Canelo Álvarez se enfrentará al invicto Christian Mbilli este sábado 31 de octubre de 2026 en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, con el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego. El mexicano tendrá enfrente a un rival que registra 29 victorias, un empate y 24 nocauts, en una pelea que pondrá a prueba su experiencia ante uno de los pegadores más peligrosos de la división. La velada podrá verse por DAZN PPV en varios mercados y contará con opciones de televisión abierta en México.

En Estados Unidos, el combate se transmitirá por DAZN PPV, con un precio anunciado de US$79.99.

Por otro lado, México estará disponible por TV Azteca 7, Box Azteca y la aplicación Azteca Deportes, además de la opción de pago por evento de DAZN.

En Latinoamérica, los aficionados de países como Perú, Argentina, Colombia y Chile podrán acceder a la pelea mediante DAZN PPV, según la disponibilidad de cada territorio. ESPN KnockOut realizará una reacción en YouTube, pero no emitirá el combate en directo.

En España, la transmisión estará a cargo de DAZN PPV. Los espectadores podrán acceder al evento desde un televisor inteligente, una computadora, una tableta o un teléfono móvil, de acuerdo con las condiciones de compra vigentes en el país.

¿En qué canal transmiten la pelea de Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli EN VIVO hoy por boxeo en Arabia Saudita?

PAÍSES HORA DE INICIO DE LA CARTELERA PELEA ESTELAR CANALES TV/STREAMING Estados Unidos 12:30 p. m. ET / 9:30 a. m. PT 4:00 p. m. ET / 1:00 p. m. PT DAZN PPV México 11:00 a. m. 3:00 p. m. DAZN PPV, TV Azteca 7, Box Azteca y Azteca Deportes Australia 3:30 a. m. del domingo 1 de noviembre 7:00 a. m. del domingo 1 de noviembre DAZN PPV Canadá 12:30 p. m. ET 4:00 p. m. ET DAZN PPV Reino Unido 4:30 p. m. 8:00 p. m. DAZN PPV Irlanda 4:30 p. m. 8:00 p. m. DAZN PPV España 5:30 p. m. 9:00 p. m. DAZN PPV Italia 5:30 p. m. 9:00 p. m. DAZN PPV Nueva Zelanda 5:30 a. m. del domingo 1 de noviembre 9:00 a. m. del domingo 1 de noviembre DAZN PPV Alemania 5:30 p. m. 9:00 p. m. DAZN PPV Francia 5:30 p. m. 9:00 p. m. DAZN PPV Perú 11:30 a. m. 3:00 p. m. DAZN PPV Colombia 11:30 a. m. 3:00 p. m. DAZN PPV Ecuador 11:30 a. m. 3:00 p. m. DAZN PPV Chile 1:30 p. m. 5:00 p. m. DAZN PPV Argentina 1:30 p. m. 5:00 p. m. DAZN PPV

¿Cómo ver Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli por DAZN PPV?

La plataforma ofrece el evento de pago por visión en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, España, Italia, Alemania, Francia, Australia y Nueva Zelanda. En Estados Unidos, el precio anunciado es de US$79.99. Los usuarios pueden ingresar a DAZN desde dispositivos compatibles y revisar las condiciones de compra de su territorio, ya que el PPV puede cobrarse por separado de la suscripción habitual.

¿Cómo ver Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli gratis en México?

Los espectadores mexicanos podrán seguir la cartelera por TV Azteca 7, con la cobertura de Box Azteca y las opciones digitales de Azteca Deportes. La programación anunciada por la televisora comienza a las 11:00 a. m., hora del centro de México, antes del combate principal.

La disponibilidad de la señal por internet debe consultarse en los canales oficiales de Azteca Deportes. Quienes prefieran la opción de pago también podrán recurrir a DAZN PPV.