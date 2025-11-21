David Benavidez y Anthony Yarde protagonizarán una de las mejores peleas de lo que resta de 2025, en la que el mexicano defenderá sus títulos mundiales de la AMB y el CMB en la categoría de peso supermediano. El combate será parte de la cartelera estelar que se llevará a cabo este sábado 22 de noviembre (14:00 horas, tiempo del Centro; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT) en el ring del ANB Arena, en Riad, Arabia Saudita. ¿Quieres ver el combate en tu Smart TV, tableta, teléfono móvil o PC? Aquí te contamos cuál es el canal de TV y el servicio de streaming que tienen los derechos exclusivos de esta velada de boxeo denominada como “The Ring IV”.

¿Se transmite en TV abierta? Hasta la fecha de haberse escrito este artículo, los derechos de cobertura son exclusivos de la plataforma streaming DAZN vía Pay-Per-View (PPV) en todos los países del mundo sin excepción.

En otras ocasiones, los canales mexicanos del Canal 5, TV Azteca 7 e incluso ESPN, han transmitido las mejores peleas de boxeo. Todo hace indicar que no se emitirá por esta vía, ya que la organización del evento tiene un acuerdo especial con DAZN.

¿Qué canal transmite pelea David Benavidez vs. Anthony Yarde en USA?

El precio de DAZN PPV en Estados Unidos es de $59.99, mientras que en el Reino Unido está a £24.99. En el resto de países del mundo el costo de DAZN está fijado a $19.99 pero debes revisar el tipo de cambio de la moneda local de tu región.

¿Qué canal transmite pelea David Benavidez vs. Anthony Yarde en México?

En México, DAZN cuesta $291 pesos. Sin embargo, existen paquetes promocionales que pueden mejorar tu experiencia en dicho streaming como el Paquete Ring IV para ver el Benavidez vs. Yarde por $485 pesos.

Asimismo, si te encuentras en Latinoamérica, Europa, Asia, África o Oceanía, la única forma de ver el combate de boxeo será por DAZN PPV.

¿En qué canal transmiten pelea David Benavidez vs. Anthony Yarde por The Ring IV?

Países Canales TV / Streaming Estados Unidos DAZN PPV México DAZN PPV Costa Rica DAZN PPV El Salvador DAZN PPV Honduras DAZN PPV Nicaragua DAZN PPV Guatemala DAZN PPV Panamá DAZN PPV Colombia DAZN PPV Ecuador DAZN PPV Perú DAZN PPV Canadá DAZN PPV Cuba DAZN PPV Venezuela DAZN PPV Bolivia DAZN PPV Puerto Rico DAZN PPV Rep. Dominicana DAZN PPV Argentina DAZN PPV Chile DAZN PPV Uruguay DAZN PPV Paraguay DAZN PPV Brasil DAZN PPV Reino Unido DAZN PPV España DAZN PPV