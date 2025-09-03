La anticipación se intensifica en las Eliminatorias CONMEBOL rumbo al Mundial 2026 ya que las selecciones de Paraguay y Ecuador se enfrentarán en uno de los partidos más importantes de la Fecha 17 este jueves 4 de septiembre de 2025 a partir de las 8:30 pm (Hora de Asunción) / 6:30 pm (Hora de Quito) . ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o PC? Te explico cómo puedes ver el juego GRATIS en los canales de TV Abierta, cableoperadores o servicios streaming PPV de tu preferencia, según el país donde te encuentres.

Ecuador visita a Paraguay en Asunción por las Eliminatorias 2026 rumbo al Mundial 2026. Sigue el partido EN VIVO por TV y streaming online. (Foto: Conmebol)

En Perú, los hinchas tanto del Tricolor como de la Albirroja podrán apoyar a su selección en el servicio de cable de Movistar TV por el Canal 3 SD y Canal 703 HD de Movistar Deportes, solo disponible para sus suscriptores, y la app de Movistar Play.

Por otro lado, los seguidores del Tri tendrán que suscribirse a El Canal del Fútbol (ECDF) para ver el Paraguay vs. Ecuador en streaming online por un precio de $14.99. Todavía no se ha confirmado si los canales nacionales de Ecuador TV, Zapping TV y TC Televisión también confirmaron que pasarán el partido por señal abierta.

En Estados Unidos y Puerto Rico, los ciudadanos latinos tendrán que comprar el Pay-Per-View (PPV) de la plataforma online Fanatiz para ver el Paraguay contra Ecuador.

TiGo Sports ofrecerá una cobertura especial para Bolivia. En el resto del mundo, el encuentro se transmite por Fanatiz y Bet365.

La selección paraguaya enfrentará a Ecuador por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. / RODRIGO BUENDIA

¿Qué canal transmite Paraguay vs. Ecuador por Fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol 2026?

PAÍSES CANALES TV / STREAMING Paraguay GEN Ecuador El Canal del Fútbol Estados Unidos Fanatiz Bolivia Tigo Sports Perú Movistar Play Puerto Rico Fanatiz Estados Unidos Fanatiz

La selección de Paraguay recibe a su similar de Ecuador en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción por la Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial FIFA 2026. | Crédito: Ronie Bautista / GEC