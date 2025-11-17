La Ronda Final del Grupo G de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 tendrá uno de sus partidos más esperados este martes 18 de noviembre, cuando Panamá reciba a El Salvador en un encuentro clave por definir a los clasificados a la justa mundialista. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmite el juego entre Los Canaleros y La Selecta? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

El equipo salvadoreño la tenía difícil al estar en último puesto del Grupo A. Para aspirar al repechaje necesitaban ganar sus dos partidos, pero fue goleado 4-0 por Surinam en la jornada anterior y además, dependían de otros resultados que al final les fueron adversos. Los panameños, en cambio, están empatados en el primer puesto con los surinameses y ganar los dos partidos restantes (en el primero derrotaron 2-3 a Guatemala) con mejor diferencia de goles para forzar el desempate o bien esperar la caída del puntero de su llave.

Panamá se ubica en el segundo lugar del Grupo G de las Eliminatorias CONCACAF al Mundial 2026 con 9 puntos. | Crédito: La Selecta SLV / Facebook

¿A qué hora juega Panamá vs. El Salvador EN VIVO en USA?

No te pierdas el inicio del juego Panamá vs. El Salvador EN VIVO este martes 18 de noviembre a partir de las 8:00 p.m. Tiempo del Este o desde las 5:00 p.m. Tiempo del Pacífico , válido por la Ronda Final del Grupo A de la Clasificación de Concacaf para la Copa Mundial de Fútbol 2026. Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que sigas este enfrentamiento desde cualquier parte de Estados Unidos.

HORARIOS CIUDADES EN ESTADOS UNIDOS 8:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 6:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿Qué canal transmite Panamá vs. El Salvador EN VIVO desde USA?

Este martes 18 de noviembre de 2025 se podrá ver el partido Panamá vs. El Salvador, válido por la Ronda Final de las Eliminatorias CONCACAF 2026. La transmisión del juego desde Estados Unidos será única y exclusivamente a través del streaming por Paramount+ para seguir el juego Panamá-Surinam minuto a minuto desde cualquier parte de los Estados Unidos, tanto en español como en inglés.

El Salvador figura en el fondo de la tabla del Grupo G de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026 con 3 unidades. | Crédito: Fepafut Panama / Facebook

Panamá vs. El Salvador: hora, TV y dónde ver

Fecha: Martes, 18 de noviembre de 2025

Martes, 18 de noviembre de 2025 Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Estadio Rommel Fernández Gutiérrez Horario: 8:00 p.m. Tiempo del Este

8:00 p.m. Tiempo del Este Canal TV: --

-- Streaming: Paramount+