RIAD (ARABIA SAUDITA), 22/11/2025.- Lista de canales de televisión y servicios streming online para ver la pelea entre David Benavidez y Anthony Yarde este sábado 22 de noviembre por los títulos de la categoría peso supermediano de la AMB y CMB desde el ANB Arena de Riad, Arabia Saudita. COMPOSICIÓN DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO CON IMAGEN CENTRAL DE DAZN THE RING IV
/ NOÉ YACTYAO Y DAZN
Noé Yactayo
David Benavidez y Anthony Yarde protagonizarán una de las mejores peleas de lo que resta de 2025, en la que el mexicano defenderá sus títulos mundiales de la AMB y el CMB en la categoría de peso supermediano. El combate será parte de la cartelera estelar que se llevará a cabo este sábado 22 de noviembre (14:00 horas, tiempo del Centro; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT) en el ring del ANB Arena, en Riad, Arabia Saudita. ¿Quieres ver el combate en tu Smart TV, tableta, teléfono móvil o PC? Aquí te contamos cuál es el canal de TV y el servicio de streaming que tienen los derechos exclusivos de esta velada de boxeo denominada como “The Ring IV”.

¿Se transmite en TV abierta? Hasta la fecha de haberse escrito este artículo, los derechos de cobertura son exclusivos de la plataforma streaming DAZN vía Pay-Per-View (PPV) en todos los países del mundo sin excepción.

En otras ocasiones, los canales mexicanos del Canal 5, TV Azteca 7 e incluso ESPN, han transmitido las mejores peleas de boxeo. Todo hace indicar que no se emitirá por esta vía, ya que la organización del evento tiene un acuerdo especial con DAZN.

¿Qué canal transmite pelea David Benavidez vs. Anthony Yarde en USA?

El precio de DAZN PPV en Estados Unidos es de $59.99, mientras que en el Reino Unido está a £24.99. En el resto de países del mundo el costo de DAZN está fijado a $19.99 pero debes revisar el tipo de cambio de la moneda local de tu región.

¿Qué canal transmite pelea David Benavidez vs. Anthony Yarde en México?

En México, DAZN cuesta $291 pesos. Sin embargo, existen paquetes promocionales que pueden mejorar tu experiencia en dicho streaming como el Paquete Ring IV para ver el Benavidez vs. Yarde por $485 pesos.

Asimismo, si te encuentras en Latinoamérica, Europa, Asia, África o Oceanía, la única forma de ver el combate de boxeo será por DAZN PPV.

¿En qué canal transmiten pelea David Benavidez vs. Anthony Yarde por The Ring IV?

PaísesCanales TV / Streaming
Estados UnidosDAZN PPV
MéxicoDAZN PPV
Costa RicaDAZN PPV
El SalvadorDAZN PPV
HondurasDAZN PPV
NicaraguaDAZN PPV
GuatemalaDAZN PPV
PanamáDAZN PPV
ColombiaDAZN PPV
EcuadorDAZN PPV
PerúDAZN PPV
CanadáDAZN PPV
CubaDAZN PPV
VenezuelaDAZN PPV
BoliviaDAZN PPV
Puerto RicoDAZN PPV
Rep. DominicanaDAZN PPV
ArgentinaDAZN PPV
ChileDAZN PPV
UruguayDAZN PPV
ParaguayDAZN PPV
BrasilDAZN PPV
Reino UnidoDAZN PPV
EspañaDAZN PPV
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

