El MLB All-Star Game 2025 culminará cinco días de intensa actividad de la Semana del All-Star, que se extenderá desde el pasado viernes 11 hasta el martes 15 de julio. Este evento de alto calibre reunirá a los talentos más brillantes del béisbol, como Juan Soto y Shohei Ohtani, quienes liderarán a la Liga Americana y la Liga Nacional en un electrizante choque, respectivamente. Considerado el punto medio simbólico de la temporada, el Midsummer Classic (Clásico de Verano en español) ofrece a los fanáticos una oportunidad inmejorable para ver a los mejores bateadores y lanzadores del deporte del diamante en acción simultáneamente, marcando una pausa crucial para que los equipos reajusten sus estrategias.

La transmisión del Juego de Estrellas de la MLB 2025 estará a cargo de FOX. Sin embargo, los eventos previos de la semana, que incluyen el HBCU Classic, el Draft de la MLB y el popular Home Run Derby, se emitirán en otros canales deportivos como MLB Network y ESPN. Para los aficionados que deseen seguir toda la Semana del All-Star 2025 en streaming, incluyendo el Juego de Estrellas, existen opciones como DirecTV y fuboTV, ambos con ofertas de prueba gratuita. Esto asegura que nadie se pierda la acción, sin importar dónde se encuentren.

Los lineups titulares del Juego de Estrellas se definen por votación de los aficionados, mientras que los rosters de lanzadores son seleccionados por los mánagers y coaches de cada liga. El año pasado, Juan Soto fue seleccionado por tercer año consecutivo, representando a su tercer equipo diferente (Washington Nationals en 2022, San Diego Padres en 2023 y New York Yankees en 2024). Ahora, la pregunta es si logrará su cuarta participación consecutiva como miembro de los New York Mets. Por su parte, los Mets no tuvieron titulares en la edición pasada, aunque Pete Alonso fue un infielder de reserva para la Liga Nacional, cuyo equipo estuvo liderado por Shohei Ohtani y una potente escuadra de los Phillies.

¿En qué canal se retransmite el MLB All-Star Game 2025?

FOX Sports retransmitirá en directo a nivel nacional el MLB All-Star Game 2025 entre la Liga Americana y la Liga Nacional, como lo ha hecho todos los años desde 2001. FOX Deportes ofrecerá cobertura en español en Estados Unidos. Antes de coger una cerveza fría y tus aperitivos favoritos para sentarte frente al televisor, asegúrate de consultar primero la programación local para encontrar tu cadena FOX afiliada.

Si vives en Canadá, la edición número 95 del Midsummer Classic por el Juego de las Estrellas de la MLB se podrá ver por Rogers Sportsnet y TDA Sports; y en todo el mundo por socios en más de 200 países.

Dónde ver el MLB All-Star Game 2025 en directo

Si quieres ver la edición 2025 del Juego de Estrellas de la MLB en directo, visita FoxSports.com y en la aplicación Fox Sports con el inicio de sesión de tu proveedor de televisión. También puedes ver Fox en varios servicios de streaming sin cable, como DirecTV Stream (con una prueba gratuita de 5 días para ver si se ajusta a tus necesidades), Fubo (con una prueba gratuita de 7 días para explorar el servicio), Hulu + Live TV (con una prueba gratuita de 3 días para probarlo), Sling y YouTube TV.

Cómo ver el MLB All-Star Game 2025 con una VPN desde cualquier lugar

Para los aficionados que viajan y no quieren perderse el MLB All-Star Game 2025 debido a restricciones geográficas, una Red Privada Virtual (VPN) es la solución ideal. Una VPN te permite simular una conexión a internet desde otra ubicación, sorteando así los bloqueos regionales y accediendo a tus servicios de streaming habituales. Solo necesitas elegir un proveedor de VPN de confianza, descargar e instalar su aplicación, conectarte a un servidor en tu país de origen (por ejemplo, EE. UU. para FOX), y listo, ¡podrás disfrutar del Juego de las Estrellas de la MLB en vivo desde cualquier parte del mundo! Recuerda siempre revisar los términos de servicio de tu plataforma de streaming sobre el uso de VPN.

Datos clave del MLB All-Star Game 2025

Partido : Liga Americana contra Liga Nacional.

: Liga Americana contra Liga Nacional. Fecha y hora : Martes, 15 de julio de 2025, a las 8 p. m. ET / 7 p. m. CT / 6 p. m. MT / 5 p. m. PT.

: Martes, 15 de julio de 2025, a las 8 p. m. ET / 7 p. m. CT / 6 p. m. MT / 5 p. m. PT. Lugar : Truist Park en Atlanta, Georgia.

: Truist Park en Atlanta, Georgia. TV : FOX Sports / FOX Deportes (USA), ESPN (Latinoamérica) y Movistar+ (España).

: FOX Sports / FOX Deportes (USA), ESPN (Latinoamérica) y Movistar+ (España). Streaming: MLB.TV (Estados Unidos y resto del mundo), Disney+ (Latinoamérica) y Prime Video (México).

El 95º Midsummer Classic del MLB All-Star Game se llevará a cabo este martes 15 de julio a partir de las 8pm ET / 5pm PT en el Truist Park de Atlanta, Georgia, y será televisado a nivel nacional por FOX Sports. FOX Deportes ofrecerá cobertura en español en Estados Unidos. | Crédito: Ronie Bautista / GEC