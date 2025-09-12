LAS VEGAS, NEVADA (EE.UU.), 13/09/2025.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford este sábado 13 de septiembre por el cinturón mundial de la categoría peso supermediano de boxeo desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Foto de Netflix
LAS VEGAS, NEVADA (EE.UU.), 13/09/2025.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford este sábado 13 de septiembre por el cinturón mundial de la categoría peso supermediano de boxeo desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Foto de Netflix
/ Noé Yactayo
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford chocan este sábado 13 de septiembre en Las Vegas, una cita a 12 asaltos que pone sobre la mesa la corona unificada del supermediano: los 168 lb del mexicano, respaldados por los fajones AMB, OMB, CMB y FIB, estarán en juego ante el invicto de Omaha. Para no perderse ni un round, la pregunta clave es simple: en qué canal y en qué plataforma se emite.

Canelo llega con ritmo y jerarquía: en su última presentación del 3 de mayo de 2025, el tapatío defendió con autoridad sus cetros supermedianos ante William Scull por decisión unánime, estirando un récord profesional de 63-2-2 con 39 nocauts, y manteniendo su condición de campeón indiscutido en las 168 libras tras sus únicas caídas ante Mayweather (2013) y Bivol (2022).

Crawford, por su parte, aterriza invicto y en alza tras su victoria del 24 de agosto de 2025 frente a Israil Madrimov al subir a superwélter, encadenando un 41-0 con 31 nocauts que le respalda como uno de los más finos técnicos de su era tras pasar por ligero, superligero y wélter como campeón indiscutido.

La velada será transmitida en vivo por Netflix a nivel mundial e incluida en todas las suscripciones, sin costo adicional ni modalidad PPV, con stream disponible también en español según confirmó la propia plataforma días antes del evento.

En México, por primera vez en su historia, y otros mercados la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez no irá por señal abierta debido a la exclusividad global adquirida por Netflix y a que no hubo acuerdo con las televisoras locales para sublicenciar o emitir diferido, algo que han señalado reportes y voces del boxeo al explicar la ausencia de los canales como TV Azteca 7 y Canal 5 de Televisa.

¿Qué canal transmite Canelo Álvarez vs. Terence Crawford por boxeo en Las Vegas?

PaísesPlan estándar de Netflix con anuncios / BásicoPlan estándar de Netflix sin anunciosNetflix Premium
ArgentinaARS 5.999ARS 9.999ARS 13.499
BoliviaUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
BrasilBRL 18.90BRL 44.90BRL 59.90
ChileCLP 5.990CLP 10.490CLP 13.990
ColombiaCOP 18.900COP 29.900COP 44.900
Costa RicaUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
CubaUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
EcuadorUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
El SalvadorUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
GuatemalaUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
HondurasUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
MéxicoMXN 119MXN 249MXN 329
NicaraguaUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
PanamáUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
ParaguayUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
PerúPEN 28.90PEN 40.90PEN 52.90
Rep. DominicanaUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
UruguayUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
VenezuelaUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
Estados UnidosUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
CanadáCAD 7.99CAD 18.99CAD 23.99
Reino Unido£5,99£12.99£18.99
España6,99 €13,99 €19,99 €
Francia7,99 €14,99 €21,99 €
Italia6,99 €13,99 €19,99 €
Alemania4,99 €13,99 €19,99 €

s

uper middleweight — Canelo Álvarez vs. Terence Crawford, 12 rounds, for Álvarez’s undisputed super middleweight championship.

  • Super welterweight — Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr., 10 rounds.
  • Super middleweight — Christian Mbilli vs. Lester Martínez, 12 rounds.
  • Super featherweight — Mohammed Alakel vs. John Ornelas, 6 rounds.
  • Super welterweight — Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams, 10 rounds.
  • Heavyweight — Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr., 10 rounds.
  • Super middleweight — Steven Nelson vs. Raiko Santana, 10 rounds.
  • Super featherweight — Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez, 6 rounds.
  • Lightweight — Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo, 4 rounds.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC