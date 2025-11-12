Nicaragua y Honduras se enfrentan este miércoles 13 de noviembre de 2025 por las Eliminatorias Concacaf 2025, en un partido determinante para la selección hondureña, que busca afianzar su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026. El duelo se jugará en Managua y contará con transmisiones oficiales en Estados Unidos, México y diversos países de la región.

La expectativa crece a medida que se acerca el encuentro, especialmente por la presión que tiene Honduras de sumar fuera de casa y por el impulso de Nicaragua como local. A continuación, te detallamos los canales oficiales y los horarios según tu país para ver el partido EN VIVO.

Nicaragua y Honduras se enfrentan este jueves 13 de noviembre por las Eliminatorias 2026. (Foto: AFP)

¿Qué canales y horarios tiene Nicaragua vs. Honduras EN VIVO en Estados Unidos?

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el partido el 13 de noviembre de 2025 con horarios que varían según la región del país. En la Costa Oeste el duelo comenzará a las 18:00 (PT), mientras que en Texas está programado para las 20:00 (CT). En la Costa Este, incluyendo Florida, el encuentro arrancará a las 21:00 (ET), cerrando la jornada y concentrando a la mayor parte de la audiencia centroamericana en territorio estadounidense.

En cuanto a la transmisión, el compromiso será emitido mediante plataformas y cadenas oficiales que cuentan con los derechos del torneo en EE.UU. Los espectadores podrán seguir el partido en Paramount+, a través de fuboTV, o mediante la señal televisiva de UNIVERSO, que transmitirá el duelo en vivo tanto en inglés como en español.

¿A qué hora y dónde ver Nicaragua vs. Honduras EN VIVO en México?

En México, el encuentro podrá verse el miércoles 13 de noviembre de 2025 en un horario unificado para todo el territorio nacional. El partido entre Nicaragua y Honduras está programado para las 20:00 horas (CDMX), lo que facilita que los aficionados de cualquier región del país puedan seguirlo sin variaciones por zona horaria.

La transmisión estará disponible exclusivamente a través del canal oficial de Concacaf en YouTube, que ofrecerá la señal internacional del encuentro. No existe una cadena mexicana con derechos de TV para este partido, por lo que el acceso dependerá de esta plataforma digital abierta para todo el país.

Canales y horarios para seguir Nicaragua vs. Honduras en el resto de países

País / Región Hora Canal / Streaming Nicaragua 20:00 NicaSports Honduras 20:00 Tigo Sports / Canal 8 El Salvador 20:00 YouTube (Concacaf) Guatemala 20:00 YouTube (Concacaf) Costa Rica 20:00 YouTube (Concacaf) Panamá 21:00 Bluu Colombia 21:00 YouTube (Concacaf) Perú 21:00 YouTube (Concacaf) Venezuela 22:00 YouTube (Concacaf) Argentina 23:00 YouTube (Concacaf) Chile 23:00 YouTube (Concacaf) Puerto Rico 22:00 NAICOM / UNIVERSO Internacional — YouTube (Concacaf)