Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford chocan este sábado 13 de septiembre en Las Vegas , una cita a 12 asaltos que pone sobre la mesa la corona unificada del supermediano: los 168 lb del mexicano, respaldados por los fajones AMB, OMB, CMB y FIB, estarán en juego ante el invicto de Omaha. Para no perderse ni un round, la pregunta clave es simple: en qué canal y en qué plataforma se emite.

Canelo llega con ritmo y jerarquía: en su última presentación del 3 de mayo de 2025, el tapatío defendió con autoridad sus cetros supermedianos ante William Scull por decisión unánime, estirando un récord profesional de 63-2-2 con 39 nocauts, y manteniendo su condición de campeón indiscutido en las 168 libras tras sus únicas caídas ante Mayweather (2013) y Bivol (2022).

Crawford, por su parte, aterriza invicto y en alza tras su victoria del 24 de agosto de 2025 frente a Israil Madrimov al subir a superwélter, encadenando un 41-0 con 31 nocauts que le respalda como uno de los más finos técnicos de su era tras pasar por ligero, superligero y wélter como campeón indiscutido.

La velada será transmitida en vivo por Netflix a nivel mundial e incluida en todas las suscripciones, sin costo adicional ni modalidad PPV, con stream disponible también en español según confirmó la propia plataforma días antes del evento.

En México, por primera vez en su historia, y otros mercados la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez no irá por señal abierta debido a la exclusividad global adquirida por Netflix y a que no hubo acuerdo con las televisoras locales para sublicenciar o emitir diferido, algo que han señalado reportes y voces del boxeo al explicar la ausencia de los canales como TV Azteca 7 y Canal 5 de Televisa.

¿Qué canal transmite Canelo Álvarez vs. Terence Crawford por boxeo en Las Vegas?

Países Plan estándar de Netflix con anuncios / Básico Plan estándar de Netflix sin anuncios Netflix Premium Argentina ARS 5.999 ARS 9.999 ARS 13.499 Bolivia USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Brasil BRL 18.90 BRL 44.90 BRL 59.90 Chile CLP 5.990 CLP 10.490 CLP 13.990 Colombia COP 18.900 COP 29.900 COP 44.900 Costa Rica USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Cuba USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Ecuador USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 El Salvador USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Guatemala USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Honduras USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 México MXN 119 MXN 249 MXN 329 Nicaragua USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Panamá USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Paraguay USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Perú PEN 28.90 PEN 40.90 PEN 52.90 Rep. Dominicana USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Uruguay USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Venezuela USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Estados Unidos USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Canadá CAD 7.99 CAD 18.99 CAD 23.99 Reino Unido £5,99 £12.99 £18.99 España 6,99 € 13,99 € 19,99 € Francia 7,99 € 14,99 € 21,99 € Italia 6,99 € 13,99 € 19,99 € Alemania 4,99 € 13,99 € 19,99 €

