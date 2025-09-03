La anticipación se intensifica en las Eliminatorias CONMEBOL rumbo al Mundial 2026 ya que las selecciones de Paraguay y Ecuador se enfrentarán en uno de los partidos más importantes de la Fecha 17 este jueves 4 de septiembre de 2025 a partir de las 8:30 pm (Hora de Asunción) / 6:30 pm (Hora de Quito). ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o PC? Te explico cómo puedes ver el juego GRATIS en los canales de TV Abierta, cableoperadores o servicios streaming PPV de tu preferencia, según el país donde te encuentres.
En Perú, los hinchas tanto del Tricolor como de la Albirroja podrán apoyar a su selección en el servicio de cable de Movistar TV por el Canal 3 SD y Canal 703 HD de Movistar Deportes, solo disponible para sus suscriptores, y la app de Movistar Play.
Por otro lado, los seguidores del Tri tendrán que suscribirse a El Canal del Fútbol (ECDF) para ver el Paraguay vs. Ecuador en streaming online por un precio de $14.99. Todavía no se ha confirmado si los canales nacionales de Ecuador TV, Zapping TV y TC Televisión también confirmaron que pasarán el partido por señal abierta.
En Estados Unidos y Puerto Rico, los ciudadanos latinos tendrán que comprar el Pay-Per-View (PPV) de la plataforma online Fanatiz para ver el Paraguay contra Ecuador.
TiGo Sports ofrecerá una cobertura especial para Bolivia. En el resto del mundo, el encuentro se transmite por Fanatiz y Bet365.
¿Qué canal transmite Paraguay vs. Ecuador por Fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol 2026?
|PAÍSES
|CANALES TV / STREAMING
|Paraguay
|GEN
|Ecuador
|El Canal del Fútbol
|Estados Unidos
|Fanatiz
|Bolivia
|Tigo Sports
|Perú
|Movistar Play
|Puerto Rico
|Fanatiz
|Estados Unidos
|Fanatiz