.

México vs. Portugal: horarios del amistoso FIFA

La transmisión del juego de México vs. Portugal iniciará a partir de las 19:00 horas Ciudad de México o 18:00 horas Baja California. Además, si te encuentras en Estados Unidos iniciará desde las 9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT / 7:00 p.m. MT / 6:00 p.m. PT.

Estos son todos los horarios de México y Estados Unidos para que puedas seguir el juego amistoso entre la selección mexicana y la selección portuguesa de este sábado 28 de marzo, desde el Estadio Azteca.

¿Jugará Cristiano Ronaldo en el México vs. Portugal desde el Estadio Azteca?

La respuesta es NO. Cristiano Ronaldo no va a jugar el duelo amistoso de México vs. Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca. El astro portugués se encuentra lesionado y hace su recuperación en Madrid, por lo que aún tiene para algunas semanas de baja y no estará presente en este duelo trascendental del sábado 28 de marzo.