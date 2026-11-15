Curazao visitará a Panamá en la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026 este domingo 15 de noviembre a las 6:00 pm ET / 5:00 pm Tiempo del Centro de México / 3:00 pm PT en el Estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá. El ganador de la serie se llevará un premio doble: el pase al Final Four de marzo de 2027 en Los Ángeles y la clasificación directa a la Copa Oro 2027, mientras que el perdedor deberá disputar la ronda preliminar del torneo de selecciones de Norteamérica, Centroamérica y El Caribe. A continuación, te compartimos los horarios y la guía de canales que transmitirán el partido Panamá vs. Curazao en vivo.

¿A qué hora juega Panamá vs. Curazao por Concacaf Nations League 2026?

El partido entre Panamá y Curazao por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026 se realizará a las 18:00 horas (horario local). A continuación, te compartimos la lista de horarios según tu localidad para que puedas seguir el duelo.

Estados Unidos (ET): 6:00 p.m.

Estados Unidos (CT): 5:00 p. m.

Estados Unidos (MT): 4:00 p. m.

Estados Unidos (PT): 3:00 p. m.

México (CDMX): 5:00 p. m.

Costa Rica: 5:00 p. m.

El Salvador: 5:00 p. m.

Guatemala: 5:00 p. m.

Honduras: 5:00 p. m.

Nicaragua: 5:00 p. m.

Panamá: 6:00 p. m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Perú: 6:00 p. m.

Colombia: 6:00 p. m.

Curazao: 7:00 p.m.

Puerto Rico: 7:00 p. m.

República Dominicana: 7:00 p. m.

Bolivia: 7:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Chile (Santiago): 8:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Brasil (Brasilia): 8:00 p.m.

Uruguay: 8:00 p.m.

Paraguay: 8:00 p.m.

¿En qué canal ver el partido Panamá vs. Curazao por Concacaf Nations League 2026?

La transmisión del partido entre Panamá y Curazao por la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026 que se realizará este domingo 15 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá se verá en los canales:

Panamá: YouTube, CONCACAF GO

Curazao: YouTube, CONCACAF GO

Puerto Rico: Fox Sports 2, ViX, NAICOM

Estados Unidos: Fox Sports 2, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX, FOX One