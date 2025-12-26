El Mohamed Abdo Arena de Riad, Arabia Saudita, será escenario de un enfrentamiento inolvidable. Estoy hablando de la pelea Naoya Inoue vs. Alan Picasso, la cual se realizará este sábado 27 de diciembre, como parte de ‘The Ring V: Night of the Samurai’. El evento en cuestión arrancará a las 3:00 am en Estados Unidos (ET), 2:00 am en Ciudad de México y 9:00 am en España; sin embargo, el combate estelar probablemente inicie a las 8:00 am en EE.UU. (ET), 7:00 am en CDMX y 2:00 pm en España. Si te preguntas qué canal transmitirá todo EN VIVO y EN DIRECTO, continúa leyendo esta nota.

Antes de ir de lleno al tema central, te comento que la pelea estelar marcará el final del boxeo de primer nivel en 2025. A su vez, te recalco que el luchador japonés, que pondrá en juego su título indiscutido del peso supergallo, es favorito frente a su rival mexicano. Y es que el atleta nipón es considerado como uno de los mejores libra por libra del mundo.

La pelea Naoya Inoue vs. Alan Picasso ha generado mucha expectativa entre los amantes de las luchas. (Foto: @ringmagazine / @daznboxing / @reydavidpicasso / @matchroomboxing en Instagram)

¿Dónde ver la pelea de Naoya Inoue vs David Picasso EN VIVO?

Si te encuentras en Estados Unidos, México y España, te cuento que podrás ver la pelea Naoya Inoue vs. David Picasso EN VIVO y EN DIRECTO a través de DAZN, que transmitirá el enfrentamiento en exclusiva y en modalidad de pago por evento (PPV). La plataforma contará con toda la cartelera completa, así como un análisis previo y repeticiones bajo demanda.

¿Cómo ver DAZN EN VIVO, Naoya Inoue vs David Picasso?

Estos son los pasos que debes seguir para crearte una cuenta en DAZN y así poder ver la pelea Naoya Inoue vs David Picasso, de forma legal y nada pirata:

Ingresa a la app o el sitio web de DAZN: crea una cuenta utilizando tu correo electrónico (de preferencia gmail o outlook) con tu nombre y contraseña.

Luego, acepta los términos y condiciones, confirmando el tipo de suscripción que te permita ver la pelea Naoya Inoue vs David Picasso.

Ingresa a tu correo electrónico y aprueba la suscripción con DAZN. ¡Y listo! De esta forma, podrás ver la pelea Naoya Inoue vs David Picasso.

Ten en cuenta que, si deseas ver DAZN en tu televisor Smart TV, debes descargar la app de DAZN que viene en el buscador de aplicaciones o desde tu dispositivo Chrome Cast. Si quieres verlo en tu computadora, solo dirígete al sitio web oficial de DAZN e ingresa a tu cuenta. Para teléfonos celulares o tablets, tienes que descargar la app de DAZN e ingresar con tu usuario.

¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?

DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones de streaming:

Apple TV

Google Chromescast

Amazon Fire TV

Amazon Fire Stick

Android TV

Roku

SmartCast