Alexander Volkanovski y Diego Lopes volverán a verse las caras por el cinturón de peso pluma, actualmente en poder del australiano, en la pelea estelar del UFC 325. El combate se llevará a cabo este sábado 31 de enero (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT / 20:00 horas del Tiempo del Centro) en el octágono del Qudos Bank Arena, en la ciudad de Sídney, Australia. ¿Quieres saber qué canal transmite la cartelera completa en tu país y cómo verla en tu celular, Smart TV, PC o tablet? Aquí te contamos todos los detalles.

En buena parte de América, la transmisión oficial del UFC 325: Volkanovski vs. Lopes 2 estará a cargo de Paramount+, que llevará las imágenes del evento para Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Perú, Colombia y el resto de países de Latinoamérica donde el servicio está disponible. Se trata de un cambio importante frente al pasado reciente, cuando los PPV de la empresa de Dana White podían verse en ESPN KnockOut, Disney Plus y FOX Sports Premium.

En España, los derechos de emisión del UFC 325 continúan en manos de HBO Max, por lo que será necesario contar con una suscripción activa a la plataforma para disfrutar de la cartelera completa de Volkanovski vs. Lopes 2 en directo y en alta definición. La velada incluirá tanto las preliminares como el evento principal dentro de la misma app.

Por su parte, en el Reino Unido e Irlanda, la cadena TNT Sports será la encargada de televisar toda la jornada de MMA, desde las peleas tempranas hasta la estelar por el título. Los suscriptores podrán seguir el evento a través de los canales lineales de la señal y de su plataforma de streaming asociada, según el paquete contratado.

Además, las primeras preliminares del UFC 325 estarán disponibles a través de UFC Fight Pass, el servicio oficial de la promotora. Allí, los usuarios podrán ver las peleas iniciales en vivo, acceder a repeticiones bajo demanda y consultar contenido adicional, como previas, estadísticas y archivo histórico de eventos anteriores.